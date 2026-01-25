I libri da leggere della settimana, tra “107 giorni”, “Taglio letale”, “L’ultima canzone d’amore” e “Quando finisce la notte”

Si riaprono le danze all’interno dello spazio domenicale dedicato ai libri da leggere, l’appuntamento che a cadenza settimanale vi porta alla scoperta delle novità più interessanti arrivate nelle ultime settimane sugli scaffali delle librerie.

Il quartetto di proposte si rinnova anche questa domenica. Tra le diverse proposte troviamo:

- "107 giorni" di Kamala Harris (La nave di Teseo)

- "Taglio letale" di Patricia Cornwell (Mondadori)

- "L'ultima canzone d'amore" di Lucinda Riley (Giunti)

- "Quando finisce la notte" di Hanni Munzer (Nord)





107 GIORNI, UNA CORSA “MATTA E DISPERATA” ALLA CASA BIANCA

Il consueto tuffo tra i libri da leggere più interessanti della settimana parte con un volume che si discosta dalle narrazioni di fantasia, affondando le sue radici nella realtà che ci circonda. Più o meno, almeno, considerando che il racconto che trova posto tra le righe del titolo in questione fanno riferimento alla scena politica americana.

Si intitola “107 giorni”, pubblicato da La nave di Teseo, e porta in copertina la firma di Kamala Harris, la vicepresidente dell’era Biden e successivamente candidata alla carica di Presidente degli Stati Uniti contro Donald Trump alle ultime elezioni. Un lavoro letterario che mira a rappresentare testualmente una delle fasi più frenetiche della politica a stelle e strisce, vale a dire il frangente successivo al ritiro della candidatura del presidente in carica Joe Biden per la rielezione.

È in quel momento che per la Harris si è aperta una corsa matta e disperata, fatta di appuntamenti serrati e scadenze sempre eccessivamente incombenti. Un vero e proprio tour de force da affrontare quotidianamente e incessantemente per 107 giorni – questo il tempo a disposizione – per far fronte a una delle campagne elettorali più intense di sempre.

Non un compito semplice, il confronto con il tycoon, già presidente degli States nel periodo compreso tra il 2017 e il 2021. Ma una sfida che la politica di Oakland ha affrontato a testa alta. E tra le pagine di questo testo trovano spazio tutti i dietro le quinte: il racconto di strategie, confronti e ostilità con cui ha dovuto fare i conti. E questo tanto contro gli avversari politici quanto contro chi era nel suo stesso schieramento, il partito democratico. Un libro perfetto per chi ama scoprire cosa succede nei momenti in cui l’obiettivo delle telecamere è puntato altrove.





TAGLIO LETALE, IL RITORNO SULLA SCENA DI KAY SCARPETTA

Torniamo a muoverci nel vastissimo ambito della narrativa di finzione con il secondo dei libri da leggere che troviamo nella rassegna di questa settimana. Un titolo che segna il ritorno sulla scena editoriale italiana di una delle regine indiscusse del genere thriller, tanto sotto il profilo della prolificità – solo la sua serie sull’anatomopatologa forense Kay Scarpetta, in corso dal 1990, conta 29 volumi – che per qualità delle storie.

E proprio l’amata Kay Scarpetta torna sotto i riflettori in “Taglio Letale”, il ventinovesimo capitolo della lunghissima storia editoriale del personaggio, che sancisce il ritorno sugli scaffali italiani, grazie a Mondadori, di Patricia Cornwell. Un’autrice che non necessita di presentazioni, con i numeri che parlano tranquillamente per lei. Le abbondanti cento milioni di copie vendute in oltre 120 paesi, la rendono un punto di riferimento indiscusso all’interno del panorama globale.

Una storia che trattiamo di pochissimo “fuori stagione”, considerando il momento specifico in cui il racconto prende il via: la mattina di Natale. Un momento di festa, in cui ci si appresta per riunirsi per fastosi pranzi in famiglia, e in cui si pensa ai regali da scartare. Non in casa della medico legale Kay Scarpetta, considerando il fatto che il telefono che squilla in giorni come questo non è mai foriero di buone notizie. E infatti è proprio un boccone amaro quello che tocca mandare giù: lo Squartatore Fantasma, il serial killer che sta terrorizzando l’area della Virginia settentrionale, ha incrementato il conteggio delle vittime.

Vittime che denotano un modus operandi riconoscibile, che miscela i più classici degli elementi da thriller psicologici all’uso di tecnologie di ultima generazione. Un mix interessante, che evidenzia ancora una volta la capacità di sperimentare dell’autrice, e che vedrà la protagonista della storia finire immancabilmente in un vortice di pericolosi eventi che potrebbero travolgere anche lei stessa.