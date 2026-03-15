I migliori libri da leggere della settimana, tra “L’impronta del lupo”, “Il fantasma di Lumholtz”, “Le sorelle in giallo” e “Il giardino dei sogni splendenti”

È scattata una nuova domenica e, come da consuetudine settimanale, torniamo a dare uno sguardo alle novità in arrivo sugli scaffali delle librerie. Si rinnova l’appuntamento con la rubrica dedicata ai migliori libri da leggere, lo spazio in cui protagoniste diventano le opere di recente pubblicazione che animano lo scenario editoriale italiano.

Ovviamente si parla di proposte che arrivano un po’ da tutte le parti del globo, in termini di autori e autrici chiamati a dare il proprio contributo tra le pagine dei diversi volumi. Con qualche incursione anche di nomi eccellenti del panorama italico. Per capire di cosa stiamo parlando, basti dare uno sguardo alle scorse settimane, quando il focus è stato per titoli come “Piccola guerra perfetta”, “L’alba dei leoni”, “Le vere amiche ci sono sempre” e “Il banditore”, o ancora “Maledetti uomini”, “Cinque benedizioni per un matrimonio”, “Il cuoco giapponese” e “Il potere della psicologia nera”.

Oggi, tra le novità in arrivo dagli autori internazionali, troviamo invece:

- "L'impronta del lupo" di Jo Nesbo (Einaudi)

- "Il fantasma di Lumholtz" di Morten A. Strøksnes (Iperborea)

- "Le sorelle in giallo" di Mieko Kawakami (Edizioni E/O)

- "Il giardino dei sogni splendenti" di Ruthvika Rao (Libreria Pienogiorno)





L'IMPRONTA DEL LUPO, GUAI A SVEGLIARE IL CAN (PARDON, IL LUPO) CHE DORME

È un fine settimana itinerante quello che si apre sulle nostre pagine nello spazio dedicato ai migliori libri da leggere freschi di pubblicazione. Un giro del mondo che proietta lettori e lettrici verso panorami editoriali differenti da quello nostrano. E che permette loro di confrontarsi con tipologie di narrazioni che differiscono da quelle di matrice italica tanto per metodologia di racconto che per ambientazioni in cui sono calate le vicende.

Il primo titolo di questo weekend porta nuovamente sotto i riflettori quella che possiamo tranquillamente definire come una garanzia quando si tratta di storie provenienti dalla Norvegia. Si tratta di Jo Nesbo, prolifico autore di Oslo con all’attivo numerose serie che contano a loro volta diversi titoli ciascuna. Un ritorno sugli scaffali freschissimo, quello di queste settimane con “L’impronta del lupo”, pubblicato da Einaudi. già soltanto nel 2025 l’autore era ancora una volta in libreria con “La famiglia” (Einaudi).

Quella che troviamo questa volta è una storia che ci riporta indietro nel tempo di dieci anni precisi. È il 2016, con il racconto che ci allontana dalle sponde nordiche, per reindirizzarci a Minneapolis. Qui la morte di un mercante d’armi vicino alle gang, a seguito di un attentato, sembra avere un colpevole insospettabile: il vicino Tomas Gomez, una di quelle persone tranquille che potrebbe essere apostrofato con il proverbiale “eppure salutava sempre”. Gli indizi convergono nella sua direzione, e riportano alla memoria le gesta di un personaggio piuttosto noto nell’ambito della malavita locale.

Possibile che, dietro l’apparenza tranquilla e il perbenismo sfoderato all’occasione, si nasconda Lobo, assassino su commissione che negli anni ’90 faceva tremare le ginocchia ai delinquenti della zona? Se così fosse si metterebbe molto male per chi si muove nel torbido. E tocca a Bob Oz, detective con non pochi scheletri nell’armadio, indagare sulla vicenda. Con i retroscena potrebbero risultare molto più imprevedibili di quanto si possa immaginare.





IL FANTASMA DI LUMHOLTZ, UN VIAGGIO SULLE ROTTE DELLE ESPLORAZIONI D’ALTRI TEMPI

Delusi dall’assenza di un’atmosfera nordica nella selezione di questa settimana dedicata ai migliori libri da leggere tra quelli approdati di recente in libreria? Non è di certo il caso di disperarsi, considerando che proprio in apertura abbiamo sottolineato come i volumi presi in esame quest’oggi hanno uno spirito marcatamente itinerante. E quello su cui poniamo la lente d’ingrandimento in questo momento rappresenta il biglietto per spostarsi ancora una volta verso mete esotiche. Non baltiche però, o meglio, non proprio.

Si intitola "Il fantasma di Lumholtz" il libro di Morten A. Strøksnes pubblicato da Iperborea che vede a tirare le redini della storia un altro autore norvegese, impegnato a narrare le gesta di un uomo che ha scritto pagine di storia della scienza. Si tratta di Carl Lumholtz, colui che troviamo anche nel titolo dell’opera. Laureato in teologia nel 1876, quattro anni dopo (nel 1880) parte per l’Australia con un’ambizione: inviare in Norvegia fauna locale appositamente abbattuta e impagliata.

Un libro che, sulla falsariga delle esplorazioni d’altri tempi e dei grandi romanzi d’avventura, porta lettori e lettrici “alle calcagna” di un personaggio divenuto celebre in tutto il globo. E le cui gesta rispecchiano quelle che hanno contraddistinto, come detto in precedenza, le vite degli eroi dei romanzi di genere. Un’esistenza sicuramente ben spesa, che lo ha visto toccare tutti gli angoli del globo. Dall’Australia agli Stati Uniti e Messico, in cui ha speso due decenni, fino al Borneo.

Un peregrinare che lo ha portato a confrontarsi con situazioni sempre differenti, e che gli hanno permesso di sviluppare capacità che sono risultate poi essenziali sul campo, al cospetto delle popolazioni native che ha incontrato lungo il suo cammino. Etnie che, a un occhio freddo e distaccato, figlio della superiorità dettata dai progressi tecnologici imperanti, potevano apparire come antiquate e destinate a essere civilizzate. Ma che invece custodivano saperi di inestimabile valore. Un libro che è un’esperienza e un viaggio, nel tempo ma non solo: una sorta di ammenda letteraria per quello che il progresso ha fatto e continua a fare, alla natura e a chi è in grado di vivere serenamente in comunione con essa.