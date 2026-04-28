Re Carlo e consorte negli Stati Uniti. Tutto pianificato per arginare l'imprevedibilità di Trump

Re Carlo e consorte negli Stati Uniti. Tutto pianicficato per

Re Carlo e consorte negli Stati Uniti. Tutto pianicficato per Photo Credit: ANSA

Valentina Iannicelli

28 aprile 2026, ore 14:55

I coniugi reali hanno attraversato l'oceano per un visita al presidente degli Stati Uniti, dopo le passate schermaglie con il premier Starmer. L'obiettivo: rinsaldare l'antica 'Special relationship'

E’ un corso una missione che va oltre l’aspetto diplomatico. Bisogna ricucire una relazione speciale che è al suo minimo storico. Il Re e la Regina d’Inghilterra, atterrati a Washinton ieri, per 4 giorni saranno negli stati Uniti per il 250mo anniversario della dichiarazione di Indipendenza, e avranno l’onere e l’onore di ritrovare unità tra le due sponde dell’oceano, tra le quali si è aperto un solco.


VALORI CONDIVISI

Oggi sarà la giornata clou della visita. Re Carlo III si rivolgerà al Congresso degli Stati Uniti, l’ultima volta era accaduto nel 1991, con la regina Elisabetta II. Il sovrano affermerà che, nonostante gli attuali disaccordi, 'più e più volte Stati Uniti e Regno Unito hanno trovato il modo di collaborare'. Lo anticipa la Bbc
secondo cui Carlo affermerà che, in tempi di grandi sfide internazionali, è più che mai necessario restare uniti per difendere i valori democratici. Il suo intervento invocherà 'la riconciliazione e il rinnovamento' del partenariato tra i due Paesi e promuoverà i valori condivisi di tolleranza, libertà e uguaglianza.

LE LADIES

Nelle stesse ore, Melania e la Regina avranno un incontro con un gruppo di studenti americani presso il padiglione del tennis della residenza. La giornata si chiuderà con un sontuoso banchetto. Il giorno dopo, mercoledì, prima di dirigersi a New York per visitare il memoriale dell'11 settembre, i reali deporranno una corona di fiori presso il cimitero nazionale di Arlington, a simboleggiare il partenariato militare tra il Regno Unito e gli Stati Uniti.

IL PIANO PER EVITARE IMBARAZZI

Il programma è pianificato al millimetro per aggirare l’imprevedibilità di Trump. Re Carlo incontrerà The Donald a porte chiuse alla Casa Bianca, in modo che gli venga risparmiata una ''potenziale umilizione'' e un ''rimprovero pubblico" del tycoon, che ultimamente ha fortemente criticato il Regno Unito e il premier Kier Starmer. La ministra degli Esteri inglese Yvette Cooper, che accompagna il re, è pronta a intervenire per gestire eventuali momenti imbarazzanti, ma si fa affidamento sulla fascinazione che i reali, da sempre, esercitano sul presidente Trump.

Argomenti

re carlo
regina camilla
regno unito
stati uniti
trump

Gli ultimi articoli di Valentina Iannicelli

Mostra tutti
  • Sistema di sicurezza del presidente degli Stati Uniti. Alcune falle, ma nel complesso ha funzionato

    Sistema di sicurezza del presidente degli Stati Uniti. Alcune falle, ma nel complesso ha funzionato

  • Medio Oriente, una delegazione iraniana in arrivo a Islamabad. Hegseth: "Occasione storica per Teheran"

    Medio Oriente, una delegazione iraniana in arrivo a Islamabad. Hegseth: "Occasione storica per Teheran"

  • Hormuz, Trump: "ho dato l'ordine di distruggere i posamine". In bilico i colloqui di venerdì a Islamabad

    Hormuz, Trump: "ho dato l'ordine di distruggere i posamine". In bilico i colloqui di venerdì a Islamabad

  • Trump: Tregua prolungata, ma stretto di Hormuz chiuso. L'Iran sequestra 2 navi per rappresaglia

    Trump: Tregua prolungata, ma stretto di Hormuz chiuso. L'Iran sequestra 2 navi per rappresaglia

  • Strage di Crans, fattutre da migliaia di euro chiesti dall'ospedale svizzero ai feriti. Meloni: "vergognoso"

    Strage di Crans, fatture da migliaia di euro dall'ospedale svizzero ai feriti. Meloni: "vergognoso"

  • Colloqui in bilico tra Iran e Usa. La pressione su Hormuz e le trattative sommerse

    Colloqui in bilico tra Iran e Usa. La pressione su Hormuz e le trattative sommerse

  • Tregua di 10 giorni in Libano. Trump: 'la guerra in Iran una piccola digressione'. le minacce di Hezbollah e la soddisfazione dell'Iran

    Tregua di 10 giorni in Libano. Trump: 'la guerra in Iran una piccola digressione'. le minacce di Hezbollah e la soddisfazione dell'Iran

  • Trump: "intesa con l'Iran entro aprile". Negoziati anche per la tregua in Libano

    Trump: "intesa con l'Iran entro aprile". Negoziati anche per la tregua in Libano

  • Trump tra minacce e retromarce. Attacca ancora il Papa e afferma che l'accordo con l'Iran è vicino

    Trump tra minacce e retromarce. Attacca ancora il Papa e afferma che l'accordo con l'Iran è vicino

  • Pèter Magyar: l'ascesa in sordina e la vittoria eclatante alle elezioni ungheresi. L'Europa tira un sospiro di sollievo

    Pèter Magyar: l'ascesa in sordina e la vittoria eclatante alle elezioni ungheresi. L'Europa tira un sospiro di sollievo

Negoziati Usa-Iran in Pakistan, Witkoff e Kushner volano a Islamabad

Negoziati Usa-Iran in Pakistan, Witkoff e Kushner volano a Islamabad

Gli inviati di Trump incontreranno il ministro degli Esteri Araghchi

Annunciata una tregua nei combattimenti tra Israele e Libano, 10 giorni di stop

Annunciata una tregua nei combattimenti tra Israele e Libano, 10 giorni di stop

Scatterà alle 23, ora italiana; il blocco dei porti iraniani durerà "finché sarà necessario", afferma, invece, il segretario alla Difesa statunitense Hegseth

La guerra inquina, in due settimane di combattimenti in Iran, generate 5 milioni di tonnellate di CO₂

La guerra inquina, in due settimane di combattimenti in Iran, generate 5 milioni di tonnellate di CO₂

L'inquinamento prodotto dalla guerra è l'equivalente di quelle di un milione di auto e, più dell'emissioni annue dell'Islanda