Governo, countdown per Daniela Santanché, già pronte le alternative per il Turismo: Caramanna in pole

Governo, countdown per Daniela Santanché, già pronte le alternative per il Turismo: Caramanna in pole

Governo, countdown per Daniela Santanché, già pronte le alternative per il Turismo: Caramanna in pole Photo Credit: AnsaFoto.it/

Alberto Ciapparoni

25 marzo 2026, ore 17:15

La prossima settimana lunedì alla Camera la discussione generale sulla mozione di sfiducia contro la Ministra presentata dalle opposizioni (unite per l’occasione), mercoledì il voto. Gli esponenti di Fratelli d’Italia pronti a votare contro la collega

Con Daniela Santanché in bilico, si aprono diverse strade per il ministero del Turismo al ritorno della premier Giorgia Meloni, attualmente in viaggio verso Roma da Algeri, dove ha individuato nuove forniture di gas dopo lo stop imposto dal Qatar per la guerra in Iran.

Meloni

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto formalmente le dimissioni della Santanché nella serata di ieri. Per ora ancora non arrivate. Il rischio è quello di ricevere la sfiducia direttamente in Parlamento, “abbattuta” dai franchi tiratori di Fratelli d’Italia, pronti ad agire: lunedì alla Camera la discussione generale sulla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni (unite per l’occasione), mercoledì il voto. Da Costituzione italiana, il premier non ha il potere di obbligare un proprio ministro a dimettersi.

La Costituzione

L’articolo 92 della Costituzione, infatti, stabilisce che i ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio, ma non prevede espressamente il potere per il capo del governo di revocare i ministri stessi. Resta la questione fiduciaria interna al governo che potrebbe declinarsi a livello parlamentare. Dando la parola alla Camera o al Senato sulla mozione di sfiducia contro di lei.

Palazzo Chigi

Per questo a Palazzo Chigi stanno valutando le possibili alternative. Da quanto si apprende da fonti interne, dopo che l’ipotesi dell’ex Governatore del Veneto Luca Zaia è tramontata, sembrerebbero aprirsi due possibilità: la prima è che sia la stessa Meloni a prendere l’interim del dicastero senza portafoglio, mentre la seconda, più probabile aprirebbe le porte al deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Caramanna, responsabile per il turismo del partito e già consigliere della Santanché, sebbene per prassi di FDI durante il primo mandato da parlamentare solitamente non siano previsti incarichi di primo piano. Caramanna è laureato in economia del turismo ed è stato eletto nel collegio uninominale Sicilia 1.


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