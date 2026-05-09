Dal mar Nero ai Balcani: Il Giro d’Italia affonda nella pancia della Bulgaria

Dal mar Nero ai Balcani: Il Giro d’Italia affonda nella pancia della Bulgaria

Dal mar Nero ai Balcani: Il Giro d’Italia affonda nella pancia della Bulgaria

Valentina Iannicelli

09 maggio 2026, ore 16:00 , agg. alle 16:13

La seconda tappa della Corsa Rosa lascia il mare e si dirige verso le montagne, raccontando la storia antica dei piccoli villaggi che incontra sul suo tracciato. Poi, termina nella città degli Zar

La Bulgaria è senz’altro un Paese che sta facendo un grande sforzo per crescere, testimonianza ne sono i pannelli solari disseminati su pianure e colline che cercano di rendere il Paese balcanico sempre più indipendente da fonti fossili e sempre più autosufficiente e sostenibile attraverso energia rinnovabile. Detto questo, il cammino per stare al passo con i tempi è ancora in corso. La Bulgaria è sempre stata terra di passaggio e di conquista dall’alba dei tempi e i centri storici sono testimoni dei secoli addietro, peraltro ben conservati, diversi e ognuno con una propria luce particolare.

VELIKO TARNOVO

È arroccata su tre colline -Tsarevets, Trapezitsa e Sveta Gora- e conosciuta come la città degli Zar. Si trova nella pancia del Paese, a nord est, verso il confine con la Romania. È sorta sulle rive del fiume Yantra 2500 anni prima della nascita di Cristo. Veliko Tarnovo è stata la capitale della Bulgaria fino al 1400. Tra il 1100 e il 1395 gli zar dell’impero bulgaro vi si insediarono e la città divenne un importante centro politico culturale e religioso. Poi arrivarono i turchi; la rasero al suolo e vi rimasero fino al 1800. Agli ottomani si sostituirono i russi a fine del XIX secolo e vi rimasero, in forme alterne, fino al 1991. Passaggi spesso traumatici, che hanno colpito il territorio e la società, che nel suo complesso è rimasta gentile e ospitale. Nel 1965, la città, chiamata fino a quel momento Tărnovo fu ribattezzata Veliko Tărnovo (Grande Tărnovo) dai sovietici e i monumenti nel centro della cittadella cercano di rimarcare la grandezza che fu e l’orgoglio nazionale. Il monumento alla Madre Bulgaria ne è la testimonianza. La fortezza costruita sulla collina di Tsarevets, scelta dagli zar per le loro dimore, oggi è molto suggestiva soprattutto la notte quando viene illuminata da luci che creano effetti visivi e una musica drammatica viene diffusa. Il tentativo, molto coinvolgente, di restituire la dimensione di un passato ingombrante.

Argomenti

Bulgaria
Corsarosa
Girod'Italia2026
RTL102.5
VelikoTarnovo

Gli ultimi articoli di Valentina Iannicelli

Mostra tutti
  • Tremila anni di storia, tutti nella prima tappa del Giro d’Italia

    Tremila anni di storia, tutti nella prima tappa del Giro d’Italia

  • Garlasco: Sempio unico indagato. "Fu omicidio volontario", Chiara rifiutò le avance di Andrea

    Garlasco: Sempio unico indagato. "Fu omicidio volontario", Chiara rifiutò le avance di Andrea

  • La Sumud Flotilla bloccata da Israele a quasi mille miglia marine da Gaza. 'E' pirateria' la condanna

    La Sumud Flotilla bloccata da Israele a quasi mille miglia marine da Gaza. 'E' pirateria' la condanna

  • Trump: tra immagini create dall'AI e foto vere. L'inclinazione del tycoon alla comunicazione visiva

    Trump: tra immagini create dall'AI e foto vere. L'inclinazione del tycoon alla comunicazione visiva

  • Re Carlo e consorte negli Stati Uniti. Tutto pianicficato per

    Re Carlo e consorte negli Stati Uniti. Tutto pianificato per arginare l'imprevedibilità di Trump

  • Sistema di sicurezza del presidente degli Stati Uniti. Alcune falle, ma nel complesso ha funzionato

    Sistema di sicurezza del presidente degli Stati Uniti. Alcune falle, ma nel complesso ha funzionato

  • Medio Oriente, una delegazione iraniana in arrivo a Islamabad. Hegseth: "Occasione storica per Teheran"

    Medio Oriente, una delegazione iraniana in arrivo a Islamabad. Hegseth: "Occasione storica per Teheran"

  • Hormuz, Trump: "ho dato l'ordine di distruggere i posamine". In bilico i colloqui di venerdì a Islamabad

    Hormuz, Trump: "ho dato l'ordine di distruggere i posamine". In bilico i colloqui di venerdì a Islamabad

  • Trump: Tregua prolungata, ma stretto di Hormuz chiuso. L'Iran sequestra 2 navi per rappresaglia

    Trump: Tregua prolungata, ma stretto di Hormuz chiuso. L'Iran sequestra 2 navi per rappresaglia

  • Strage di Crans, fattutre da migliaia di euro chiesti dall'ospedale svizzero ai feriti. Meloni: "vergognoso"

    Strage di Crans, fatture da migliaia di euro dall'ospedale svizzero ai feriti. Meloni: "vergognoso"

Calcio: Bologna e Fiorentina sull'orlo del baratro, le due italiane devono fare miracoli per proseguire in Europa

Calcio: Bologna e Fiorentina sull'orlo del baratro, le due italiane devono fare miracoli per proseguire in Europa

il Bologna in inghilterra deve rimontare il 3-1 subito al Dall'Ara, la Fiorentina il 3-0 di Londra, Italiano scherza, per la missione impossibile avevo chiesto Tom Cruise

Mondiali di calcio: gli spifferi sulla partecipazione di un Italia ripescata, mediazione con Trump

Mondiali di calcio: gli spifferi sulla partecipazione di un Italia ripescata, mediazione con Trump

Pressioni politiche a favore degli azzurri, in caso di forfait dell'Iran, Paolo Zampolli l' inviato di Donald Trump per le partnership globali) ne ha parlato con Infantino

Tennis, Internazionali BNL d'Italia, ecco cosa è successo nel primo giorno di qualificazioni

Tennis, Internazionali BNL d'Italia, ecco cosa è successo nel primo giorno di qualificazioni

Tanti gli italiani e le italiane in campo sulla terra rossa del Foro Italico che hanno provato a conquistare un posto per il turno successivo dell'ATP romano