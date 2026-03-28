L’amore malfatto, corpi imperfetti in cerca del proprio posto nel mondo: Giusy Sardella ci racconta il suo libro

Si rinnova l’appuntamento con il mondo dei libri, un frangente che nel fine settimana trova il suo ecosistema all’interno delle nostre pagine online. Lo fa nella rubrica dedicata ai migliori libri da leggere, che ogni domenica va alla scoperta delle novità più interessanti in arrivo dal panorama internazionale (con qualche incursione anche tra i titoli che arrivano da penne italiane), ma lo fa anche il sabato grazie al racconto degli addetti ai lavori.

In questo frangente a intervenire sono proprio loro, autori e autrici, che passano a raccontarci i dietro le quinte delle loro pubblicazioni più recenti. Come con Piergiorgio Pulixi e il suo “Il nido del corvo” (Feltrinelli), o ancora Giuliano Pasini e il suo “Il silenzio che resta” (Piemme). Qualcosa che avviene anche oggi con Giusy Sardella, che è passata a raccontarci il suo “L’amore malfatto”, pubblicato da Fazi Editore.





L’AMORE MALFATTO, VITE TURBOLENTE IN UN PERIODO DI GRANDI TRASFORMAZIONI

Ciao Giusy, e benvenuta. A te l'onere delle presentazioni: cosa troviamo nel tuo "L'amore malfatto"?

“Ciao! Ne “L’amore malfatto” troviamo innanzi tutto la storia di una ossessione: l’attrazione violenta fra Angela, ragazza menomata dalla polio, e il giovane perditempo Gaetano, in un piccolo paese abruzzese. Le loro vicende si svolgono fra l’estate e l’autunno del ’43, periodo di trasformazioni violente e incredibili in Italia. La suggestione del cambiamento improvviso, e in generale della mutazione è un tema affascinante e mi ha sicuramente ispirato personaggi come Nino, il nipote ermafrodita di Angela, ma anche Isolina la levatrice del paese, tenutaria del libro dei nati, dei defunti e di altri segreti di Petrara, e un disertore tedesco albino. Nella narrazione il paesaggio e la natura si interpongono continuamente fin quasi ad inciderne la trama, assumendo le forme di animali magici, spiritelli, oppure soltanto come presenza simbolica. In questo scenario anche i legami fra mondo ordinario e mondo fantastico si intrecciano nel quotidiano e i corpi difformi, che caratterizzano fortemente molti personaggi della storia, sono inclini a riconoscere i segnali di una regia sottile: è diverso il loro ascolto del mondo così come è diversa la loro fisicità che li rende esposti all’incanto ma pure al male. Penso che nel romanzo si possa trovare anche un mio desiderio di vedere oltre la realtà più concreta e manifesta non per tentare qualsiasi indagine introspettiva, ma soltanto per semplice e direi morbosa curiosità. Credo che l’immagine di copertina in parte rifletta questo sguardo curioso sugli altri e sull’universo, e la voglia di scoprirlo con tutti i sensi. E intendo proprio tutti! Leggendo le recensioni ho trovato spesso aggettivi come “materico” e “sensoriale” riferiti al romanzo, e ne sono stata felice.”





Come nasce l'idea alla base del romanzo? C'è qualche ispirazione particolare, o un momento in cui la storia ha preso forma?

“Ognuno di noi si porta dentro dei luoghi. Un bosco, un cortile dismesso, la casa dei nonni, lo scorcio di case visibile dalla finestra di una stanza; luoghi della memoria dove capita a volte di tornare con la mente cercando qualcosa di noi che è andata perso o per riconoscerci di nuovo. Ecco, all’inizio avevo un paesaggio. Per rappresentarlo occorreva una storia dove i personaggi, ribaltando la prospettiva, facessero quasi da sfondo per raccontare di colline, montagne, uno squarcio di mare, l’abside di una chiesa ma soprattutto della natura; dentro quel luogo. Così è nato “L’amore malfatto”, anche se poi non ho ben capito come questi personaggi e le storie siano usciti dalla mia penna. Avendo a che fare con loro, mentre scrivevo, mi sono persino divertita a chiedermi a chi somigliassi di più, dove ero io. Credo di averlo scoperto da pochissimo, molto dopo che il romanzo era uscito. E mi sono sorpresa.”





Come mai hai scelto proprio questo titolo?

“Difficile spiegare il motivo senza fare dello spoiler, ma sarà chiaro ai lettori ad un certo punto della storia.”





Uno degli argomenti centrali delle narrazioni è quello delle imperfezioni del corpo: com'è stato lavorare a questa storia in un momento storico in cui, con il ricorso alla chirurgia estetica, oggi si mira a sistemare anche il più piccolo difetto?

“Si, nel romanzo ci sono personaggi che possiedono corpi difformi. Lo sono perché non rispettano gli standard fisici, oppure per delle caratteristiche incomprensibili se non addirittura misteriose o semplicemente a causa di menomazioni corporali; eppure, ciascuno di essi è in grado di provocare una sorta di attrazione. Nel romanzo i corpi difformi rappresentano l’ anomalia che, come in un algoritmo genetico, indica una potenzialità, un cammino da percorrere. Certo mi rendo conto però quanto possa essere difficile convivere con delle difformità fisiche, soprattutto se importanti. Tuttavia, sono attratta dalle imperfezioni anche per l’incredibile potenzialità che riescono a sviluppare. Cervello e psiche tendono a compensare sviluppando abilità straordinarie, come tutti ben sappiamo, ma anche e soprattutto empatia e sensibilità a volte esasperate. Questo tipo di ricettività appartiene anche a chi è diverso, in modo meno importante, o si sente differente non a livello corporeo, ma perché semplicemente non è omologato a degli standard riconosciuti e stabiliti nell’ambiente dove si trova a vivere. Provo singolare attrazione per questo tipo di percezioni, riconosco una capacità originale di intendere e sentire le cose, prospettive da indagare spesso inaspettate o rivelatrici. Per quanto riguarda la non completa accettazione anche di piccoli difetti estetici o dei segni del tempo, ad esempio, non critico affatto la necessità di intervenire con correzione chirurgiche, a volte sicuramente raccomandabili a meno che non diventino una vera forma di limitazione individuale da cui è difficile liberarsi. Bisogna fare attenzione e non dimenticare che la nostra aspirazione non è essere perfetti. Ma essere felici. E non è così facile e scontato capire come arrivarci. Provano a confonderci. (Ma pazienza: le infelicità sono ottimo materiale per gli scrittori).”