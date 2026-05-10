Il Ministro della Cultura Giuli avrebbe licenziato i dirigenti del Ministero dopo il caso del mancato finanziamento al docufilm su Giulio Regeni

Secondo quanto anticipa il Corriere.it, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha azzerato tutto il suo staff. I decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro sarebbero stati firmati. Secondo quanto si apprende, il primo non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. Mentre la non si sarebbe presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese.





Il caso politico

Ad essere al centro, non solo del dibattito politico è il documentario "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo", diretto da Simone Manetti. Il mancato finanziamento è stato al centro di roventi critiche dell'opposizione, per la mancata assegnazione di fondi pubblici, nonostante le richieste del produttore. Durante la cerimonia al Quirinale per i premi David, il ministro Giuli aveva definito inaccettabile il mancato sostegno. "Alcuni film hanno ottenuto finanziamenti pubblici immeritati sia su base automatica sia su base selettiva” aveva detto, aggiungendo: “Altri, pur meritandoli, non li hanno avuti. Valga su tutti l'inaccettabile caduta sul docufilm Tutto il male del mondo dedicato a Giulio Regeni, alla cui memoria vanno il mio pensiero accorato e la promessa, in parte già mantenuta, di mettere ordine e un sovrappiù di coscienza morale laddove hanno prevalso invece l'opacità o l'imperizia. Mai più!".





Il sostegno al documentario

Era stato lo stesso ministro Alessandro Giuli, il giorno dopo la cerimonia al Quirinale per i premi David, a garantire che il film avrebbe usufruito "di un altro canale di sostegno, perché è un caso unico". Ora arriva il nuovo terremoto al Ministero della Cultura ed arriva dopo altre polemiche, questa volta tutte interne alla destra, tra i rappresentanti governativi di Fratelli d'Italia e il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco per la presenza della Russia all'esposizione e dopo il clamore suscitato dal licenziamento di Beatrice Venezi da direttrice della Fenice. Anche in questa occasione i licenziamenti riguarderebbero esponenti del partito della premier Giorgia Meloni. Merlino è ritenuto molto vicino a Palazzo Chigi, tanto che il suo nome era tra quelli circolati per la carica di sottosegretario al Mic, dopo il passaggio di Gianmarco Mazzi al ministero del Turismo. L'incarico è poi stato assegnato a Giampiero Cannella. Elena Proietti è, invece, un'esponente di spicco di Fdi in Umbria.



