Cento tecniche segrete del giornalista investigativo, il libro di Alessandro Politi che porta i lettori a scoprire i dietro le quinte del mestiere

Le nostre pagine online vedono spesso, tra fine settimana e appuntamento infrasettimanale, il mondo dei libri finire sotto la lente d’ingrandimento. E questo tanto per quanto concerne la narrativa fictional - tra romanzi, thriller, fantasy e chi più ne ha più ne metta – quanto per i volumi che esplorano argomenti tangibili, in grado idealmente di avere un impatto reale nella vita di tutti i giorni di potenziali lettori e lettrici.

Nella fattispecie, è il mercoledì il giorno dedicato ai titoli che esplorano argomenti non finzionali. Per intenderci, andando a ritroso di una manciata di settimane, è il giorno in cui siamo andati a scavare a fondo in titoli come “Hai ancora paura” di Maria Beatrice Alonzi (Sperling&Kupfer), oppure ne “I segreti di David Lynch” di Matteo Marino (BeccoGiallo).

Non tradisce la tradizione neanche la giornata odierna, con il focus che si sposta sul mondo del giornalismo e su una sua specifica tipologia in particolare. Sotto l’occhio di bue finisce oggi “Cento tecniche segrete del giornalista investigativo”, il libro pubblicato da Oligo Editore in cui Alessandro Politi porta a scoprire i “segreti del mestiere” dei professionisti del settore.





CENTO TECNICHE SEGRETE DEL GIORNALISTA INVESTIGATIVO, METODO E RIGORE DEI PROFESSIONISTI

Ciao Alessandro, benvenuto. Passo subito a te la parola per le presentazioni: cosa troviamo nel tuo libro, “Cento tecniche segrete del giornalista investigativo”?

"Nel mio libro non racconto segreti in senso spettacolare, ma metto ordine a un metodo. “Cento tecniche segrete del giornalista investigativo” è un manuale pratico: spiega come si costruisce una notizia solida, come si verifica una fonte, come si prepara un’intervista andando oltre la superficie e, soprattutto, come si evita di trasformare il giornalismo in narrazione o suggestione senza prove. È un testo che nasce dal lavoro sul campo e prova a restituire rigore a una professione che oggi, troppo spesso, viene semplificata e in alcuni casi anche distorta."





Cosa vuol dire, per te, essere un giornalista investigativo?

"Per me significa dimostrare, non raccontare. Significa togliere, non aggiungere. Eliminare tutto ciò che non regge ai fatti, fino a lasciare solo ciò che è verificabile. Il giornalismo investigativo non è talento narrativo, è disciplina, metodo, responsabilità e onestà intellettuale. È avere il coraggio di dire “non lo so” quando non hai prove, e la forza di sostenere, senza paure o timori, una verità quando invece le prove ci sono."





Quanto si è evoluta questa professione nel corso del tempo?

"Si è evoluta moltissimo. Oggi abbiamo strumenti potentissimi: open source intelligence, analisi dei dati, tracciamenti digitali, accesso a banche dati internazionali. Ma la tecnologia non sostituisce il metodo, lo amplifica. Se manca una struttura mentale solida e un’etica forte, la tecnologia diventa rumore, o peggio, un rischio. Il vero salto non è negli strumenti, ma nella capacità di usarli con rigore."





Ci sono elementi specifici che caratterizzano il giornalista investigativo italiano rispetto a quello di altri paesi?

"Sì, e dipendono molto dal contesto. In Italia lavoriamo in un sistema complesso, con una forte dimensione giudiziaria e una lunga tradizione di cronaca nera. Questo ci rende molto preparati nella lettura degli atti e nella ricostruzione dei fatti, ma ci espone anche al rischio di dipendere troppo dalle fonti istituzionali. Nei contesti anglosassoni c’è spesso più cultura dell’inchiesta autonoma e del lavoro su documenti indipendenti. Il confronto ci dice che abbiamo grandi competenze, ma dobbiamo investire ancora di più sull’autonomia."