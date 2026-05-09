L’odore del sonno, un noir che si sviluppa tra passato e presente: Simona Cantelmi ci porta dietro le quinte del suo libro

Arriva il fine settimana e, come di consueto, torna il momento dedicato alle esplorazioni intensive dei meandri delle librerie. Un posto magico, che custodisce storie in grado di trasportare altrove e di far viaggiare la fantasia. Questo grazie ovviamente agli sforzi di autori e autrici, sempre attenti a imbastire il giusto plot narrativo.

Il sabato è per noi l’occasione in cui andiamo dietro le quinte delle storie portate sugli scaffali. Come abbiamo fatto, negli ultimi appuntamenti, con Eleonora Marangoni e il suo “L’imperdibile” (Feltrinelli Editore) e con Ilaria Camilletti e il suo “Ilaria nella giungla” (Accento Edizioni). Oggi i riflettori sono puntati su “L’odore del sonno”, il libro di Simona Cantelmi pubblicato da Les Flaneurs Edizioni.





L’ODORE DEL SONNO, INTRECCI ONIRICI TRA CRIMINI E SOGNI

Ciao Simona, e benvenuta. Passo subito a te il microfono per le presentazioni, cosa troviamo nel tuo libro "L'odore del sonno"?

““L’odore del sonno” è un romanzo a tinte noir, in cui la protagonista è Anna, che è l’unico personaggio che parla in prima persona. Nel 2003 Anna è adolescente molto amica del coetaneo Giacomo detto Jack, poi li ritroviamo nel 2018, quando sono fidanzati. Nel 2003 Jack fa amicizia con Giovanni, un ragazzo di vent’anni, grosso, muscoloso, che però ha qualcosa da nascondere: Giovanni è uno spacciatore. Un giorno Giovanni sparisce per non tornare più: da qui nel 2018 iniziano i sogni premonitori di Anna e le indagini del commissario Barbieri, che si intrecciano con quelle sul traffico di droga dell’Emilia Romagna, diretto dall’ambiguo personaggio Pasquale Varriale.”





Da dove nasce il titolo che hai scelto per la storia?

“Il titolo nasce da una descrizione presente nel romanzo che non posso assolutamente spoilerare, bisogna leggerlo!”





Il sonno e i sogni hanno un ruolo importante nell'economia della storia. Com'è nata l'idea alla base del racconto che hai orchestrato?

“Il sogno ha sempre avuto un ruolo importante nella mia vita, sia di persona sia di scrittrice. Già il primo romanzo che ho pubblicato, “Il protettore del tempo”, è nato da un sogno che avevo fatto (ho sognato i personaggi e alcune vicende che poi sono finite nel libro). Mi è venuto naturale il fatto che la mia protagonista de “L’odore del sonno”, Anna, facesse dei sogni particolari, premonitori. Lei, attraverso i sogni, piano piano, capisce ciò che sta succedendo, ma non viene creduta né da fidanzato né dal commissario Barbieri, con cui si mette in contatto e al quale racconta tutto.”