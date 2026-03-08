I migliori libri da leggere della settimana, tra “Piccola guerra perfetta”, “L’alba dei leoni”, “Le vere amiche ci sono sempre” e “Il banditore” Photo Credit: "Il banditore" di Joan Samson, Neri Pozza

È arrivato u nuovo fine settimana e, con esso, anche una nuova occasione per muoverci agilmente tra i migliori libri da leggere. La domenica è quel giorno in cui ci spostiamo tra gli scaffali delle librerie, in cerca delle novità più stuzzicanti approdate di recente sul mercato editoriale.

Un vero e proprio slalom gigante, considerando la mole importante di titoli che, senza sosta, provano a imporsi all’attenzione di lettori e lettrici. Parliamo di libri come “Maledetti uomini”, “Cinque benedizioni per un matrimonio”, “Il cuoco giapponese” e “Il potere della psicologia nera”, o ancora “Scrivere lettere d'amore prima di dimenticare come si fa”, “Il Messia di Stoccolma”, “L’uomo marchiato” e “I delitti di Rue Du Luvre”.

Un nuovo quartetto di produzioni letterarie è pronto a finire sotto la nostra lente d’ingrandimento. E, nel giorno della festa della donna, la scelta è ricaduta su quattro autrici che hanno visto i loro titoli atterrare sugli scaffali proprio in queste settimane. Focalizzeremo infatti la nostra attenzione su:

- "Piccola guerra perfetta" di Elvira Dones (La nave di Teseo)

- "L'alba dei leoni" di Stefania Auci (Nord)

- "Le vere amiche ci sono sempre" di Robyn Carr (HarperCollins)

- "Il banditore" di Joan Samson (Neri Pozza)





PICCOLA GUERRA PERFETTA, LE CONSEGUENZE DI UN CONFLITTO VISTE DAL BASSO

Partiamo con la nostra rassegna domenicale dedicata ai migliori libri da leggere estratti tra le recenti pubblicazioni editoriali con un titolo fortemente contemporaneo per un duplice motivo. Il primo, come anticipato in apertura dell’articolo, per la firma femminile dell’opera. Il secondo è relativo ai contenuti che trovano posto tra le pagine, e che strizzano (tristemente) l’occhio a uno scenario che sta divenendo sempre più tangibile, giorno dopo giorno, in diverse parti del mondo.

Si intitola "Piccola guerra perfetta" ed è il libro di Elvira Dones pubblicato da La nave di Teseo. Un romanzo che fa girare le lancette all’indietro di oltre un quarto di secolo, fermandole al 1999. In quell’anno, precisamente il 24 marzo, la NATO lanciava l’offensiva aerea che mirava a rispondere alla politica di pulizia etnica perpetrata dall’allora presidente della Serbia e della Repubblica Federale di Jugoslavia, Slobodan Milosevic, ai danni dei musulmani in Croazia, Bosnia ed Erzegovina e Kosovo. Un’offensiva, quella della NATO, denominata proprio come il titolo del romanzo, e che si concluse il 12 giugno di quello stesso anno.

Un’incursione che avrebbe dovuto essere una sorta di “guerra-lampo”, almeno nei piani di chi l’aveva ideata, ma che in realtà si protrasse per un periodo di tempo non proprio brevissimo. E che, ovviamente, portò in dote gli inevitabili e fisiologici contraccolpi sulla popolazione locale. Un lasso di tempo di poco meno di tre mesi che viene raccontato dall’autrice del libro, che attinge all’esperienza di tre donne, Hana Rea e Nita, che vivono il conflitto sulla propria pelle.

Quasi tre mesi in cui tutto va in pezzi, in cui ogni bene di prima necessità – anche un po’ di pane e l’acqua – sono un miraggio a cui tendere per sopravvivere. Storie di resistenza quotidiana che, come dicevamo qualche rigo più su, rappresentano il vissuto odierno per milioni di persone che, in diverse parti del mondo, devono fare i conti con le atrocità della guerra.





L'ALBA DEI LEONI, RITORNO AGLI ALBORI DELLA SAGA DEI FLORIO

Quello dei migliori libri da leggere è un appuntamento che guarda spesso alle proposte che arrivano da oltreconfine. Più che lecito, considerando la proporzione inevitabilmente sbilanciata tra novità letterarie estere, che arrivano da tantissimi paesi diversi, e quelle che nascono dalla penna di autori e autrici nostrani. Eppure non sorprende – e non deve farlo – se tra i titoli della selezione settimanale spuntano anche nomi italiani. A maggior ragione se questi ultimi si sono ritagliati, nel corso del tempo, una propria (folta) community di appassionati, pronti a lanciarsi nuovamente tra le pagine delle storie che hanno amato.

È sicuramente questo il caso di Stefania Auci, che torna sugli scaffali con “L’alba dei leoni”, pubblicato da Nord. I più navigati tra coloro che bazzicano le librerie avranno già da tempo drizzato le antenne in vista dell’uscita del volume in questione. Dal genio dell’autrice trapanese è nata infatti la Saga dei Florio, che si è andata a comporre rispettivamente de “I leoni di Sicilia” (2019) e “L’inverno dei leoni” (2021).

Un ritorno sugli scaffali più che atteso, considerando anche il tempo intercorso dall’ultima apparizione. Cinque anni in cui questo nuovo capitolo della serie è stato plasmato, pronto a riportare indietro le lancette e a trasportare i fan della saga alle origini, a quando tutto è cominciato. È il 1772, un tempo precedente alle vicende narrate nei due titoli precedentemente citati, e a Bagnara Calabra troviamo la famiglia Florio. Un manipolo di uomini e donne che, nonostante le tante difficoltà da affrontare, non mancano di tirare avanti con il sudore della fronte e tanta determinazione.

Uno scenario, insomma, ben distante da come i personaggi vengono rappresentati nelle precedenti (o meglio, successive, guardando alla linea temporale, ndr) apparizioni. Eppure questo è un ottimo modo, per l’autrice, di esplorare in maniera differente un ecosistema che ha catturato l’attenzione di milioni di lettori in tutto il mondo. E le atmosfere uniche sono state omaggiate anche da una serie tv ad hoc, “I leoni di Sicilia”, disponibile in streaming sulla piattaforma Disney+.