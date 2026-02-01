I libri da leggere della settimana, tra “Inseguimento”, “Contrattacco”, “Libro bianco” e “Il cuculo di cristallo”

Il mese più lungo dell’anno (almeno nella percezione di chi vi scrive, ndr) ce lo siamo lasciati alle spalle. Poco più di quattro settimane che, dopo le festività natalizie, ci hanno introdotti a un 2026 di grandi impegni, certo, ma anche di grandi e interessanti opportunità per quanto riguarda l’editoria. Un calendario che si preannuncia ricco di soddisfazioni per gli appassionati. Un po’ come anche nel 2025 che abbiamo salutato da pochissimo e che vi abbiamo raccontato, settimana dopo settimana, su queste stesse pagine.

Grandi nomi dello scenario internazionale e di quello nazionale quelli che si sono avvicendati nella nostra rubrica dei libri da leggere più interessanti della settimana. Uno spazio in cui, negli ultimi appuntamenti, abbiamo avuto modo di saperne di più di titoli come “107 giorni”, “Taglio letale”, “L’ultima canzone d’amore” e “Quando finisce la notte”, o ancora “Piacere, Nico”, “La ragazza che ascoltava i gatti”, “Il test” e “Il paradosso della diagnosi”.

Le buone abitudini restano anche in questo mese di febbraio, che ci troviamo a inaugurare con il consueto quartetto di volumi. Tra questi troviamo:

- "Inseguimento" di Patricia Highsmith (La nave di Teseo)

- "Contrattacco" di Sohn Won-Pyung (HarperCollins)

- "Libro bianco" di Han Kang (Adelphi)

- "Il cuculo di cristallo" di Javier Castillo (Salani)





INSEGUIMENTO, UN’ELABORAZIONE “ALTERNATIVA” DEL LUTTO

L’appuntamento di questa settimana con le novità in termini di libri da leggere ci spingono a guardare al passato per rispolverare un’opera rilasciata in tempi non recenti, ma che sicuramente merita un recupero. Un’iniziativa, la ripubblicazione a cavallo di questo 2026, che permette così a nuove generazioni di lettori di confrontarsi con un’autrice scomparsa alla fine dello scorso millennio, ma la cui eredità culturale viene tramandata in favore dei posteri.

Lei è Patricia Highsmith, che ritroviamo sugli scaffali grazie a La nave di Teseo con “Inseguimento”. Un romanzo originariamente pubblicato verso la fine degli anni ’60 (precisamente nel 1967), e che ha il pregio da non sottovalutare dell’ambientazione scelta per le vicende da parte dell’autrice statunitense: l’Italia. Lo stivale, negli ultimi tempi, è sempre più degno di attenzione da parte dei grandi nomi della narrativa contemporanea, e questo lo si deve al grande fascino che devono aver ispirato autori e autrici come la Highsmith.

Siamo a Venezia (e non solo lì), una location che si ammanta già di per sé del fascino dei canali che la rendono iconica agli occhi di chiunque. Ed è proprio in questo dedalo di acque che troviamo due personaggi, il pittore Ed Coleman, e il suo ex genero, il mercante d’arte Ray Garrett, alle prese con il medesimo lutto: il suicidio di Peggy, figlia di Ed. Un evento che ha innescato tra i due un vortice di odio reciproco, con Ed che identifica in Ray il catalizzatore degli eventi che hanno portato all’infausto epilogo per la figlia.

Una storia di dolore, di sospetti e di convinzioni di colpevolezza che danno il la a una spirale di eventi dove la razionalità lascia il posto alla follia, sia essa pura o lucida. Il tutto i un noir che pone particolare attenzione sugli aspetti psicologici dei personaggi.





CONTRATTACCO, IL MONDO DEL LAVORO “INTERPRETATO” DA PERSONAGGI AGLI ANTIPODI

La narrativa in arrivo da oriente, da un po’ di tempo a questa parte, sta ricevendo consensi in crescendo. E questo permette a lettori e lettrici di trovare tra i libri da leggere, settimana dopo settimana, anche modi di interpretare la narrativa in maniera differente rispetto agli autori occidentali, siano essi europei o d’oltreoceano. In particolar modo colpisce spesso la sensibilità con cui vengono affrontati i temi sviluppati all’interno delle storie.

Un discorso che coinvolge sicuramente “Contrattacco”, il nuovo romanzo di Sohn Won-Pyung pubblicato da HarperCollins. Un’autrice che, nel recente passato, si è fatta notare dal grande pubblico mondiale con “Almond, come una mandorla”, il suo precedente lavoro pubblicato in Italia sempre da HarperCollins. Ecco che la curiosità, quando la si trova nuovamente sugli scaffali con un nuovo racconto, finisce per essere più che giustificata.

Una storia che si inserisce all’interno del contesto socio-culturale della Corea, con un occhio in particolare a ciò che succede nel mondo del lavoro. Da un lato c’è Jihye, una donna comune che, nel suo lavoro amministrativo, è perfettamente calata nella propria parte, che prevede la sopportazione delle politiche d’ufficio e della burocrazia coreana. Dall’altro c’è invece Gyuok, lo stagista appena arrivato che ha una visione diametralmente opposta a quella di Jihye: la dimostrazione arriva dalle proteste contro il potere, che si concretizzano in forme più o meno pittoresche, da scritte con la vernice al lancio di uova.

Cos’avranno mai in comune due profili tanto agli antipodi? Qualcosa tutto da scoprire all’interno di una storia che strizza l’occhio a situazioni lavorative specifiche della Corea, ma in cui in tanti riusciranno, in un modo o nell’altro, a identificarsi. Soprattutto se si è intorno ai trent’anni e si cerca la propria strada e il proprio posto nel mondo.