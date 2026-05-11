Manca un mese esatto all'Inizio dei Mondiali di calcio in Usa, Messico e Canada

Meno un mese esatto al fischio d'inizio dei Mondiali di calcio 2026 Usa-Messico e Canada, quando, l'11 giugno, allo stadio Azteca di Città del Messico la sfida tra i padroni di casa ed il Sudafrica darà il via ufficiale al Mondiale di calcio. La novità più importante è quella che sarà la prima edizione con 48 squadre partecipanti. Ma anche la prima ad essere co-organizzata da tre nazioni: Stati Uniti, Messico e Canada. E per noi italiani, c'è il dato negativo, quella che comincerà tra un mese, sarà la terza volta di fila senza l'Italia nella fase finale.





L'organizzazione

Quello che inizierà tra un mese è un mondiale fortemente voluto da Gianni Infantino. Il presidente della Fifa, dopo aver organizzato lo scorso anno il "Mondiale per club" negli Stati Uniti, è tornato a scommettere sugli Usa. Il numero 1 della calcio mondiale ha avuto quale alleato il presidente Donald Trump. Lmprevedibilità del numero uno della Casa Bianca ha sorpreso anche "l'amico" Infantino: nei giorni scorsi, infatti Trump ha contestato la polemica sul costo dei biglietti: "Mille euro per vedere una partita? Onestamente, non li pagherei", ha detto il presidente americano in una intervista. Gli spettatori si stanno preparando a sborsare fior di di dollari per vedere le partite. Ma non solo. anche i trasporti presentano prezzi esorbitanti.





Le critiche

Non solo il prezzo dei biglietti, ma dopo la fase a gironi, dal 28 giugno inizierà quella ad eliminazione. E qui le squadre qualificate saranno costrette a lunghi viaggi aerei, alcuni con cambi di fuso orario. Piovono critiche anche sull'alto numero di squadre partecipanti. I critici parlano di eccessivo numero di partite "inutili" dal risultato scontato, anche se per la Fifa, non è così. La Federazione mondiale del calcio punta su questi Mondiali per ridistribuire i fondi per rilanciare il calcio in tutto il pianeta. Ad essere penalizzati sono anche gli spettatori europei che, per il fuso orario, saranno costretti a notti in bianco per vivere al meglio la Coppa del Mondo 2026.





Dossier Iran

Tra un mese esatto sapremo anche se l'Iran parteciperà al Mondiale di calcio. Per la nazionale asiatica è più una questione politica piuttosto che sportiva. La squadra si è regolarmente qualificata, ma gli eventi, con la guerra in atto, potrebbero portare ad una rinuncia alla partecipazione. Saranno sostituiti? e da chi?. L'Italia spera di essere ripescata all'ultimo minuto. Ma forse è solo utopia. Il presidente Fifa Infantino ha ribadito che la nazionale iraniana ci sarà, certo è che Teheran ha chiesto garanzie e rispetto.



