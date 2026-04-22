Cento tecniche segrete del giornalista investigativo, il libro di Alessandro Politi che porta i lettori a scoprire i dietro le quinte del mestiere
22 aprile 2026, ore 08:00
Come nascono le grandi inchieste investigative? E quali sono i trucchi del mestiere? I dietro le quinte della professione che fanno luce sulle dinamiche del lavoro del giornalista investigativo
Le nostre pagine online vedono spesso, tra fine settimana e appuntamento infrasettimanale, il mondo dei libri finire sotto la lente d’ingrandimento. E questo tanto per quanto concerne la narrativa fictional - tra romanzi, thriller, fantasy e chi più ne ha più ne metta – quanto per i volumi che esplorano argomenti tangibili, in grado idealmente di avere un impatto reale nella vita di tutti i giorni di potenziali lettori e lettrici.
Nella fattispecie, è il mercoledì il giorno dedicato ai titoli che esplorano argomenti non finzionali. Per intenderci, andando a ritroso di una manciata di settimane, è il giorno in cui siamo andati a scavare a fondo in titoli come “Hai ancora paura” di Maria Beatrice Alonzi (Sperling&Kupfer), oppure ne “I segreti di David Lynch” di Matteo Marino (BeccoGiallo).
Non tradisce la tradizione neanche la giornata odierna, con il focus che si sposta sul mondo del giornalismo e su una sua specifica tipologia in particolare. Sotto l’occhio di bue finisce oggi “Cento tecniche segrete del giornalista investigativo”, il libro pubblicato da Oligo Editore in cui Alessandro Politi porta a scoprire i “segreti del mestiere” dei professionisti del settore.
CENTO TECNICHE SEGRETE DEL GIORNALISTA INVESTIGATIVO, METODO E RIGORE DEI PROFESSIONISTI
Ciao Alessandro, benvenuto. Passo subito a te la parola per le presentazioni: cosa troviamo nel tuo libro, “Cento tecniche segrete del giornalista investigativo”?
"Nel mio libro non racconto segreti in senso spettacolare, ma metto ordine a un metodo. “Cento tecniche segrete del giornalista investigativo” è un manuale pratico: spiega come si costruisce una notizia solida, come si verifica una fonte, come si prepara un’intervista andando oltre la superficie e, soprattutto, come si evita di trasformare il giornalismo in narrazione o suggestione senza prove. È un testo che nasce dal lavoro sul campo e prova a restituire rigore a una professione che oggi, troppo spesso, viene semplificata e in alcuni casi anche distorta."
Cosa vuol dire, per te, essere un giornalista investigativo?
"Per me significa dimostrare, non raccontare. Significa togliere, non aggiungere. Eliminare tutto ciò che non regge ai fatti, fino a lasciare solo ciò che è verificabile. Il giornalismo investigativo non è talento narrativo, è disciplina, metodo, responsabilità e onestà intellettuale. È avere il coraggio di dire “non lo so” quando non hai prove, e la forza di sostenere, senza paure o timori, una verità quando invece le prove ci sono."
Quanto si è evoluta questa professione nel corso del tempo?
"Si è evoluta moltissimo. Oggi abbiamo strumenti potentissimi: open source intelligence, analisi dei dati, tracciamenti digitali, accesso a banche dati internazionali. Ma la tecnologia non sostituisce il metodo, lo amplifica. Se manca una struttura mentale solida e un’etica forte, la tecnologia diventa rumore, o peggio, un rischio. Il vero salto non è negli strumenti, ma nella capacità di usarli con rigore."
Ci sono elementi specifici che caratterizzano il giornalista investigativo italiano rispetto a quello di altri paesi?
"Sì, e dipendono molto dal contesto. In Italia lavoriamo in un sistema complesso, con una forte dimensione giudiziaria e una lunga tradizione di cronaca nera. Questo ci rende molto preparati nella lettura degli atti e nella ricostruzione dei fatti, ma ci espone anche al rischio di dipendere troppo dalle fonti istituzionali. Nei contesti anglosassoni c’è spesso più cultura dell’inchiesta autonoma e del lavoro su documenti indipendenti. Il confronto ci dice che abbiamo grandi competenze, ma dobbiamo investire ancora di più sull’autonomia."
NASCITA DI UN GIORNALISTA INVESTIGATIVO, I SEGRETI DEL MESTIERE
Apriamo la “borsa degli attrezzi” del giornalista investigativo: quali sono gli strumenti che non devono mancare?
"Il primo è il dubbio, che è uno strumento cognitivo indispensabile prima ancora che professionale. Il secondo è la capacità di leggere e comprendere documenti complessi. Il terzo è la gestione delle fonti: saperle costruire, proteggere e verificare. Il quarto è il tempo, perché un’inchiesta non si fa in fretta. Il quinto è l’etica, che oggi è il vero confine tra giornalismo e spettacolo."
Cos’è che rende un giornalista investigativo un buon giornalista investigativo?
"Prima di tutto l’essere una brava persona. Poi la coerenza tra metodo e comportamento. Un buon giornalista investigativo non cerca conferme alle proprie tesi, cerca smentite. Non si innamora delle ipotesi, si affida ai riscontri. E sa che ogni errore non è solo professionale, ma può avere conseguenze reali e molto pesanti sulla vita delle persone."
A chi ti rivolgi con questo libro? Hai un pubblico di riferimento specifico?
"Mi rivolgo a due mondi. Da una parte ai giovani che vogliono intraprendere questa professione e hanno bisogno di strumenti concreti. Dall’altra a chi segue la cronaca giudiziaria e vuole difendersi da un’informazione superficiale o, a volte, manipolata. Perché il punto è questo: non è solo un libro per fare giornalismo, è un libro per imparare a riconoscerlo."
Se dovessi dare un consiglio a chi oggi sentisse il desiderio di intraprendere questa professione, cosa gli diresti?
"Direi di studiare. Diritto, procedura penale, deontologia, psicologia, tecniche investigative ma soprattutto di essere curiosi. E poi di avere pazienza, perché il giornalismo investigativo non è una corsa, è un lavoro di resistenza, di passione e a tratti anche di ossessione. Ma soprattutto direi questo: non cercate visibilità, cercate verità. Perché la visibilità può arrivare anche senza merito, la verità no."
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