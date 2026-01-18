I libri da leggere della settimana, tra “Piacere, Nico”, “La ragazza che ascoltava i gatti”, “Il test” e “Il paradosso della diagnosi” Photo Credit: "Piacere, Nico" di Martino Cafiero, Marotta e Cafiero

Un viaggio che non conosce confini, e che soprattutto non conosce sosta, quello tra le pagine dei libri da leggere. Un appuntamento fisso, quello che ogni domenica ci porta a scoprire le novità più interessanti arrivate di recente sugli scaffali, e che ci mette a confronto con storie e tipologie di narrativa molto differenti tra loro. Sia per contenuti trattati che per loro provenienza (e, perché no, ambientazione) geografica.

Uno slalom gigante che ci vede muoverci di quattro libri in quattro libri alla volta

Oggi, sotto la consueta lente d’ingrandimento, ecco che arriva un nuovo poker di titoli. Tra questi troviamo:

PIACERE, NICO, IN GIRO PER UNA BRIANZA DALLE TINTE NOIR

Apriamo la rassegna di questo weekend dedicata ai libri da leggere più interessanti della settimana con un titolo che parla di una generazione, certo, ma lo fa rivolgendosi sostanzialmente a un pubblico di lettori eterogeneo. E questo tanto in virtù delle tematiche sociali che si trovano tra le pieghe della storia, quanto per la loro geolocalizzazione, che va a posizionarsi nella più classica delle province italiane.

In “Piacere, Nico” di Martino Cafiero, pubblicato da Marotta e Cafiero, c’è questo e c’è molto altro. Lo scenario che fa da sfondo alle vicende è la Brianza, sebbene inquadrata da un punto di vista e con una “lente” molto particolare. Non un luogo dominato dalla monotonia, come si potrebbe pensare, bensì una polveriera che potrebbe brillare da un momento all’altro. Il racconto passa dal filtro di Giacomo, un giovane che, insieme al suo gruppo di amici, vuole divertirsi. Come d’altronde è lecito ambire a fare a quell’età, nel rispetto ovviamente delle regole.

Non è proprio di questo avviso il suo amico Nico, che di notte ha un’attività che definire particolare – per quanto redditizia – è fin troppo eufemistico: si apposta nei parcheggi per filmare chi si apparta con le prostitute per poi utilizzare i video per estorcere denaro. Non mancano ovviamente i cosiddetti “rischi del mestiere” (impropriamente detti, in questo caso), come quelli che portano la sua macchina a finire in cenere per opera di uno dei suoi “clienti”, e con essa tutti i filmati stipati a bordo.

È con queste premesse “dinamitarde” che si innesca un noir calato nella provincia italiana. Una caccia all’uomo in cui la banda di giovani (più o meno) scapestrati si lancia senza pensare poi troppo alle conseguenze. E, considerando la variopinta “fauna” con cui andranno a incrociare il proprio cammino, probabilmente qualche valutazione preliminare sarebbe stato il caso di farla.





LA RAGAZZA CHE ASCOLTAVA I GATTI, UN VIAGGIO ALLA RISCOPERTA DI SÈ

Si cambiano ritmi e soprattutto registro narrativo con il secondo dei libri da leggere di questo fine settimana. Un modo per soddisfare anche chi, in un volume che trova sugli scaffali della propria libreria di fiducia, cerca la cosiddetta coccola letteraria. E quando già soltanto in copertina trovi riferimenti grafici al Giappone (o alla cultura orientale più in generale) sai già in che direzione potrebbe svilupparsi il racconto.

Non tradisce le aspettative "La ragazza che ascoltava i gatti" di Thomas Leoncini, pubblicato da Sperling & Kupfer. Protagonista Anna Midori Bennett, giornalista con un doppio cognome che riassume alla perfezione il suo codice genetico. Lei è infatti il prodotto della sintesi tra Giappone e Stati Uniti, per quanto di fatto il primo paese le abbia fornito solo il DNA mentre il secondo ne ha forgiato il modo di essere, essendovi cresciuta.

La curiosità di scoprire le proprie radici è ovviamente elevatissima, e l’incarico di scrivere un reportage su un villaggio remoto proprio in Giappone casca proverbialmente a fagiolo. Come si suol dire in questi casi, bisogna stare attenti a ciò che si desidera, perché c’è il rischio di poterlo ottenere. Con tutte le conseguenze del caso in termini di presa di coscienza anche di verità che potrebbero risultare poco digeribili sul passato della propria famiglia.

Un racconto che, tra incontri e l’imprescindibile fascino delle location nipponiche, avvolge lettori e lettrici e li mette a confronto con quel tempo lento che caratterizza buona parte della cultura del posto. Certo, non di sola vita lenta si vive in Giappone, ma per chi vuole fuggire dalla routine per ritrovare se stesso – come uno dei personaggi con cui Anna incrocerà il proprio cammino – di occasioni per rallentare se ne trovano sicuramente tante. Anche soltanto godendosi quelle piccole cose che potrebbero passare inosservate a un occhio più superficiale.