I libri da leggere della settimana, tra “L’altro fratello”, “la biblioteca perduta”, “Qui siamo tutti colpevoli” e “Una spia in esilio” Photo Credit: "Qui siamo tutti colpevoli" di Karin Slaughter, HarperCollins

Tiriamo idealmente giù la saracinesca su un'altra settimana e, ad attenderci, c’è come sempre l’appuntamento con la rubrica dedicata ai libri da leggere. Il momento perfetto per dare uno sguardo alle novità arrivate di recente sugli scaffali delle librerie, con racconti dal respiro internazionale e con storie che invece guardano spesso anche alla nostra bella Italia per scegliere il set delle vicende.

Un pacchetto di volumi sempre eterogeneo, che prova ad andare ai gusti più diversi di chi cerca storie che sappiano soddisfare il proprio palato letterario. Nelle scorse settimane è stato il turno di “La traditrice”, “Fiori per Algernon”, “Alaska La serie” e “L’orologiaio di Brest”, o ancora di “Nemesi”, “Tutto quello che è successo con Miranda Huff”, “Il segreto del Titanic” e “The Residence”.

Nuova domenica e dunque quattro nuovi libri messi sotto i riflettori, con la bussola che però punta costantemente all’estero come set scelto per i racconti. Per l'occasione troviamo:

- "L'altro fratello" di Mary Higgins Clark e Alafair Burke (Sperling & Kupfer)

- "La biblioteca perduta" di James Rollins (Nord)

- "Qui siamo tutti colpevoli" di Karin Slaughter (HarperCollins)

- "Una spia in esilio" di Alan Bennett (Adelphi)





L'ALTRO FRATELLO, UN DELITTO IRRISOLTO DALLE PENNE DI DUE GRANDI NOMI DELLA SUSPENSE

Mettiamoci subito comodi e partiamo con le novità in materia di libri da leggere con un volume che si concentra, in particolar modo, sulla creazione della giusta dose di suspense nel pubblico. Non ci poteva aspettare nulla di diverso quando già soltanto guardando la copertina si trovano nomi altisonanti come quelli riportati. Punti di riferimento sia per storicità che innovazione, un connubio ossimorico dettato dai profili sostanzialmente agli antipodi, anagraficamente.

Da un lato c’è Mary Higgins Clark, compianta autrice di besteller scomparsa nel 2020, e dall’altro Alafair Burke, figlia d’arte (dello scrittore James Lee Burke) che ha già raccolto un bel po’ di consensi. Si intitola “L’altro fratello” il romanzo che arriva in Italia grazie a Sperling & Kupfer, una storia che gravita intorno a due protagonisti che potrebbero essere definiti ineccepibili.

Non si può descrivere in maniera differente Simon ed Ethan, gemelli identici che hanno dalla loro intelligenza e fascino, cosa che aiuta non poco nell’accrescere la propria popolarità. Come si suol dire però, spesso l’apparenza inganna, e questo risulterà quanto mai vero nel momento in cui, a margine della festa di laurea, i genitori vengono uccisi. E i sospetti ricadono, manco a dirlo, su di loro, seppur senza trovare poi una conferma perentoria che permetta di riconoscerli colpevoli “oltre ogni ragionevole dubbio”.

Un delitto che resta irrisolto, destinato a restare in una di quelle scatole di cartone dei “cold case” stipati in magazzino, pronti a essere rispolverati solo e soltanto all’emergere di nuove prove o indizi. Dieci anni dopo, le rispettive vite – per quanto lontane l’uno dall’altro – vanno avanti tranquille, tra incombenze quotidiane e famiglie cui dedicarsi. Ma i rancori restano lì, sullo sfondo, e alimentano il sospetto reciproco che nutrono vicendevolmente in merito al delitto. La verità potrebbe arrivare grazie a Laurie Moran, produttrice televisiva imbeccata da Frankie (la sorella minore dei due gemelli), che con la squadra del programma “Under Suspecion” riporta a galla elementi che sembravano destinati a perdersi e a restare sepolti nei meandri del tempo.





LA BIBLIOTECA PERDUTA, PERICOLOSI MISTERI “ARCHEOLOGICI” TRA LONTANO PASSATO E PRESENTE

La seconda storia che troviamo oggi nella selezione dei libri da leggere di questa domenica è un racconto che strizza l’occhio a tutti coloro che in un libro cercano l’avventura dei romanzi di genere. Quel tipo di avventura che ha animato le gesta di personaggi come Indiana Jones, Lara Croft (della serie di videogiochi “Tomb Raider”) e Nathan Drake (della serie di videogiochi “Uncharted”). Insomma, un racconto che racchiuda al suo interno tutti gli elementi di un viaggio mozzafiato e dal pesantissimo “effetto wow”.

Qualcosa che un po’ ti aspetti quando in copertina leggi James Rollins, autore che si è fatto apprezzare in questo specifico ambito, e che torna nuovamente in prima linea con “La biblioteca perduta”, edito da Nord. Un romanzo d’avventura che fa riferimento a due momenti storici differenti. E anche a posizioni geografiche diverse. Da un lato il 1764, nell’arcipelago della Svalbard, nel Mar Glaciale Artico. Dall’altro i giorni nostri, e la capitale della Russia, Mosca.

Nel diciottesimo secolo, ad aprire la scena, ci sono nove cadaveri congelati rinvenuti in una caverna dal comandante Vasilij Cicagov. Uno spettacolo che non lascerebbe indifferenti, per quanto a catturare l’attenzione, in quel caso, è una zanna di mammut che reca incisioni raffiguranti misteriose piramidi. E un monito che non si presta a interpretazioni: “Non varcate quella soglia, non destate ciò che vi riposa”.

Le lancette corrono veloci fino ai giorni nostri, con la geolocalizzazione che si sposta a Mosca. Qui troviamo Monsignor Alessio Borrelli, facente parte della commissione di archeologia sacra del Vaticano, che ha dinanzi un ritrovamento eccezionale: libri rarissimi rinvenuti all’interno di una cripta, e al contempo potenzialmente pericolosi. Neanche il tempo di indagare in merito che il religioso cade vittima di una trappola ma, prima di lasciare questa valle di lacrime, invia una richiesta di aiuto alla Sigma Force. A loro l’arduo compito di portare avanti indagini che potrebbero vedere una correlazione tra gli eventi contemporanei e quelli nel passato. E qui non è tanto il se (il condizionale era d’obbligo, ma era abbastanza evidente che ci fosse un collegamento), ma il come: ai lettori il piacere di scoprirlo.