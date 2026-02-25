Cosa guardiamo stasera?, Manlio Castagna ci porta a scoprire il suo libro, una guida utilissima per tutti gli indecisi del telecomando
I cataloghi di film e serie tv si aggiornano costantemente, con il ventaglio di scelta che va allargandosi a dismisura: come trovare dunque quelli perfetti per la serata?
Si torna nuovamente in immersione tra le pagine dei libri all’interno del nostro portale online. D’altronde le tante le novità che, con grande frequenza, si avvicendano in primo piano sugli scaffali delle librerie non consentono di “abbassare la guardia”. Dai romanzi e racconti di fantasia, come quelli su cui facciamo un focus nel corso del fine settimana su queste stesse pagine, a titoli di altra tipologia, considerando che non di sole storie astratte, per quanto verosimili, vivono i lettori.
E infatti il mercoledì è quel momento della settimana in cui lo sguardo si sposta su un’altra categoria di produzioni, quelli che hanno una loro tangibilità e che si collegano a filo doppio con la realtà. Come nel caso, guardando agli approfondimento delle ultime settimane, di “Come in uno specchio” del Professor Flavio Caroli (Rizzoli Illustrati), o ancora di “Un secolo in movimento” di Enrico Gamba (Rizzoli).
Oggi sotto la lente d’ingrandimento finisce “Cosa guardiamo stasera?”, il libro di Manlio Castagna edito da Rizzoli Illustrati che si pone il nobile obbiettivo di dare una mano a chi, nel più classico dei “dilemmi della scelta”, si trova a finire in stallo per minuti e minuti ogni volta che c’è da scegliere un film o una serie tv da guardare.
COSA GUARDIAMO STASERA, ORIENTARSI NELLO SCONFINATO PANORAMA DI FILM E SERIE TV
Ciao Manlio, passo subito a te la palla per le presentazioni: cosa troviamo nel tuo libro "Cosa guardiamo stasera?"?
"È una bussola. Un libro che nasce per rispondere a una domanda semplicissima e quotidiana, che però spesso ci coglie impreparati: cosa guardiamo stasera? Dentro ci sono percorsi, suggestioni, associazioni emotive. Film e serie non sono elencati per genere o per voto, ma per stato d’animo, per desiderio, per momento della giornata (e forse della vita). L’idea è accompagnare lo spettatore, non metterlo davanti a una classifica."
Com’è nata l’idea alla base di questo libro?
"Nasce da una pratica reale. Da anni ricevo messaggi, mail, domande dopo gli incontri nelle scuole o sui social: “Manlio, stasera cosa guardo?”. Mi sono reso conto che il problema non è la mancanza di titoli, ma l’eccesso. Così ho provato a fare quello che faccio quando parlo di cinema: togliere rumore, parlarne con passione bruciante, offrire strade possibili."
Secondo te c'è un pubblico specifico a cui questa guida torna maggiormente utile? Chessò, i più giovani che magari possono avere difficoltà a muoversi tra i classici o, viceversa, ai più grandicelli quando si tratta di scegliere tra le novità degli ultimi anni…
"Credo funzioni proprio perché non ha un’età precisa. Ai più giovani può offrire accessi ai classici senza soggezione, senza l’idea del “dovere culturale”. A chi ha qualche anno in più può aprire finestre sul cinema recente, sulle serie, su opere magari passate sotto traccia. È un libro trasversale, pensato per chi ama il cinema ma anche per chi sente di aver perso l’orientamento."
DAI VIDEONOLEGGIO ALLE PIATTAFORME: L’ECCESSO DI SCELTA CI MANDA FUORI STRADA?
Nel tempo, secondo te, è diventato più difficile scegliere cosa guardare? Penso di parlare a nome di tanti quando dico che i menu di selezione delle varie piattaforme di streaming siano diventati delle trappole in cui è facile perdersi e perdere tanto tempo (per poi scegliere qualcosa che nemmeno ci piaceva realmente). Quando c'erano i videonoleggio era tutto più semplice?
"Molto di più. Le piattaforme sono straordinarie, ma spesso trasformano la scelta in una fatica. I menu infiniti, gli algoritmi, le anteprime che partono da sole: tutto spinge a restare in superficie. Il videonoleggio aveva meno titoli, ma più tempo. Questo libro nasce anche per restituire quel gesto: scegliere con consapevolezza, e poi godersi davvero la visione."
Scrivere questo libro sarà senz'altro stato difficile. Ora te la rendo ancora più complicata: se dovessi proporre tre film (e solo tre) da vedere assolutamente, tra quelli che hai preso in considerazione nel tuo libro, quali diresti? Non è un podio e non c'è genere che tenga...
"The Quiet Girl, per la delicatezza con cui trasforma il silenzio in racconto e l’infanzia in rivelazione.
Estranei, per la sua capacità di parlare di amore, perdita e desiderio come fossero la stessa cosa.
In the Mood for Love, per come il cinema può farsi tempo, attesa, memoria emotiva."
E invece tre serie tv?
"Breaking Bad, per la sua traiettoria morale lucidissima e implacabile.
Fleabag, per la scrittura e la sincerità emotiva.
Dark, per come usa il genere per interrogare memoria e destino."
Chiusa questa parentesi, guardiamo al futuro. Sei sempre attivissimo su tanti fronti differenti: ci sono progetti (editoriali e non) che ti vedranno protagonista a stretto giro?
"Continuo a muovermi su più fronti, che per me dialogano sempre: libri, cinema, educazione all’immagine. Ci sono nuovi progetti editoriali in arrivo (uno a marzo e uno a giugno), due o tre lavori cinematografici che sto sviluppando e tanti incontri nelle scuole e nei festival. Il filo che tiene insieme tutto resta lo stesso: usare le storie per leggere meglio il mondo, e magari anche noi stessi."