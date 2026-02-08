I libri da leggere della settimana, tra “L’invenzione del colore”, “Anima”, “L’altro ispettore: vietato pensare” e “La scomparsa di Mercy”

Un nuova domenica fa capolino sul calendario, e con essa torna il consueto appuntamento con la rubrica dedicata ai libri da leggere più interessanti della settimana. Uno spazio privilegiato per chi, nel costante vortice di pubblicazioni editoriali che si avvicendano sugli scaffali delle librerie, cerca proposte in linea con il proprio mood e con i propri gusti letterari.

Certo, non è semplice riuscire ad accontentare tutti con un singolo libro, ed è per questo che sulle nostre pagine trovate, settimanalmente, una selezione di quattro titoli scelti tra le proposte che arrivano dagli editori attivi nel nostro paese. Basti guardare, andando a ritroso di una manciata di settimane, a “Inseguimento”, “Contrattacco”, “Libro bianco” e “Il cuculo di cristallo”, o ancora a “107 giorni”, “Taglio letale”, “L’ultima canzone d’amore” e “Quando finisce la notte”.

La selezione di quattro titoli si ripropone anche in questa occasione, con un poker di novità, tra titoli inediti e riedizioni di titoli acclamati, che annovera al suo interno:

- "L'invenzione del colore" di Christian Raimo (La nave di Teseo)

- "Anima" di Wajdi Mouawad (Fazi)

- "L'altro ispettore: vietato pensare" di Pasquale Sgrò (Corbaccio)

- "La scomparsa di Mercy" di David Baldacci (TimeCrime)





L'INVENZIONE DEL COLORE, UN PASSATO FAMILIARE ALL’INSEGNA DEL PROGRESSO TECNOLOGICO

Il nostro viaggio settimanale tra le pagine dei libri da leggere più interessanti di recente pubblicazione parte da una storia che si intreccia con il mondo del cinema. Da un lato la cellulosa e dall’altra la celluloide: al centro un racconto dal forte respiro familiare, in una sorta d’indagine e di scoperta per il protagonista delle vicende.

Questo, qualora dovessimo sintetizzare per sommi capi, il contenuto de “L’invenzione del colore”, il romanzo di Christian Raimo pubblicato da La nave di Teseo. Non c’è però necessità di sintesi estrema, considerando che lo spazio non ci manca. E allora andiamo ad approfondire ulteriormente i diversi aspetti che caratterizzano il volume.

Il protagonista delle vicende è Christian, un insegnante cinquantenne che ha una consapevolezza: suo padre, Raffaele, ha contribuito in maniera significativa al progresso in ambito cinematografico. Il come è però quasi un segreto di famiglia, per quanto il titolo del racconto possa, in un certo senso, fungere da succulento spoiler. Morto da ormai dieci anni, il genitore ricompare nella vita del figlio attraverso i suoi sogni, sebbene qui si mostri come persona vivente che ha però lasciato la famiglia volontariamente e senza una spiegazione. E sarà la ricerca di risposte a muovere le gesta di Christian.

Un racconto che si immerge perfettamente nella contemporaneità, ma che strizza in maniera importante e con nostalgia l’occhio al passato. E non solo per i riferimenti filmici, che ovviamente non mancano, ma anche per i diversi momenti storici che hanno contraddistinto la storia familiare del protagonista e del paese stesso.





ANIMA, IL DECENNALE DI UN’OPERA MOLTO APPREZZATA DAGLI APPASSIONATI

C’è una sorta di fil rouge a guidare il passaggio tra i primi due titoli inclusi nella selezione dei libri da leggere più interessanti di questa settimana. Abbiamo chiuso la parentesi precedente parlando di nostalgia, ed è proprio quest’ultima a guidare nuovamente verso gli scaffali un titolo che ha riscosso parecchio apprezzamento poco più dieci anni fa. Era il 2015 quando, per la prima volta, questa storia arrivava sul mercato italiano, ed è un piacere ritrovarlo in un’edizione celebrativa ad hoc.

A una decade di distanza Fazi omaggia “Anima” di Wajdi Mouawad con una nuova pubblicazione in formato con copertina rigida. Un gradito ritorno sugli scaffali per un racconto che si muove sinuosamente, alla stregua del rettile che troviamo in copertina. Per quanto quest’ultimo non sia di certo l’unico animale che troviamo tra le pieghe della storia.

Tutto si apre con un uomo che rientra a casa e trova la moglie in una pozza di sangue nel salotto. Nessun testimone se non il gatto che, per quanto a conoscenza dei fatti, difficilmente potrà contribuire nel fornire indizi utili alle indagini per scoprire l’identità dell’assassino. Un evento che, immancabilmente, scatenerà una reazione viscerale, con la conseguente e fisiologica ricerca di vendetta. Non sarà di certo un viaggio semplice quello che attende il protagonista della storia, che dovrà muoversi in territori accidentati che vivono oltre l’orlo della legalità.

Un racconto che, con il piglio del racconto epico, parla attraverso testimonianze a dir poco atipiche, e porta lettori e lettrici a confronto con situazioni al limite. Muovendosi geograficamente, ma anche scendendo nelle profondità dell’animo umano: un luogo dove le ombre possono farsi molto lunghe. Un grande tributo a un’opera che, a dieci anni dal suo approdo in Italia, è pronta ad avviluppare nelle sue spire una nuova generazione di amanti delle storie viscerali.