Con te sempre, l’importanza di capire a fondo ogni aspetto della vita del proprio cane: il Dottor Giuseppe Faranda ci racconta il suo libro

Il mondo dell’editoria non conosce sosta e soprattutto non conosce confini. Sono tanti i titoli che costantemente approdano sugli scaffali, pronti a muoversi in tante direzioni differenti. C’è la narrativa, che cattura settimanalmente la nostra attenzione nella rubrica dedicata ai migliori libri da leggere. E poi ci sono le pubblicazioni che si muovono su binari diversi rispetto alle storie di finzione.

Qualcosa che abbiamo avuto modo di riscontrare in volumi come “Viaggio in Italia” di Gianrico Carofiglio (Touring Club Italiano) o “Cosa guardiamo stasera?” di Manlio Castagna (Rizzoli Illustrati). Ed è qualcosa che accade anche in questo mercoledì, quando sotto la nostra lente d’ingrandimento finisce “Con te sempre”, il libro del Dottor Giuseppe Faranda, edito da Rizzoli Illustrati.





CON TE SEMPRE, UN LIBRO UTILE PER CAPIRE IL MIGLIORE AMICO DELL’UOMO E COMUNICARE CON LUI

Ciao Giuseppe, e benvenuto. Ti cedo subito la parola per le presentazioni relative al tuo libro: cosa troviamo in "Con te sempre"?

“Buongiorno e grazie per ospitarmi su questa pagina e per darmi l’occasione di parlare del mio libro. "Con te sempre" è una guida pensata per accompagnare chi sceglie di vivere con un cane lungo tutto il percorso della sua vita. Nel libro racconto cosa significa davvero accoglierlo in modo consapevole: dalla scelta del cucciolo, ai primi mesi insieme, fino alla gestione della salute, del comportamento e della quotidianità. È un manuale pratico ma anche molto umano, nato non solo dalla mia esperienza di veterinario, ma anche da quella di proprietario. Molte riflessioni del libro sono state ispirate dalla vita quotidiana con Cannella, che in un certo senso mi ha accompagnato anche nella scrittura. Lo si può leggere tutto d’un fiato o consultarlo a necessità, saltando di capitolo in capitolo, per leggere ciò che più interessa in quel momento. È un manuale illustrato (grazie a Giulio Castagnaro) e pieno di infografiche e box curiosità che aiutano a rendere, sicuramente, la lettura e la consultazione ancora più piacevole. Include anche dei QR code che riportano a dei video esplicativi sul mio profilo Instagram (@drbepsvet) e un’introduzione degna di nota, scritta da Victoria Cabella e dal suo Silvano. L’obiettivo è aiutare le persone a capire meglio i propri cani, prevenire gli errori più comuni e costruire una relazione più serena e responsabile. È adatto sia a chi sta per adottare un cane, sia a chi un vive già con un amico a quattro zampe e vuole saperne di più. Perché vivere con un cane non è solo una scelta affettiva: è un impegno che dura tutta la sua vita.





Com'è nata in te la passione per la medicina veterinaria? C'è stato un momento specifico in cui è scoccata la scintilla?

“La mia passione per la medicina veterinaria nasce molto presto ed è profondamente legata alla mia infanzia. Ho avuto la fortuna di crescere con dei nonni siciliani che vivevano nel meraviglioso parco dei Nebrodi, in un contesto bucolico e rurale. Ogni estate trascorrevo lunghi periodi con loro e passavo le giornate tra campagna, animali e piccoli “segreti” della natura che cercavo di osservare e capire. È stato proprio lì che è nata la mia curiosità. Da bambino ero affascinato da tutto ciò che viveva intorno a me: mi capitava di occuparmi di animali in difficoltà, di prendermi cura di gattini randagi o di provare ad aiutare piccoli animali feriti. Più che un singolo momento, è stato quindi un percorso naturale: il contatto quotidiano con gli animali e con la natura ha fatto crescere in me il desiderio di comprenderli sempre di più e, con il tempo, quella curiosità si è trasformata nella scelta di diventare veterinario.”





Nel libro affronti un po' tutti gli aspetti relativi alla gestione del proprio cane, con un occhio in particolare ovviamente alla salute. Quali sono i principali errori da evitare per chi è alla prima esperienza, subito dopo la fase di adozione?

“Quando un cane entra in casa è un momento bellissimo, ma è anche una fase molto delicata. Uno degli errori più comuni è pensare che bastino l’affetto e la buona volontà per fare tutto nel modo giusto. In realtà, soprattutto nei primi mesi, è fondamentale costruire basi solide per la sua crescita. Tra gli errori più frequenti c’è quello di non informarsi abbastanza su prevenzione e salute: vaccinazioni, controlli veterinari, corretta alimentazione e prevenzione dei parassiti sono aspetti essenziali fin dall’inizio. Allo stesso tempo, spesso si sottovaluta l’importanza della socializzazione e dell’educazione nelle prime fasi della vita del cane, che sono determinanti per il suo equilibrio futuro. Per questo è molto utile affiancarsi fin da subito a figure professionali, come il veterinario e un educatore cinofilo, che possano guidare i proprietari nei primi mesi di vita del cucciolo. Imparare a comunicare con il proprio cane è fondamentale per costruire una relazione equilibrata e serena. Un cane vivrà con noi per tutta la sua vita: deve essere un piacere condividere la quotidianità con lui, uscire insieme, portarlo con sé nelle attività di tutti i giorni. L’obiettivo dovrebbe essere quello di costruire una convivenza armoniosa e serena, che sia rispettosa dei suoi bisogni e della nostra quotidianità.





Visto che ci troviamo sul tema, quali sono i consigli che ti senti di dare, in grado di portare benefici al cane nel lungo termine?

“In parte la risposta è già nelle domande precedenti: nel lungo termine il consiglio più importante è costruire una relazione solida e profonda con il proprio cane. Questo significa dedicargli tempo e condividere attività insieme, magari scoprendo passioni che non pensavamo di poter vivere con lui. La vita, in fondo, non diventa più solo “a due zampe”, ma a sei zampe: il cane dovrebbe essere parte integrante della nostra quotidianità, dalle passeggiate ai viaggi, fino ai momenti più semplici della giornata. Dal punto di vista sanitario, invece, il mio consiglio è di puntare molto sulla prevenzione, un po’ come avviene ormai nella medicina umana. Controlli veterinari regolari, soprattutto quando il cane inizia a diventare più anziano, e protocolli preventivi personalizzati aiutano a individuare precocemente eventuali problemi e a proteggere la sua salute nel tempo. Anche perché prendersi cura della salute dei nostri animali significa, in parte, proteggere anche la nostra.”