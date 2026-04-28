Cresce il numero di trapianti in Italia. Un'eccellenza del nostro Paese raccontata oggi in Senato

È una storia di comunità e di impegno. Di personale sanitario, istituzioni ma anche comunicazione positiva. Oggi si è tenuto il convegno "Il dono della vita nel sistema trapiantologico italiano". Un appuntamento patrocinato dal Senato della Repubblica, per fare il punto su questa eccellenza del nostro Paese, con più di 4500 trapianti realizzati ogni anno.

I DATI

A fornire i dati è stato il Ministro della Salute Orazio Schillaci, in una nota.ha affermato il Ministro, che ha sottolineato il grande lavoro svolto dal Centro Nazionale Trapianti, insieme alle strutture presenti su tutto il territorio, ma anche grazie alla professionalità degli operatori e alla generosità di chi sceglie di donare. E proprio su questo punto, sulla sensibilizzazione dei cittadini, si è concentrato il messaggio. "ha evidenziato ancora Schillaci.





AIDO, "DONO PREZIOSO PER ALTRI"

Anche Flavia Petrin, presidente di AIDO (Associazione italiana per la donazione di organi) ha parlato dell'importanza della donazione.ha affermato. "





BRICIOLE AL CIELO

E proprio una di queste esperienze positive è al centro di ", il cortometraggio scritto e diretto dal regista Gian Francesco Tiramani, prodotto dal Cineclub Piacenza. Al centro, la storia vera del piccolo Giordano, un bambino che nel 2024 ha ricevuto un cuore nuovo all'ospedale Regina Margherita di Torino, dopo essere stato colpito da un virus che gli aveva intaccato l'organo. In soli dodici minuti, il corto riesce a raccontare lo straordinario valore umano che c'è dietro al trapianto, dalla corsa in ospedale alla comparsa dei primi sintomi, al ricovero di sette mesi attaccato ad un cuore artificiale. Fino all'arrivo, finalmente, dell'organo, con il rientro a casa del piccolo. Il film è stato proiettato davanti alla platea, in cui erano presenti anche alcuni dei sanitari e dei volontari che si sono presi cura del bambino e della sua famiglia.



