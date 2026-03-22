I migliori libri da leggere della settimana, tra “Piccoli fantasmi”, “La legge di Yellowstone”, “Un podcast ha deciso di rovinarmi la vita” e “Un caso complicato per l'avvocato Ligas: Perdenti” Photo Credit: "La legge di Yellowstone" di Callan Wink, Neri Pozza

La settimana volge al termine, e lo scoccare del fine settimana sulle nostre pagine online vuol dire che è arrivato il momento di rinnovare l’appuntamento con la rubrica dedicata ai migliori libri da leggere. Una selezione che settimanalmente ci mette a confronto con le novità più interessanti in arrivo dal mercato editoriale, internazionale e non solo.

Un momento che, nelle ultime occasioni, ci ha permesso di scoprire titoli come “L’impronta del lupo”, “Il fantasma di Lumholtz”, “Le sorelle in giallo” e “Il giardino dei sogni splendenti”, o ancora “Piccola guerra perfetta”, “L’alba dei leoni”, “Le vere amiche ci sono sempre” e “Il banditore”.

Nuovo weekend e nuovo quartetto di storie pronte a finire sotto la lente d’ingrandimento. Questa volta i riflettori sono tutti per:

- "Piccoli fantasmi" di Gregg Dunnett (Storm)

- "La legge di Yellowstone" di Callan Wink (Neri Pozza)

- "Un podcast ha deciso di rovinarmi la vita" di Amy Tintera (Rizzoli)

- "Un caso complicato per l'avvocato Ligas: Perdenti" di Gianluca Ferraris (Corbaccio)





PICCOLI FANTASMI, COLD CASE E SVOLTE INASPETTATE

Quello con cui ci confrontiamo settimanalmente, grazie al nostro appuntamento con la rubrica dedicata ai migliori libri da leggere, è un panorama editoriale in costante divenire. E questo è valido non soltanto sotto il profilo delle pubblicazioni che trovano posto sugli scaffali delle librerie, ma anche nell’ambito dei nuovi profili editoriali che si stagliano all’orizzonte. Non è usuale vedere nuove etichette affacciarsi sul mercato, ed è quindi sempre molto interessante capire in che modo si muoveranno per solleticare gli appetiti del pubblico italiano.

Negli ultimi mesi ha fatto la sua comparsa tra gli “attori” dello scenario nostrano Storm, casa editrice inglese che in partnership con Giunti è sbarcata sulla scena italiana. Con numeri molto interessanti a supportarne le ambizioni: in poco meno di tre anni – è attiva dal 2023 – ha fatto segnare la ragguardevole cifra di tre milioni di copie vendute, sintomo evidente di intuizioni giuste nella selezione dei titoli da portare al cospetto del pubblico. Tra questi troviamo “Piccoli fantasmi” di Gregg Dunnett, uno di quei thriller (da brividini) perfetti per questo momento dell’anno in cui l’inverno dà il suo colpo di coda (finale?). Paradossalmente proprio nel momento in cui si celebra l’esordio della primavera.

Il racconto si apre con un cold case, in delitto irrisolto. La piccola Layla Martin è stata rapita e uccisa, e in due anni non si è riusciti a trovare il colpevole. Un evento che ha lasciato profonde cicatrici nella sua famiglia, a maggior ragione quando l’archiviazione del caso è praticamente dietro l’angolo. C’è però chi dice no: l’ispettore Clarke, che vuole provare la strada del sensazionalismo televisivo per riportare l’attenzione sulla vicenda e, magari, scoprire nuovi indizi che possano mettere gli inquirenti sulla giusta strada. L’aiuto potrebbe arrivare dal programma televisivo ‘Crimebusters’.

Intanto la famiglia della piccola, tra mille sforzi e altrettante sofferenze, prova a rimettere insieme i cocci. Ma cosa fare quando Gale, fratello della defunta bambina, afferma di poter parlare con il fantasma di sua sorella? E quando quest’ultima - proiezione del subconscio del giovane o reale presenza ectoplasmatica - potrebbe “dare una mano” nella ricerca del suo assassino? Un thriller dalle tinte psicologiche che sa tenere incollati alle pagine grazie a un ritmo ben calibrato e al susseguirsi dei colpi di scena.





LA LEGGE DI YELLOWSTONE, QUANTO È DURA LA VITA NEL MONTANA

Le sconfinate lande americane hanno sempre il loro fascino, e sono costantemente in grado di ispirare storie che fanno viaggiare con la fantasia. E questo in virtù delle loro apparenze incontaminate, in cui – soprattutto nelle zone della porzione centrale del paese – ci sono minori assembramenti urbani. Le grandi città sono appannaggio delle zone costiere, sul versante atlantico e su quello pacifico. Con l’entroterra che vede invece una predominanza di terre in cui, come lentiggini, spuntano qua e là case di proprietari terrieri e rancheros.

Una descrizione che calza a pennello a quelli che sono le ambientazioni che si trovano ne “La legge di Yellowstone”, il libro di Callan Wink che arriva in Italia grazie a Neri Pozza. Atmosfere simil bucoliche, quelle che permeano le narrazioni, che però vanno in netto contrasto con la situazione non proprio comoda che vivono i protagonisti. Si tratta di Thad e Hazen, due giovani fratelli (di ventisette e ventisei anni), dai caratteri e dai talenti personali complementari, che vivono nel Montana e sono in fase di elaborazione del lutto per la scomparsa recente del loro padre.

La vita va avanti, fregandosene di ciò che ognuno sta attraversando, e così anche per loro tocca rimboccarsi le maniche, portando avanti la segheria ereditata a cui associano lavoretti su commissione. Per quanto la fonte di guadagno maggiore resti per loro quella del bracconaggio, che comunque non li aiuta a far fronte a tutte le spese. L’arrivo dello Scozzese, la cui fama non proprio bonaria lo precede, potrebbe risolvere per loro non poche grane. Per quanto i rischi a corredo delle iniziative da intraprendere (che rappresentano un reato federale) siano molto elevati.

Un racconto di formazione dal forte impatto, una vera esperienza sensoriale che accompagna nei territori del Montana, finemente descritti e rappresentati, e che spinge a empatizzare fortemente con i personaggi che si muovono tra le pieghe della storia. Un libro dal ritmo incalzante che riesce a includere al suo interno tematiche come la sopravvivenza, la fiducia, la lealtà e l’importanza della famiglia.