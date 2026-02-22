I migliori libri da leggere della settimana, tra “Scrivere lettere d'amore prima di dimenticare come si fa”, “Il Messia di Stoccolma”, “L’uomo marchiato” e “I delitti di Rue Du Luvre”

Il fine settimana dei migliori libri da leggere, lo spazio dedicato alla cultura tra le nostre pagine online, è ufficialmente partito. E questo vuol dire, come ogni domenica, che è nuovamente arrivato il momento preferito di chi ama aggirarsi tra gli scaffali delle librerie, pronto ad annusare l’odore di carta che si sprigiona dalle novità che fanno bella mostra di sé da ogni dove.

Ovviamente l’olfatto è solo uno dei sensi a essere stuzzicato, quando si parla di libri. C’è il piacere di sentirne la consistenza al tatto, la soddisfazione di sentire il rumore delle pagine che si strofinano le une alle altre quando le si sfoglia, l’appagamento di scorrere con lo sguardo, di riga in riga, verso il prosieguo della storia. Certo, manca il gusto, ma quello purtroppo dovrà attendere l’ora del pasto per essere appagato.

Ogni fine settimana andiamo a dare uno sguardo alle novità editoriali più interessanti di recente approdo sul mercato, come abbiamo fatto nelle ultime occasioni con “Domanda numero 7”, “Skippy muore”, “Vita tra i selvaggi” e “Le stelle brillano più forte”, o ancora con “L’invenzione del colore”, “Anima”, “L’altro ispettore: vietato pensare” e “La scomparsa di Mercy”. Oggi la nostra rassegna domenicale ci porta a scoprirne di più di:

- "Scrivere lettere d'amore prima di dimenticare come si fa" di Eley Williams (Neri Pozza)

- "Il Messia di Stoccolma" di Cynthia Ozick (La nave di Teseo)

- "L'uomo marchiato" di Robert Galbraith, a.k.a. J.K. Rowling (Salani)

- "I delitti di Rue Du Luvre" di Michaela Watteaux (Nord)





SCRIVERE LETTERE D'AMORE PRIMA DI DIMENTICARE COME SI FA, L’IMPORTANZA DEL LINGUAGGIO E DEL SAPERLO USARE

Apriamo dunque ufficialmente le danze del nostro appuntamento settimanale con i migliori libri da leggere tra quelli freschi di pubblicazione. E lo facciamo questa volta con un titolo potente nella sua delicatezza: d’altronde le opere più grandi non sono quelle che impattano forte (cioè, anche quelle lo sono, a loro modo), ma quelle che sono capaci di scavare dentro per sedimentare e poi procedere al lento rilascio delle emozioni.

Di emozioni è quasi lecito aspettarsene da un volume dal titolo "Scrivere lettere d'amore prima di dimenticare come si fa", libro di Eley Williams pubblicato da Neri Pozza. Poco più di un centinaio di pagine quelle che sono state necessarie alla scrittrice britannica per attecchire con le sue storie. La prima precisazione doverosa relativa al suo lavoro – d’esordio, tra l’altro, datato originariamente 2017 – è proprio sulla natura stessa dell’opera, che consta di una raccolta di storie.

Quelli che troviamo tra le pieghe dei diversi racconti raggruppati nel libro sono personaggi che devono fare i conti con situazioni molto particolari. C’è chi ha perso l’amore o la propria bussola personale che ne guidava il cammino, oppure c’è chi sta cercando di fare ordine. Il filo rosso che ne unisce le vicissitudini è la difficoltà a esprimersi, un’incomunicabilità che non conosce genere e non conosce età ma che accomuna tutti. Tantissime sono le potenzialità messe a nostra disposizione dal linguaggio, ma guai a sottovalutarne allo stesso tempo i limiti.

Quattordici racconti, quattordici storie che, con i piglio giusto, fatto di sensibilità ma anche di una giusta e sana dose di ironia, hanno saputo imporsi all’attenzione del pubblico. Un grande esercizio di stile, condensare quantità e qualità in racconti più o meno brevi, che sono valsi all’autrice alcuni prestigiosi riconoscimenti, come il James Tait Black Memorial Prize (2017) e il Republic of Consciousness Prize (2018).





IL MESSIA DI STOCCOLMA, PERSONAGGI IN CERCA DI SE STESSI

Il fine settimana che stiamo vivendo, con la coda dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, ci fornisce l’assist ideale per spostarci anche con la nostra rubrica dei migliori libri da leggere del momento verso i paesi scandinavi. Qualcosa che avremmo fatto ugualmente, beninteso, ma farlo con un gancio all’attualità e alla “real life” ha sicuramente un sapore diverso.

Il medagliere olimpico vede l’Italia sul podio per quantità di medaglie complessive conquistate, comunque alle spalle della Norvegia e degli Stati Uniti. Non sarà quella la nostra destinazione, bensì la Svezia, e il perché è già possibile intuirlo dal titolo del secondo volume inserito nella nostra selezione. Si intitola "Il Messia di Stoccolma" il libro di Cynthia Ozick pubblicato da La nave di Teseo che ci pone dinanzi Lars Andemening, un critico letterario sul cui passato aleggia il mistero. C’è solo una certezza, la terra che ne ha dato i natali, vale a dire la Polonia.

Una terra che non ha praticamente vissuto, vista la necessità di fuggire fin da quando era in fasce per sfuggire alla barbarie nazista, che lo ha privato degli affetti e lo ha portato a essere adottato da una famiglia svedese. Trascorsi non semplici, e che di fatto lo fanno sentire quasi autorizzato a riscrivere la propria storia. Dal nome – Lazarus Baruch – fino all’ipotesi di chi potesse essere suo padre, che identifica in Bruno Schulz, scrittore ebreo che fu ucciso dai nazisti prima di consegnare al mondo “Il Messia”, il suo capolavoro.

In una sorta di ossessione personale, il protagonista vive la sua vita attraverso le opere e gli scritti personali di quello che ha individuato come suo padre. Le carte in tavola cambiano drasticamente quando subentra in scena Adela, che si identifica a sua volta come l’unica figlia di Bruno Schulz. E, tra le sue mani, c’è l’ambito manoscritto di cui sopra, che porterà Lars a una resa dei conti con se stesso e anche con quel padre sognato e idolatrato.