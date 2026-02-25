Cosa guardiamo stasera?, Manlio Castagna ci porta a scoprire il suo libro, una guida utilissima per tutti gli indecisi del telecomando

Si torna nuovamente in immersione tra le pagine dei libri all’interno del nostro portale online. D’altronde le tante le novità che, con grande frequenza, si avvicendano in primo piano sugli scaffali delle librerie non consentono di “abbassare la guardia”. Dai romanzi e racconti di fantasia, come quelli su cui facciamo un focus nel corso del fine settimana su queste stesse pagine, a titoli di altra tipologia, considerando che non di sole storie astratte, per quanto verosimili, vivono i lettori.

E infatti il mercoledì è quel momento della settimana in cui lo sguardo si sposta su un’altra categoria di produzioni, quelli che hanno una loro tangibilità e che si collegano a filo doppio con la realtà. Come nel caso, guardando agli approfondimento delle ultime settimane, di “Come in uno specchio” del Professor Flavio Caroli (Rizzoli Illustrati), o ancora di “Un secolo in movimento” di Enrico Gamba (Rizzoli).

Oggi sotto la lente d’ingrandimento finisce “Cosa guardiamo stasera?”, il libro di Manlio Castagna edito da Rizzoli Illustrati che si pone il nobile obbiettivo di dare una mano a chi, nel più classico dei “dilemmi della scelta”, si trova a finire in stallo per minuti e minuti ogni volta che c’è da scegliere un film o una serie tv da guardare.





COSA GUARDIAMO STASERA, ORIENTARSI NELLO SCONFINATO PANORAMA DI FILM E SERIE TV

Ciao Manlio, passo subito a te la palla per le presentazioni: cosa troviamo nel tuo libro "Cosa guardiamo stasera?"?

"È una bussola. Un libro che nasce per rispondere a una domanda semplicissima e quotidiana, che però spesso ci coglie impreparati: cosa guardiamo stasera? Dentro ci sono percorsi, suggestioni, associazioni emotive. Film e serie non sono elencati per genere o per voto, ma per stato d’animo, per desiderio, per momento della giornata (e forse della vita). L’idea è accompagnare lo spettatore, non metterlo davanti a una classifica."





Com’è nata l’idea alla base di questo libro?

"Nasce da una pratica reale. Da anni ricevo messaggi, mail, domande dopo gli incontri nelle scuole o sui social: “Manlio, stasera cosa guardo?”. Mi sono reso conto che il problema non è la mancanza di titoli, ma l’eccesso. Così ho provato a fare quello che faccio quando parlo di cinema: togliere rumore, parlarne con passione bruciante, offrire strade possibili."





Secondo te c'è un pubblico specifico a cui questa guida torna maggiormente utile? Chessò, i più giovani che magari possono avere difficoltà a muoversi tra i classici o, viceversa, ai più grandicelli quando si tratta di scegliere tra le novità degli ultimi anni…

"Credo funzioni proprio perché non ha un’età precisa. Ai più giovani può offrire accessi ai classici senza soggezione, senza l’idea del “dovere culturale”. A chi ha qualche anno in più può aprire finestre sul cinema recente, sulle serie, su opere magari passate sotto traccia. È un libro trasversale, pensato per chi ama il cinema ma anche per chi sente di aver perso l’orientamento."