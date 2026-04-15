Hai ancora paura, ripercorrere le proprie scelte di vita per una auto indagine consapevole: Maria Beatrice Alonzi ci racconta il suo nuovo libro

Torna l’appuntamento di metà settimana con il mondo dell’editoria, lo spazio in cui andiamo alla scoperta delle novità più interessanti in arrivo sugli scaffali. Qualcosa che avviene abbondantemente già nel fine settimana, quando sotto la lente d’ingrandimento finiscono titoli che afferiscono al genere della narrativa di finzione. Il mercoledì è invece il momento dedicato a produzioni letterarie che hanno una loro tangibilità, con gli argomenti che si intrecciano alla vita reale al di fuori delle pagine.

Per capire di cosa stiamo parlando basterà dare un’occhiata a “I segreti di David Lynch” di Matteo Marino (BeccoGiallo), oppure a “Napoli come vuoi” di The Napolitaner (SEM), protagonisti nelle ultime occasioni. Questa settimana la scena è tutta per Maria Beatrice Alonzi, scrittrice ed esperta di etica della comunicazione, approdata di recente sugli scaffali con il suo nuovo libro, “Hai ancora paura”, pubblicato da Sperling & Kupfer. E proprio con lei ci siamo addentrati nei dietro le quinte del volume.





HAI ANCORA PAURA, IN VIAGGIO VERSO UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA

Ciao Maria Beatrice, e benvenuta. Ti lascio subito la parola per partire alla scoperta del tuo nuovo libro: cosa troviamo in "Hai ancora paura"?

“Troviamo una storia. Non nel senso letterario del termine, anche se il libro ha un impianto narrativo preciso, diviso in cinque atti come una pièce, ma nel senso che troviamo la storia di chi legge.

Il libro parte da una domanda che sembra semplice e non lo è affatto: perché continuiamo a fare scelte che non vogliamo fare? Perché diciamo sì quando vorremmo dire no, restiamo dove non vogliamo stare, ripetiamo le stesse dinamiche con persone diverse, in contesti diversi, con lo stesso esito? La risposta che il libro costruisce, atto dopo atto, è questa: perché quello che ci ha salvati da bambini – le strategie che abbiamo sviluppato per sopravvivere in ambienti imprevedibili, per ottenere amore e protezione, per non sentire emozioni troppo grandi per noi – da adulti continua a operare anche quando il pericolo non c'è più. Continua a scegliere al posto nostro. Continua a tenerci fermi.

La paura è l'emozione primaria attorno al quale tutto questo ruota: non come nemico da sconfiggere, ma come segnale da imparare a leggere. Il libro ha una base saggistica solida: regolazione emotiva, memoria implicita, ossessioni e compulsioni, il ruolo del caregiver nello sviluppo emotivo, ma è scritto in modo che chiunque possa riconoscersi, sentirsi visto, trovare parole per cose che non ne avevano. È un saggio scritto come un viaggio: si entra lettori e si esce, se si vuole, un po' più consapevoli di dove si è stati e di dove si possa, finalmente andare.”





«Ciò che ti ha salvato ora ti sta fermando»: lo troviamo in copertina, cosa sottintende?

“Sottintende una cosa precisa e scomoda: che il problema non sei tu. È la soluzione che hai trovato quando eri piccolo.

Quando un bambino cresce in un ambiente in cui il caregiver non è in grado di rispondere adeguatamente ai suoi bisogni emotivi perché è assente, imprevedibile, spaventante (fino all’abusante), o semplicemente non attrezzato, quel bambino non resta passivo. Trova strategie. Impara a non chiedere, per non rischiare il rifiuto. Impara a dire sempre sì, per non perdere l'amore di chi ne ha bisogno. Impara a rendersi invisibile, a controllare tutto, a compiacere, a perfezionare. Quelle strategie funzionano: nell'infanzia funzionano davvero, e in alcuni casi salvano letteralmente la vita psichica, emotiva, a volte anche fisica (anche se sono scelte completamente inconsapevoli, noi semplicemente funzioniamo così: dobbiamo restare in vita, è un diktat evolutivo, biologico).

Il punto è che diventano l'unico modo che si conosce per stare al mondo. Diventano radici del nostro sistema interiore, ci costruiamo la nostra identità sopra a partire da loro: non ricordiamo nemmeno certi (o molti) episodi ma la struttura si regge lì e continua a operare per decenni, silenziosamente, senza che lo sappiamo. Da adulti ci ritroviamo a usare le stesse difese anche quando il pericolo non c'è più, anche quando ci costano molto più di quanto ci proteggano. Non perché siamo irrazionali bensì perché nessuno ci ha mai insegnato che esistesse un altro modo. Che avremmo potuto sopravvivere diversamente, che qualcuno ci avrebbe salvato, che chi doveva prendersi cura di noi – in effetti – lo stava facendo (ma così non è stato).

Il sottotitolo è una promessa al lettore: quello che hai fatto per sopravvivere aveva senso allora. Non sei una persona sbagliata, non sei rotta. Stai usando una mappa vecchia in un territorio che è cambiato. E il libro esiste per aiutarti a disegnarne una nuova.”





Com'è nato questo libro? Qual è stata la scintilla, l'innesco che ti ha spinto a scriverlo?

“È nato da un'osservazione che si è fatta sempre più precisa nel tempo, attraverso anni di studio, di ricerca, di lavoro sulla comunicazione e sulla psicologia: le persone non fanno le cose che fanno perché sono irrazionali, pigre o deboli. Le fanno perché hanno imparato a farle. E quello che si impara in un certo contesto, con certe risorse, con certa paura intorno, non si disimpara automaticamente quando il contesto cambia.

Quello che mi colpiva – e continua a colpirmi – è la distanza enorme che esiste tra quello che le persone dicono di volere e quello che effettivamente scelgono. Non perché mentano: perché quella distanza è reale, e ha una spiegazione precisa. Le scelte che sembrano libere spesso non lo sono: nascono da pattern formati nell'infanzia, da emozioni mai regolate, da paure che il corpo porta senza che la mente le abbia mai nominate. E finché quella meccanica rimane invisibile, non si può cambiare nulla.

La scintilla, se devo identificarne una, è stata la consapevolezza che mancava un libro che parlasse di tutto questo in modo rigoroso sul piano psicologico e al tempo stesso completamente accessibile, narrativo, capace di far sentire il lettore dentro una storia: la propria, navigando nei propri specifici ricordi. Non un manuale, non un saggio freddo, non un libro di auto-aiuto con liste di esercizi. Qualcosa che accompagnasse davvero, che non semplificasse senza banalizzare, che rispettasse l'intelligenza di chi legge e insieme la sua fragilità. Questo libro è nato da quella mancanza. E dall'ostinazione di volerla colmare.”