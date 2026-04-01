Calcio, l'Italia è fuori, è il terzo Mondiale di fila senza gli Azzurri

La notte più amara si consuma lontano dall’Italia, in uno stadio carico di tensione e speranze opposte. Gli azzurri vedono sfumare ancora una volta il sogno Mondiale, piegati ai calci di rigore dalla Bosnia ed Erzegovina dopo una battaglia lunga 120 minuti a Zenica. È il terzo fallimento consecutivo nella corsa alla Coppa del Mondo, una ferita profonda che conferma il fallimento del calcio italiano.

IL PRIMO TEMPO

La squadra guidata da Gennaro Gattuso aveva iniziato la gara con determinazione, forte anche del successo ottenuto pochi giorni prima contro l’Irlanda del Nord. La scelta del commissario tecnico è stata quella della continuità, riproponendo lo stesso undici iniziale. Ma fin dai primi minuti si è capito che la serata sarebbe stata tutt’altro che semplice. I padroni di casa partono aggressivi, cercando subito di mettere pressione agli azzurri. Dopo pochi minuti, una situazione confusa in area rischia di trasformarsi in un clamoroso autogol, con Manuel Locatelli costretto a intervenire in maniera fortuita per evitare guai peggiori. La Bosnia continua a spingere e si rende pericolosa con Ermedin Demirović, ma Gianluigi Donnarumma risponde presente. Nel momento di maggiore difficoltà, però, arriva il lampo italiano. Un errore in fase di costruzione del portiere bosniaco spalanca la porta agli azzurri: Nicolò Barella intercetta e serve rapidamente Moise Kean, che con un gesto tecnico impeccabile trova l’angolo alto e porta avanti l’Italia. È un gol pesante, che conferma il grande momento dell’attaccante, sempre più punto di riferimento offensivo. Il vantaggio, tuttavia, non cambia l’inerzia della partita. La Bosnia reagisce con orgoglio, guidata dall’esperienza di Edin Džeko, e costringe l’Italia ad abbassarsi. Donnarumma è chiamato più volte in causa e risponde con interventi decisivi, mentre la difesa azzurra fatica a contenere le incursioni avversarie.

L'ESPULSIONE DI BASTONI

L’episodio che cambia la gara arriva poco prima dell’intervallo. Su un’azione in profondità, Alessandro Bastoni interviene da ultimo uomo e viene espulso. L’Italia resta in dieci e Gattuso è costretto a ridisegnare la squadra, rinunciando a un riferimento offensivo per rinforzare la linea difensiva. Da quel momento in poi, la partita assume un copione chiaro: Bosnia in avanti, azzurri chiusi a protezione del risultato.



