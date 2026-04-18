Buio, un thriller in bilico tra folklore locale e storie reali: Vera Buck ci racconta i retroscena del suo nuovo libro

L’arrivo del sabato si traduce per noi nel ritorno del consueto appuntamento con il mondo dei libri. Un ecosistema in continuo divenire, a cui dedichiamo attenzione in numerosi spazi ad hoc all’interno del nostro spazio digitale online. Lo facciamo la domenica, con la selezione dei migliori libri da leggere in arrivo da autori esteri e autori italiani, e lo facciamo il sabato con lo spazio in cui sono gli stessi autori a raccontarci i dietro le quinte dei loro ultimi lavori.

Qualcosa che, nelle ultime occasioni, ci ha consentito di saperne di più di titoli come “Nubifragio” di Nicola Ravera Rafele (HarperCollins), oppure de “Il sangue degli architetti” di Diego Lama (Mondadori). Oggi la scena è per un’autrice internazionale che si sta facendo notare per le sue storie ricche di pathos e colpi di scena. Parliamo di Vera Buck, reduce dal successo dei suoi precedenti lavori – “Bambini lupo” e “La casa sull’albero” – che è passata trovarci per portarci a scoprire i retroscena del suo ultimi libro, “Buio”, pubblicato in Italia da Giunti.





BUIO, L’ENTROTERRA DELLA SARDEGNA VIVE TRA SEGRETI PASSATI E MISTERI PRESENTI

Ciao Vera, e benvenuta! Passo subito a te la parola per le presentazioni di rito: cosa troviamo nel tuo ultimo libro, "Buio"?

“In “Buio” troviamo Tilda, un'architetta che acquista una casa in vendita per un solo euro in un paese fantasma in Sardegna. Spera che sia un nuovo inizio. Ma ben presto si rende conto che quel villaggio non è così abbandonato come sembra. Ci sono segreti sepolti che giacciono lì, e più si addentra nella sua storia, più tutto si fa oscuro e inquietante. Allo stesso tempo, è soprattutto una storia sulla Sardegna stessa: sulla sua aspra bellezza e sulla sua storia.”





C'è stata qualche particolare ispirazione che ti ha spinto nel lavorare a questa storia?

“Sì, assolutamente. In realtà, le fonti di ispirazione principali sono state due. Innanzitutto, il romanzo è ispirato alla storia vera di una giovane donna di nome Franca Viola, vissuta in un'epoca diversa e in Sicilia, ma il cui destino mi ha profondamente commosso. La sua storia mi è rimasta impressa. La seconda fonte di ispirazione è stata la storia dei rapimenti in Italia, soprattutto in Sardegna. Ho trovato quel capitolo della storia italiana incredibilmente inquietante, perché unisce una violenza molto reale al silenzio, alla paura e a una specie di trauma collettivo che persiste a lungo dopo gli eventi stessi. Così Buio è nato da entrambi gli spunti: da un lato una storia umana personale, dall'altro questo oscuro contesto storico.





Il libro è un racconto di finzione, ma si sviluppa da una storia vera. Quanto lavoro di ricerca ti è stato necessario per strutturarlo in modo da rendere giustizia alle tematiche che porti tra le pagine?

“Tantissimo. La ricerca è sempre fondamentale per la mia scrittura, perché quando si attinge a sofferenze reali o a circostanze storiche reali, credo si abbia la responsabilità di trattare l’argomento con attenzione. Non si tratta solo di ricercare gli eventi storici: volevo anche che l'atmosfera – in questo caso degli anni '80 – fosse accurata. Quindi ho fatto ricerche sui contesti locali, e su come il trauma e la paura abbiano modellato la percezione delle persone.”





Come mai la Sardegna come set degli eventi?

“Perché la Sardegna era lo scenario perfetto per questa storia. Possiede una bellezza incredibile, ma anche qualcosa di aspro, remoto e molto potente. È anche il luogo in cui affondano le radici del fenomeno dei sequestri di persona in Italia. Ciò che mi affascinava di più erano proprio quegli inizi, non ancora "perfezionati", che apparivano molto più selvaggi e imprevedibili. Quella crudezza si addice all'isola, e si adatta anche alla storia che volevo raccontare.”