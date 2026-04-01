Napoli come vuoi, alla scoperta della città tra racconti e illustrazioni, The Napolitaner e THE NAPOLITANER, UN PROGETTO TRA TRADIZIONE E CONTEMPORANEITÀ Ciao Serena, ciao Lucio, e benvenuti: con voi andiamo dietro le quinte del progetto su cui si f Photo Credit: “Napoli come vuoi” di The Napolitaner e Sabrina Efionayi, SEM

“Sto continuando a lavorare tra scrittura e progetti culturali legati ai territori, esplorando anche molto la realtà teatrale. Negli ultimi anni ho curato la drammaturgia di un laboratorio teatrale per il San Ferdinando, e il quartiere, il Borgo di Sant’Antonio Abate, è la mia nuova fonte di ispirazione per i prossimi progetti di scrittura. Ci sono nuove idee in movimento, ma sono ancora in una fase di costruzione!”

“Napoli è una città molto intensa, molto visibile, dove la vita succede per strada e non dietro le porte. Ha una stratificazione di epoche che convivono tutte insieme. A volte, tutto questo, può spaventare chi non è abituato a vivere “alla giornata”; ed è un’arte che contraddistingue i napoletani, e chi viene da fuori spesso resta colpito da questa energia disordinata ma vitale.”

L’appuntamento di metà settimana è invece quello in cui sotto la lente d’ingrandimento ci finiscono prodotti editoriali che abbracciano la realtà, già soltanto per la tangibilità degli argomenti trattati. Come, guardando a ritroso agli ultimi appuntamenti, in “Con te sempre” di Giuseppe Faranda (Rizzoli Illustrati) oppure “A saperlo prima” di Francesca Mundanò e Norma Rossetti (Rizzoli Illustrati) . E come avviene anche oggi, con “ Napoli come vuoi ” di The Napolitaner , il progetto di Lucio Casillo e Serena Musilli che prende vita anche nel mondo dei libri grazie a SEM con la curatela di Sabrina Efionayi , e che andiamo a scoprire grazie al loro racconto.





THE NAPOLITANER, UN PROGETTO TRA TRADIZIONE E CONTEMPORANEITÀ

Ciao Serena, ciao Lucio, e benvenuti: con voi andiamo dietro le quinte del progetto su cui si fonda questo libro. Come nasce "The Napolitaner"?

“Ciao Dario e grazie infinite per la domanda! The Napolitaner nasce nel 2022 con l’obiettivo di raccontare Napoli attraverso il linguaggio dell’illustrazione, cercando di creare una narrazione nuova e più completa della città, rispetto a quello che per tanto tempo è stato detto a riguardo. Quello che volevamo fare è andare oltre i soliti stereotipi e simboli che automaticamente vengono associati a Napoli, e rendere omaggio ad una città dalla cultura millenaria, spostando il focus anche sulla contemporaneità. Per farlo, abbiamo iniziato a collaborare con artisti e artiste locali ma anche internazionali, curando insieme a loro questo racconto visivo della città. Oggi, a quasi 4 anni dal lancio del progetto, contiamo oltre 100 illustrazioni pubblicate, che ormai è possibile trovare come stampe un po’ in tutto il mondo, e la cosa ci rende estremamente fieri.”





Come si arriva al libro recentemente approdato in libreria?

“Da sempre abbiamo avuto il sogno o l’ambizione di riuscire ad accompagnare le nostre illustrazioni a contenuti editoriali in senso stretto. Quando Sabrina Efionayi ci ha contattati per proporci il progetto di una guida su Napoli, edita SEM, lo abbiamo visto come un segnale chiaro. Trattandosi della nostra prima pubblicazione editoriale, inevitabilmente ci siamo rifatti alla nostra esperienza con The Napolitaner, ed è per questo che abbiamo scelto di collaborare con 14 autori e autrici che potessero aiutarci a cogliere l’anima della città e raccontarla in questo libro. Il risultato è un’opera corale che al suo interno contiene tante voci e tanti sguardi diversi - del tutto simile a Napoli in effetti. E per questo ringraziamo Lorella Bernardo, Daniele Carrano, Chiara Castaldo, Marina Piccola Cerrotta, Mira di Chio, Sara Formisano, Carlotta Martello, John McDillan, Eleonora Spagnolo Capezzuto, Francesco Tanzillo, Carolina Trocchia, Letizia Franceschini, Mario Marino e Lara Imperato. Ovviamente, l’illustrazione resta un tema centrale anche in questo progetto, e infatti la guida presenta tantissime delle opere del nostro catalogo, nonché le mappe illustrate firmate da Camila Scian, e la cover stessa del libro, realizzata da Lorenzo Cipollaro. Ringraziamo anche Daniele Carrano e Francesca Moccia per le splendide fotografie.”





C'è stato un momento in cui sentivate di aver imboccato la strada giusta con The Napolitaner?

“Quando abbiamo pubblicato la nostra prima Cover illustrata, a settembre 2022, venivamo da mesi di lavoro nell’ombra. La prima sorpresa per noi era stata quella di riuscire a coinvolgere da subito artisti e artiste incredibili, che dal principio hanno creduto nel nostro progetto. Il vero punto di svolta c’è stato quando abbiamo iniziato a capire che stavamo toccando il cuore dei napoletani, e che il nostro messaggio stava arrivando forte e chiaro. La città meritava di essere messa sotto una luce diversa, e realizzare che si trattasse di una necessità reale ci ha dato una forte spinta per continuare, fino a farci credere che fosse possibile aprire un nostro spazio nel centro storico. Oggi abbiamo una casa in Via Duomo 290/G, e vedere ogni giorno quell’apprezzamento confermato e rinnovato, è impagabile.”





Un augurio che vi fareste in vista del futuro?

“Di riuscire a mettere sempre più persone in contatto con la vera Napoli, e di avere attorno a noi sempre più realtà impegnate nella nostra stessa missione. Questa guida ci ha dimostrato quanto possiamo spingerci oltre quello che conosciamo e che facciamo da anni, e che il confronto costante con le altre persone e la città sono di fondamentale importanza per portare avanti il viaggio che abbiamo intrapreso, in modo originale e di valore. Siamo attualmente a lavoro per la direzione artistica per i prossimi mesi, e non vediamo l’ora di mostrare nuove opere e progetti in cantiere.”