“Influcancer” e “Quattro volte me”, destini avversi forgiano storie di grande resilienza: Liliana Porcelli e Monica Oriente ci raccontano i loro libri

Si rinnova l’appuntamento di metà settimana con il mondo dell’editoria. Uno spazio che, di volta in volta, si concentra su titoli che mettono da parte i contenuti fictional tipici del romanzo per focalizzarsi su elementi reali. In questo frangente la materia trattata ha una sua specifica tangibilità, e spesso riguarda il vissuto degli autori e delle autrici che quelle storie le hanno impresse nero su bianco.

Come avvenuto, nelle ultime settimane, con Alessandro Politi e il suo “Cento tecniche segrete del giornalista investigativo” (Oligo Editore) o con Maria Beatrice Alonzi e il suo “Hai ancora paura” (Sperling & Kupfer).

Mai come in questo caso è più che lecito parlare di vissuto, considerando i due titoli che, in maniera differente, si muovono nella stessa direzione. Sotto la lente d’ingrandimento troviamo infatti “Influcancer” di Liliana Porcelli e “Quattro volte me” di Monica Oriente, entrambi pubblicati da Piemme, che le autrici stesse sono passate a raccontarci, portandoci dietro le quinte della loro storia.





INFLUCANCER, UN VIAGGIO INTROSPETTIVO

Ciao Liliana, e benvenuta. Partiamo subito dalle presentazioni: cosa troviamo nel tuo libro, "Influcancer"?

““Influcancer è un diario intimo e profondamente umano che racconta il percorso di 12 settimane di chemioterapia adiuvante per un tumore al seno scoperto casualmente durante un controllo di routine nel settembre 2024. È un libro che non promette nulla: racconta la malattia nella sua autenticità; racconta le relazioni con i figli e con altri malati oncologici che di volta in volta ho incontrato in reparto; racconta di un viaggio introspettivo e della ricerca di un “significato dietro la malattia”; racconta della condivisione via social come “terapia”.”





La parola che da il titolo al volume non è propriamente di uso comune… o sbaglio?

“È un neologismo consapevole per influenzare positivamente la percezione della malattia utilizzando i social …proprio come fanno gli Influencer. Nel mio caso non vendo e non pubblicizzo alcun prodotto: la mia è una missione per parlare liberamente di oncologia, di effetti collaterali, di paure e di speranza. Il tutto in chiave positiva cercando sempre un motivo per poter affrontare tutto nella speranza di una guarigione e nella testimonianza che la Condivisione può essere una “medicina”, nel senso che allevia un po' il dolore.”





Come è nata l'idea di lavorare a questo libro?

“Ho sempre sognato di scrivere un libro, mi piace molto scrivere in generale. Mai avrei pensato di trovarmi a farlo in un’occasione del genere! Ma la vita è imprevedibile, allora ho capito che un libro mi avrebbe resa eterna. Un libro trasuda di momenti e di parole che l’autore cerca o, come dico io “partorisce”. Quale regalo più bello per la mia famiglia?”





La tua è stata, nel corso del tempo, una condivisione social della (chiamiamola così) "esperienza" che hai vissuto. Com'è cambiato il racconto passando alla carta stampata?

“Scrivere è terapeutico, è un mezzo attraverso il quale riesci a “parlarti dentro”. Quando hai paura di morire, non c’è nulla o nessuno che possa capirti per davvero. Si ha il bisogno di elaborare tutte le emozioni, metterle in fila e dar loro un ordine e una priorità. Se non si riesce a fare questo, si è in balia della negatività che distrugge e ti uccide, anche prima del tempo (semmai dovesse accadere). È un po' come osservarsi dal di fuori e cercare di parlare di sé come se fossi il “tuo migliore amico”, per poi scoprire che quei drammi e quei pensieri negativi che ti aggrovigliano sono gli stessi (se non peggiori) che attanagliano altre persone che, come te, si trovano a percorrere lo stesso “pezzo di vita insieme”. In quel momento capisci che il dolore se condiviso è meno pesante, e che il tuo dolore, se lo confronti con quello degli altri, può apparire meno “dolore”. Tutto questo è la magica riflessione che la carta stampata ti restituisce quando a incidere le lettere e comporre le parole è il tuo animo. Il risultato è sorprendente… e funziona!”





Chiuderei con un messaggio di positività: cosa ti senti di dire a chi, in queste settimane, ha letto (o leggerà) il tuo libro?

“Innanzitutto, che ha fatto benissimo a comprare il mio libro e leggerlo, e non perché l’ho scritto io ma perché questo libro supporta AIRC, che è attivamente impegnata per finanziare la ricerca scientifica contro le malattie oncologiche. Ricerca e Prevenzione devono entrare nella missione di vita di tutti noi, anche un piccolo gesto, un piccolo contributo, se moltiplicato per la comunità può fare tanto! Il libro non promette guarigioni, e non racconta fantasie, regala però una bella riflessione: parlare di cancro non deve essere un tabù, la malattia non è un motivo per rinunciare a sogni o realizzazioni anche in ambito professionale. Insieme si vince e… che la vita è bella… nonostante tutto!”