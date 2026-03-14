Il silenzio che resta, un thriller psicologico tra passato e presente: Giuliano Pasini ci porta dietro le quinte del suo nuovo libro

Il fine settimana, come di consueto, è scandito dallo sfoglio delle pagine dei libri. Il sabato la domenica rappresentano infatti il momento dedicato alle novità in arrivo del mondo dell’editoria, con le diverse proposte che puntualmente finiscono sotto la lente d’ingrandimento in un duplice momento specifico.

La domenica, grazie alla rubrica dedicata ai migliori libri da leggere della settimana, in cui l’attenzione viene catturata da quattro pubblicazioni recenti, spesso provenienti dal mercato internazionale. Per quanto non manchino focus anche su titoli che vedono protagoniste firme italiane.

Queste ultime diventano invece figure centrali il sabato, quando predomina il tricolore e si va a fondo nelle storie degli autori e delle autrici che passano a trovarci, per un racconto approfondito relativamente ai loro recenti lavori. Come accade questa settimana, con Giuliano Pasini che ci porta dietro le quinte de “Il silenzio che resta”, il suo nuovo libro edito da Piemme.





IL SILENZIO CHE RESTA, MISTERIOSE SPARIZIONI E “FANTASMI” DAL PASSATO

Ciao Giuliano, e benvenuto. Cominciamo dalle presentazioni: cosa troviamo nel tuo libro, “Il silenzio che resta”?

“È un thriller che parte da una ferita terribile: la scomparsa di un bambino. La protagonista, Elena Dal Pozzo, è una giornalista che da un anno vive sospesa dopo la sparizione del figlio Mattia. Sta cercando di sopravvivere al dolore con la terapia, i farmaci, l’alcol, e con il tentativo disperato di dare un senso a qualcosa che senso non ha. Poi accade un fatto che riapre tutto: un altro bambino scompare nello stesso luogo, nello stesso giorno dell’anno. A quel punto il passato torna a bussare, ed Elena è costretta a guardarlo in faccia. È una storia che prova a tenere insieme due dimensioni: da una parte la tensione e il mistero tipici del thriller, dall’altra l’esplorazione di ciò che succede dentro le persone quando la vita le colpisce nel punto più fragile.”





Hai avuto qualche ispirazione particolare che ti ha guidato nella costruzione della storia?

“Più che un singolo episodio, mi ha guidato una domanda. Cosa succede davvero a una persona quando perde qualcuno che ama? Non nel senso retorico del termine, ma nella quotidianità: nei pensieri, nei gesti, nei silenzi. Il lutto è qualcosa che tutti conosciamo, ma che spesso preferiamo non guardare da vicino perché il dolore è repellente. Scrivendo questo libro ho provato a entrarci dentro, senza sconti. E ho cercato di raccontare cosa succede quando quel dolore diventa una specie di paesaggio in cui sei costretto a vivere. Il thriller è il motore della storia, ma il cuore del libro è proprio questo: capire come si può andare avanti quando si è perso tutto.”

Il tuo è un thriller dalla forte componente psicologica, a partire dalle fasi del lutto che fungono da metronomo a scandire i tempi della narrazione…

“Sì, ho costruito il romanzo proprio seguendo le cinque fasi classiche dell’elaborazione del lutto: negazione, rabbia, contrattazione, depressione e accettazione. Non è un artificio strutturale, ma una bussola emotiva che corrisponde al susseguirsi degli eventi e segna il ritmo del romanzo: ogni parte della storia corrisponde a un modo diverso di stare dentro il dolore. E allo stesso tempo spinge la trama in avanti. Solo che questa progressione non è mai lineare, nella realtà. Non si segue l’ordine giusto e spesso si torna indietro.”