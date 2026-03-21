Il nido del corvo, la Sardegna protagonista di un thriller ricco di mistero e dalle tinte noir: Piergiorgio Pulixi ci racconta i retroscena del suo nuovo libro

Il panorama editoriale si arricchisce costantemente di nuove proposte. Storie che arrivano da ogni dove, pronte a proiettare lettori e lettrici verso mete lontane ed esotiche, ma anche racconti che affondano le loro radici nel nostro territorio. E che ci portano a scoprire anfratti “nascosti in bella vista” proprio qui, in Italia.

Se da un lato le storie “itineranti” sono prerogativa della rubrica domenicale dei migliori libri da leggere della settimana, dall’altro le bellezze nostrane passano dallo spazio dedicato ai libri del sabato. Un frangente in cui sono gli stessi addetti ai lavori a presentarci il frutto delle loro fatiche. Come avviene quest’oggi con Piergiorgio Pulixi, che è passato a raccontarci il suo nuovo libro, “Il nido del corvo”, pubblicato da Feltrinelli Editore.





IL NIDO DEL CORVO, SCORCI DI SARDEGNA IN UN OMAGGIO AI CLASSICI DELLA LETTERATURA DI GENERE

Ciao Piergiorgio, e benvenuto! Come sempre mi defilo e lascio a te l'onere di fare gli onori: cosa troviamo nel tuo nuovo libro, "Il nido del corvo"?

““Il nido del corvo” è un romanzo poliziesco che, come sta accadendo nelle mie ultime opere, ingloba in sé vari sottogeneri: c’è tanto noir, c’è un mistero da risolvere in senso più da mystery novel e c’è una struttura thriller molto forte che cerca di rendere omaggio a tre classici di questo genere: “Il silenzio degli innocenti”, “Il poeta” di Michael Connelly e “Il collezionista di ossa” di Jeffery Deaver. L’ambientazione è quella della penisola del Sinis, in Sardegna. Un luogo di straordinaria bellezza, conosciuto soprattutto nella sua veste estiva e mediterranea: meno nella veste autunnale e invernale, quando la natura assume dei contorni più inquietanti. Il romanzo è ambientato proprio d’inverno e questo contribuisce a creare un’atmosfera molto cupa e oscura. In virtù di questa natura così preponderante ed egemone sul territorio, ho cercato di portare in questo romanzo anche delle atmosfere western, da frontiera americana: si respirano echi di Cormac McCarthy e Kent Haruf. Per quanto riguarda la trama: a Oristano è sparita una ragazza, Angela Floris, da circa sei mesi. Il giorno stesso della sua sparizione il suo cellulare è stato spento e ha smesso di emettere un segnale. Gli ispettori della Squadra Mobile di Oristano Daniel Crobu e Viola Zardi l’hanno cercata dappertutto, invano. A sei mesi dalla scomparsa, il cellulare della ragazza improvvisamente si rianima e aggancia una cella vicino allo stagno di Mistras, a Cabras, nel Sinis. I poliziotti corrono sul luogo e vicino al telefonino di Angela trovano una mano perfettamente amputata e perfettamente conservata, su cui qualcuno ha appena effettuato una raffinata manicure. Da quel momento i due poliziotti entrano in un gioco e in una sfida psicologica con una mente criminale raffinata e perversa che utilizza il Sinis come una sorta di palcoscenico per la sua recita criminale.”





Possiamo parlare di un ritorno, dopo "La donna nel pozzo"? I personaggi sono diversi, certo, ma i riferimenti non passano inosservati...

“Più che un ritorno è l’espansione di un universo narrativo. Da qualche anno ho smesso di seguire la serialità classica e canonica, diciamo quella tradizionale alla Montalbano, a favore di un universo espanso, dove coabitano e convivono luoghi e personaggi. È come se i miei personaggi si muovessero dentro tutti i miei libri, anche quando non sono proprio i protagonisti, come in questo caso. In “Il nido del corvo” Arturo Panzirolli ed Ermes Calvino (protagonisti de “La donna nel pozzo”) fanno qualche comparsata qui e là, giusto per ricordare ai lettori che sono ancora vivi e per strappare loro qualche sorriso. Era un modo per mostrare ai lettori che in qualche modo tutti i miei romanzi sono legati, e che la Sardegna è il denominatore comune che unisce le loro storie e i rispettivi destini. Credo che anche in futuro giocherò in questo modo con i personaggi, utilizzando incursioni, comparsate o avventure dove chi era protagonista di un titolo diventa un comprimario in quello dopo.”





La storia si sviluppa in direzioni opposte che però convergono: da un lato i buoni che combattono per sconfiggere il male, dall'altro il cattivo di turno che, sottotraccia, lavora per portare a compimento il proprio piano. E tutti i personaggi sono sviluppati, caratterialmente e attitudinalmente, con molta attenzione e soprattutto rispetto degli equilibri: è stato difficile mantenerti distaccato da ambo le parti in causa, senza fare preferenze o mostrare "simpatie"?

“Non è mai facile essere equidistanti, e avere lo stesso rispetto, la stessa passione e la stessa dedizione per tutti i personaggi. Questa volta, però, essendo quasi tutti personaggi nuovi (Daniel, Viola, l’Artista – il serial killer della storia) è stato più divertente e sfidante del solito. I nuovi protagonisti avevano vissuti completamente diversi, erano antitetici caratterialmente e questo mi permetteva di giocare con le loro contraddizioni. A ogni personaggio corrispondeva una maschera ben precisa, ed è stato molto interessante indossare tutte queste maschere. Quello in cui mi sono identificato di più è Daniel Crobu, non tanto perché condividiamo delle similarità (tutto il contrario), bensì perché per certi aspetti ha dei tratti dell’uomo, del padre e del figlio che vorrei essere. Questo mi ha permesso di legare molto in profondità con lui.”