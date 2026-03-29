I migliori libri da leggere della settimana, tra “Il patto del re”, “Le sette regole della fiducia”, “La strada per i cuori teneri” e “Watermoon”

Quali sono i migliori libri da leggere del momento? È sicuramente questa una delle domande che si pongono tutti gli appassionati in transito davanti la vetrina di una libreria. E una risposta, molto spesso, arriva dagli “espositori mini-classifica” posizionati dagli addetti ai lavori nei punti nevralgici degli store. Un modo per dare un riferimento chiaro ed evidente di quelli che sono i volumi che meritano uno sguardo tra quelli più recenti.

Ovviamente si tratta di espedienti per offrire idee rapide e sintetiche a chi è di passaggio, e magari catturarne l’attenzione grazie a una copertina studiata ad arte. La domenica, su queste pagine, proviamo a nostra volta a rispondere alla domanda posta in apertura, andando a scoprire le proposte più stuzzicanti che arrivano dal panorama editoriale internazionale. Qualcosa che, nelle ultime settimane, ci ha permesso di fare la conoscenza di titoli come “Piccoli fantasmi”, “La legge di Yellowstone”, “Un podcast ha deciso di rovinarmi la vita” e “Un caso complicato per l'avvocato Ligas: Perdenti”, o ancora “L’impronta del lupo”, “Il fantasma di Lumholtz”, “Le sorelle in giallo” e “Il giardino dei sogni splendenti”.

Nuovo giro, nuova corsa e nuovo quartetto di libri pronti a finire sotto la consueta lente d’ingrandimento. Tra questi, per l’occasione, troviamo:

- "Il patto del re" di Joe Hill (Piemme)

- "Le sette regole della fiducia" di Jimmy Wales (Garzanti)

- “La strada per i cuori teneri” di Annie Hartnett (Bompiani)

- "Watermoon" di Samantha Sotto Yambao (Editrice Nord)





IL PATTO DEL RE, QUANDO LA SOLUZIONE RISCHIA DI AVERE CONSEGUENZE PEGGIORI DI QUELLE DEL PROBLEMA

Cosa c’è di meglio di cominciare la nostra consueta rassegna dei migliori libri da leggere con un buon thriller? Gli ingredienti per la riuscita ottimale della “operazione” (se così vogliamo definirla) ci sono indiscutibilmente tutti: una giornata uggiosa, con la primavera che stenta a decollare; un calo drastico delle temperature, che subiscono il colpo di coda dell’inverno proprio in questi giorni; un grande nome della narrativa internazionale ad attenderci sugli scaffali.

Non possono quindi esserci premesse migliori per proiettarsi verso “Il patto del re”, il nuovo libro di Joe Hill portato nelle librerie italiane da Piemme. Un nome che è una garanzia, quello dello scrittore e figlio d’arte statunitense (figlio di chi? L’indizio è nel titolo dell’opera di cui parliamo oggi, ndr), che ha all’attivo numerosissime storie su altrettanti fronti. Non solo libri quelli che lo vedono protagonista in cabina di regia – per citarne qualcuno, “Un tempo strano” e “A tutto gas”, pubblicati da Sperling & Kupfer – ma anche tantissime incursioni nel mondo dei fumetti, come quella che ha portato alla nascita della serie “Locke & Key”.

Più che lecito aspettarsi grandi cose, con il background che l’autore ha alle sue spalle. E un volume dalla foliazione generosa come questo – siamo oltre le 900 pagine – accresce a dismisura la curiosità. Protagonista è Arthur Oakes, studente del Rackham College, nel Maine. Un inguaribile sognatore, oltre che divoratore di libri, che ha trovato nel luogo scelto per gli studi un roccaforte perfetta, tra clima invernale decisamente rigido e biblioteca ben rifornita. A questo aggiungiamoci una love story in rampa di lancio. Tutto perfetto, verrebbe da dire. Ed è qui che ovviamente le cose sono destinate ad andare a rotoli a tutta forza.

Rubare libri rari dalla biblioteca del college non è la migliore delle intuizioni, per quanto l’idea non sia di sua proprietà. Serve un modo per uscire dall’assai rischiosa impasse, e la soluzione potrebbe arrivare dai suoi cinque migliori amici. Un roster di personaggi con idee indubbiamente fuori dagli schemi, che si muovono per pericoloso e poco esplorato campo dell’occulto. Le soluzioni potrebbero sì avere i loro effetti benefici ma, al contempo, anche effetti collaterali da non sottovalutare. Guai a scherzare con creature che necessitano di un’evocazione per poter essere libere di muoversi nel nostro mondo: alcuni patti hanno costi devastanti.





LE SETTE REGOLE DELLA FIDUCIA, ALLA SCOPERTA DEI RETROSCENA SULLA NASCITA E CRESCITA DI WIKIPEDIA

Lasciamo per un momento il filone della narrativa di finzione – ci torneremo più avanti – per concentrarci su un volume che ha una sua tangibilità assoluta nella vita di tutti i giorni di ognuno di noi. Alzi la mano chi, almeno una volta al giorno, non attinge a Wikipedia, l’enciclopedia web a contenuto libero e collaborativa. Ben pochi direi, ed è anche normale, considerando una carriera prolifica che, in questo 2026, le vede tagliare il traguardo del quarto di secolo di attività. Una fonte di cultura invidiabile che, gratuitamente, ci permette di ottenere informazioni sugli argomenti più disparati. Ovviamente con il giusto “fact-checking” a corredo: siamo comunque di fronte a contenuti che sono lì perché caricati collaborativamente da altri utenti come noi, che magari ne sanno o magari non sono così forbiti come immaginano.

Perché parliamo di Wikipedia nello spazio dedicato ai migliori libri da leggere? Perché il suo fondatore, Jimmy Wales, è l’autore del volume “Le sette regole della fiducia” pubblicato in Italia da Garzanti. Un libro che, di fatto, ci porta a confrontarci con una realtà che è radicalmente cambiata nel corso dell’ultimo quarto di secolo, e questo proprio grazie alla sua enciclopedia collaborativa.

Uno strumento che ci ha semplificato la vita in tantissimi modi differenti. Basti pensare a quanti studenti attingano a lei come fonte per le proprie ricerche – scolastiche o addirittura accademiche. O anche semplicemente riflettere su quanti di noi cercano il nome di quell’attore che abbiamo appena visto nella nuova stagione della nostra serie tv preferita. Aspetta, come si chiama quello che lo doppia in italiano? Che poi non era anche la stessa voce di quell’altro attore del film… Ci siamo capiti.

Insomma, un bacino d’informazioni formidabile che, al giorno d’oggi, rappresenta probabilmente la fonte più consultata in assoluto. Ma non è stato sempre così, con il primo grande scoglio che era rappresentato dall’instaurare un tacito patto tra chi fruisce dell’enciclopedia e chi ne arricchisce le pagine in maniera affidabile. Un racconto, quello del fondatore di Wikipedia, che ci porta a conoscere anche una figura imprenditoriale unica nel suo genere: quella di un businessman che ha rinunciato ai guadagni milionari che gli sarebbero piovuti addosso, trasformando il tutto in una fondazione senza fini di lucro.