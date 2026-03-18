A saperlo prima, una mano tesa al nostro io giovane nel burrascoso periodo dell’adolescenza: Francesca Mundanò e Norma Rossetti ci raccontano il loro libro

Torna il consueto appuntamento di metà settimana con il mondo dell’editoria. In combo con i due appuntamenti del weekend, quello dedicato ai migliori libri da leggere della settimana e alle interviste sui titoli di narrativa, rappresenta il momento perfetto per andare a fondo delle novità approdate di recente sugli scaffali delle librerie.

Le ultime settimane hanno visto finire sotto la lente d’ingrandimento “Viaggio in Italia” di Gianrico Carofiglio (Touring Club Italiano) o “Cosa guardiamo stasera?” di Manlio Castagna (Rizzoli Illustrati). Oggi la scena è tutta per “A saperlo prima”, il libro di Francesca Mundanò e Norma Rossetti, pubblicato da Rizzoli Illustrati.





A SAPERLO PRIMA, UN DIALOGO CON IL PROPRIO IO ADOLESCENTE SU TEMATICHE FONDAMENTALI

Buongiorno Francesca, buongiorno Norma, passo a voi la parola per le presentazioni: cosa troviamo nel vostro libro, "A saperlo prima"?

Francesca: “In A saperlo prima troviamo 37 lettere scritte al proprio sé adolescente. È un libro corale, costruito su storie vere, che attraversa l’adolescenza in tutta la sua complessità: il sesso, certo, ma anche il corpo, l’identità, il consenso, il rapporto con i genitori, il bullismo, la malattia, la vergogna, il desiderio, la rabbia, la scoperta, la paura di non essere giusti. A noi interessava una cosa molto semplice e molto difficile: creare un ponte tra chi eravamo ieri e chi siamo oggi. Perché a volte da adulte facciamo seminari, terapia, percorsi di guarigione, ma torniamo pochissimo a quel tempo potentissimo e disordinato che è l’adolescenza. E invece lì si forma tantissimo di ciò che poi ci portiamo dietro per tutta la vita.”

Norma: “È un libro che prova a fare una cosa che oggi facciamo sempre meno: fermarsi, ascoltarsi e raccontarsi con onestà. Ogni lettera è una stanza, ogni pagina è un incontro. Ci sono storie diversissime tra loro - chi scrive da una chat anonima, chi da una casa piena di urla, chi si scopre bisessuale, chi attraversa una transizione, chi subisce violenza, chi riceve una diagnosi, chi vive una relazione digitale, chi si sente straniero anche a casa propria - però il punto è che, a prescindere dalle singole esperienze, i sentimenti si somigliano moltissimo. E questo per noi è il cuore del libro.”





Com'è nata l'idea alla base di questo progetto?

N: “L’idea è nata durante alcuni speech che facevo in giro per l’Italia. A un certo punto mi sono resa conto che la formula frontale classica non mi bastava più. Mi sembrava troppo poco per temi così vivi, così intimi. Così ho iniziato a proporre un esercizio: scrivere una lettera al proprio sé adolescente. All’inizio il fuoco era soprattutto sulla sessualità, perché è un tema che attraversa molto il mio lavoro. Ma quando ne ho parlato con Francesca ci siamo dette subito che sarebbe stato riduttivo. Riduttivo pensare l’adolescenza solo attraverso la sessualità, e riduttivo pensare la sessualità come qualcosa che riguarda solo l’adolescenza.”

F: “Da lì il progetto si è aperto. Abbiamo iniziato a raccogliere lettere che non parlavano solo di sesso, ma di tutto quello che in adolescenza ci forma e ci disorienta: la famiglia, i primi amori, il corpo, il dolore, l’identità, la scuola, il senso di esclusione, la libertà. Poi c’è stato un momento abbastanza definitivo: eravamo a Valencia, in vacanza, con centinaia di lettere raccolte, e abbiamo iniziato a rileggerle tutte. A un certo punto ci siamo guardate e ci siamo dette: questa non è più solo una pratica, questo è un libro. Credo che lì abbiamo capito una cosa molto semplice: le persone avevano bisogno di raccontarsi, e noi potevamo dare forma a quell’ascolto.





Il libro è una raccolta di storie "mordi-e-fuggi", poche pagine per racconti mirati che permettono di approfondire tematiche precise. Ce n'è qualcuno a cui siete maggiormente legate?

F: “È una domanda difficilissima, perché quando lavori così tanto su delle storie poi finisci per sentirti responsabile di tutte. Però sì, ce ne sono alcune che mi hanno toccata in modo particolare. Quelle sul rapporto con i genitori, per esempio, perché spesso da adulte ci convinciamo che certi conflitti siano stati “normali”, quasi inevitabili, mentre riletti da vicino fanno emergere un’enorme mancanza di linguaggio, di strumenti, di ascolto reciproco. E poi mi colpiscono molto le lettere in cui non succede un “grande evento”, ma si sente una ferita sottile e persistente: la porta chiusa in faccia a un fratello più piccolo, la vergogna di sentirsi fuori posto, il corpo che non coincide con lo sguardo degli altri. Quelle, per me, sono storie potentissime.”

N: “Io sono molto legata alle lettere che parlano di sessualità, ovviamente, ma non solo per deformazione professionale. Mi interessano perché lì si vede benissimo il vuoto educativo che ci portiamo dietro da generazioni. Penso a lettere come Bichallenge, a quelle sul piacere femminile, sul consenso, sulle relazioni digitali, sulla verginità, ma anche a quelle che raccontano la pornografia come prima educazione sentimentale e sessuale. Mi colpiscono perché mostrano una cosa che diamo troppo per scontata: che il corpo non si scopre da solo in modo neutro. Lo si scopre sempre dentro un clima culturale, dentro parole che ci sono o non ci sono, dentro immaginari che ci guidano oppure ci tradiscono. E poi, personalmente, ci sono lettere che mi devastano ogni volta: quelle sulla violenza e quelle sulla malattia. Perché lì il gesto della scrittura non è solo racconto, è proprio un atto di restituzione di dignità.”