Note a margine del mio dolore, una storia di memoria tra assenze rumorose e presenze luminose: Cinzia Cognetti ci porta a scoprire i retroscena del suo libro

Si rinnova l’appuntamento con lo spazio dedicato agli approfondimenti dedicati al mondo dell’editoria. Lo spazio che, settimana dopo settimana, si concentra sulle principali novità in arrivo in libreria, attingendo al racconto di autori e autrici che passano a raccontarci gli interessanti dietro le quinte dei loro lavori freschi di pubblicazione.

Un frangente che ha recentemente portato sulle nostre pagine Eleonora Marangoni con il suo “L’imperdibile” (Feltrinelli Editore) e Ilaria Camilletti con il suo “Ilaria nella giungla” (Accento Edizioni). Oggi la scena è invece tutta per Cinzia Cognetti, autrice di “Note a margine del mio dolore”, libro edito da HarperCollins che ci accompagna a scoprire lei stessa.





NOTE A MARGINE DEL MIO DOLORE, UN RACCONTO CHE PARLA DI RICORDI, SEGRETI E RINASCITA

Ciao Cinzia, e benvenuta. Come da consuetudine, lascio a te la parola per le presentazioni di rito: cosa troviamo nel tuo nuovo libro, "Note a margine del mio dolore"?

“Ciao Dario, grazie per l’intervista. Dentro questo romanzo rinveniamo tutto ciò che lasciamo in sospeso, nel timore di sgualcire, come una seta stazzonata, quel tempo passato che sopravvive nei ricordi e non può più venirci a cercare. C’è una figlia che torna in una casa che trattiene gli echi di una felicità perduta e scopre che l’amore, a volte, continua a parlarci anche dopo la morte di chi abbiamo amato. Ci sono stanze chiuse, un diario nascosto, il mare di Bari che sembra custodire tutte le parole che non abbiamo avuto il coraggio di dire. Ma soprattutto c’è il dolore, non nella sua comparsa improvvisa, ma nelle impronte ostinate che continua a lasciare dietro di sé. Si tratta di un dolore silenzioso, quasi domestico, che si deposita come polvere sugli oggetti e cambia il modo in cui guardiamo il mondo. “Note a margine del mio dolore” è una storia sulla memoria, sui segreti e sulla possibilità di rinascere proprio nel punto in cui ci siamo spezzati.”





Come nasce questa storia?

“Nasce da una domanda che mi accompagna da anni: quanto conosciamo davvero le persone che amiamo? Spesso idealizziamo i nostri genitori. Ci appaiono figure mitologiche, impermeabili a qualsiasi sbaglio. Invece possiedono ombre. Sono una luna scintillante che nasconde la propria faccia oscura alla nostra vista di figli. I genitori sono esseri umani, come noi. E io volevo raccontare il momento preciso in cui una figlia smette di vedere la mamma soltanto come madre e inizia a riconoscerla come donna. Poi sono arrivati i luoghi. Bari è stata una scelta naturale: è casa. Sarajevo invece è entrata lentamente nella storia, come fanno certi dolori: senza chiedere permesso. Studiando le guerre balcaniche ho capito che lì esisteva una ferita collettiva capace di dialogare con la ferita privata dei personaggi. E seguendo il filo di questo dialogo è emerso l’intreccio del mio romanzo.”





E i personaggi invece? Li avevi già in mente oppure sono “cresciuti” progressivamente mentre lavoravi al romanzo?

“All'inizio erano solo dentro dei “bozzoli creativi” da cui poi sono nati per dispiegare le ali e volare alto sui tetti dell’immaginazione. Eva, ad esempio, quando ho iniziato a raccontarla non conoscevo bene la sua voce fino in fondo. I personaggi, per me, non nascono mai completi: si rivelano poco alla volta, quasi sempre nei dettagli più piccoli. A volte basta un gesto come il modo in cui accendono una sigaretta o sollevano gli occhiali sul naso, per capire chi sono davvero. Durante la scrittura mi affeziono molto ai miei personaggi, ma cerco anche di lasciarli liberi di contraddirmi. È lì che diventano vivi. Mi piace immaginarli come persone di carta nelle cui vene scorre l’inchiostro.”