Re Carlo e consorte negli Stati Uniti. Tutto pianicficato per

E’ un corso una missione che va oltre l’aspetto diplomatico. Bisogna ricucire una relazione speciale che è al suo minimo storico. Il Re e la Regina d’Inghilterra, atterrati a Washinton ieri, per 4 giorni saranno negli stati Uniti per il 250mo anniversario della dichiarazione di Indipendenza, e avranno l’onere e l’onore di ritrovare unità tra le due sponde dell’oceano, tra le quali si è aperto un solco.



VALORI CONDIVISI

Oggi sarà la giornata clou della visita. Re Carlo III si rivolgerà al Congresso degli Stati Uniti, l’ultima volta era accaduto nel 1991, con la regina Elisabetta II. Il sovrano affermerà che, nonostante gli attuali disaccordi, 'più e più volte Stati Uniti e Regno Unito hanno trovato il modo di collaborare'. Lo anticipa la Bbc

secondo cui Carlo affermerà che, in tempi di grandi sfide internazionali, è più che mai necessario restare uniti per difendere i valori democratici. Il suo intervento invocherà 'la riconciliazione e il rinnovamento' del partenariato tra i due Paesi e promuoverà i valori condivisi di tolleranza, libertà e uguaglianza.





LE LADIES

Nelle stesse ore, Melania e la Regina avranno un incontro con un gruppo di studenti americani presso il padiglione del tennis della residenza. La giornata si chiuderà con un sontuoso banchetto. Il giorno dopo, mercoledì, prima di dirigersi a New York per visitare il memoriale dell'11 settembre, i reali deporranno una corona di fiori presso il cimitero nazionale di Arlington, a simboleggiare il partenariato militare tra il Regno Unito e gli Stati Uniti.





IL PIANO PER EVITARE IMBARAZZI

Il programma è pianificato al millimetro per aggirare l’imprevedibilità di Trump. Re Carlo incontrerà The Donald a porte chiuse alla Casa Bianca, in modo che gli venga risparmiata una ''potenziale umilizione'' e un ''rimprovero pubblico" del tycoon, che ultimamente ha fortemente criticato il Regno Unito e il premier Kier Starmer. La ministra degli Esteri inglese Yvette Cooper, che accompagna il re, è pronta a intervenire per gestire eventuali momenti imbarazzanti, ma si fa affidamento sulla fascinazione che i reali, da sempre, esercitano sul presidente Trump.



