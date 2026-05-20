Vuoi?, quando la normalità s’illumina di genialità: Igor Sibaldi ci introduce alle riflessioni contenute nel suo libro

È il momento di chiamare a raccolta tutti gli appassionati di libri, visto che lo spazio infrasettimanale dedicato apre nuovamente i battenti. Il fine settimana vede un costante fermento di titoli messi sotto la lente d’ingrandimento, dalle interviste focalizzate sulla narrativa allo spazio della domenica dedicato alle novità più interessanti.

Dal canto suo, anche il mercoledì ha un ruolo cruciale nell’economia dei focus sul mondo dell’editoria. È in questo frangente che infatti autori e autrici passano a trovarci, per presentarci i loro lavori. Rispetto al sabato, però, la situazione cambia radicalmente, considerando la tipologia di prodotti che finiscono sotto i riflettori: non storie di finzione, ma lavori che si focalizzano su elementi reali e tangibili.

Come avvenuto nelle ultime settimane, con Liliana Porcelli e il suo “Influcancer” o di Monica Oriente e il suo “Quattro volte me” (entrambi Piemme), oppure ancora con Alessandro Politi e il suo “Cento tecniche segrete del giornalista investigativo” (Oligo Editore). Oggi il focus è su un volume il cui titolo è già tutto un programma: si tratta di “Vuoi?”, il libro di Igor Sibaldi che arriva sugli scaffali grazie a Mondadori.





VUOI?, UNA DOMANDA CHE SPINGE ALL’AZIONE E APRE A SCENARI INTERESSANTI

Ciao Igor, e benvenuto. Mi affido a te per le presentazioni di rito: cosa troviamo nel tuo nuovo libro "Vuoi?"

“Grazie, ciao Dario. Chi legge questo libro trova improvvisamente un futuro diverso, molto grande, che poi rimarrà sempre a sua disposizione, ogni volta che vorrà. Sul serio, è il motivo per cui l'ho scritto: condividere con altri le scoperte che ho iniziato a fare quando ho capito cos'è veramente il volere.”





"Volere" e "Non volere": sono le due macro-aree che esplori, capitolo dopo capitolo, con approfondimenti ad hoc. Ma cosa significa, realmente, "volere" (e, di riflesso, il suo opposto)?

“Il volere è una sensazione che si prova quando, per uno strano miracolo, tutto quello che prima ci bastava non ci basta più. Oggi, è davvero un miracolo: abbiamo, sappiamo, facciamo talmente tante cose, tutto non è mai stato così interessante... eppure a volte tutto ci sembra troppo poco, ed è allora che vogliamo davvero. L'orizzonte si allarga, le possibilità si moltiplicano e diventano infinite. È una sensazione di bellezza e di gioia, ed è utile: è sufficiente volere a questo modo per qualche secondo, e si producono conseguenze pratiche. Trovi d'un tratto soluzioni a problemi, trovi obiettivi, diventano possibili cambiamenti, cambi meravigliosamente idea, ti innamori. Invece, non volere è accontentarsi (bruttissima parola), cedere, tirare in lungo sulle scelte, aspettare il permesso di altri, lasciarsi convincere, perdersi tra tanti vecchi bisogni e, soprattutto, farsi quella triste violenza che si chiama “sforzi di volontà” e che consiste nell'obbligarti a volere qualcosa che in realtà non vuoi. Non volere, insomma, è la normalità. Volere è la genialità. Ed è una genialità di cui tutti eravamo capaci, da bambini.”





Com'è nata l'idea di lavorare a un testo come questo?

“Ci pensavo da un pezzo. L'impulso a scriverne me l'hanno dato i discorsi che sentivo fare sulla felicità: mi ha stupito il fatto che tante persone (anche psicologi, filosofi) confondessero la felicità con la contentezza. Spiegavano che essere felici significa, in fin dei conti, rassegnarsi. Mi chiedevo: “Ma fanno apposta oppure non hanno le idee chiare? E non si accorgono del danno che questo equivoco produce?” Ovviamente, non era un equivoco nuovo: andava avanti da millenni; ci ho fatto caso soltanto perché da un pezzo volevo parlarne ma non mi decidevo.”