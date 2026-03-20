I Subsonica a RTL 102.5: “I nostri trent’anni vanno celebrati e ci sarà una grandissima festa”
20 marzo 2026, ore 19:00
Nel corso di “The Flight”, la band ha presentato in diretta radiofonica “Terre Rare”, il loro nuovo album di inediti
I Subsonica sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “TERRE RARE”, il loro undicesimo album. È l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità. Le Terre Rare esplorate dai Subsonica sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti durante un viaggio, compiuto dalla band, sull’altra sponda del Mediterraneo. Ai microfoni di RTL 102.5, i Subsonica raccontano: «Sono arrivati i trent’anni del nostro gruppo, quindi un compleanno va celebrato e avevamo voglia di fare una grandissima festa insieme che comporterà una serie di cose. Abbiamo già fatto il giro delle emozioni, perché prima di fare i trent’anni, abbiamo fatto i dieci e poi i venti. Il tempo si restringe sempre di più. Alla fine, abbiamo avuto la fortuna di ritagliarci sempre uno spazio di libertà tutto nostro e questa cosa fa tanto in un gruppo come il nostro, perché abbiamo bisogno di dire le cose come ci pare sia musicalmente che testualmente e avere la possibilità di farlo anche dopo così tanto tempo». In questo viaggio lungo trent’anni - che in “Terre Rare” trova una nuova tappa - i Subsonica non sono solo musicisti ma esploratori, ricercatori e archivisti del mondo. Hanno attraversato territori esotici e familiari, metropoli e periferie, deserti reali e mentali. Hanno preso appunti, suonato strumenti dimenticati, registrato frammenti sonori e melodie mai ascoltate prima. Tempo, stratificazioni, incontri. Una ricerca udibile nel sound del disco che diventa visibile nell’impianto grafico che lo accompagna. “Terre Rare” è un “long playing”, un disco che si prende i suoi tempi, che non rincorre la hit ma che lascia affiorare e intravedere le canzoni attraverso un tessuto sonoro ricamato con l’intenzione di essere riconoscibile e al tempo stesso imprevedibile, come ogni viaggio avventuroso che si rispetti. Non è solo un album, ma un archivio. Un atlante sonoro e visivo, una collezione di materiali rari, rarissimi, irripetibili.
LE DATE LIVE
Per celebrare il trentennale di carriera della band CIELI SU TORINO 96-26 vede in programma quattro concerti speciali il 31 marzo, l’1, 3 e 4 aprile 2026 alle OGR Torino, official partner dell’evento - già sold out - affiancati da un palinsesto di eventi in città dal 31 marzo al 12 aprile: mostre, spettacoli, dj set e percorsi sonori dedicati ai Subsonica. Ogni show presenterà una scaletta diversa, con una parentesi di brani storici che varieranno di sera in sera. Un’occasione unica e irripetibile per ripercorrere a 360°, tutti insieme, 30 anni di musica, oltre a un dj set in cui, al termine di ogni concerto, i Subsonica si alterneranno in consolle. «Sarà una festa molto bella perché i concerti sono felicemente tutti esauriti e per noi è bello pensare che le persone che hanno condiviso un pezzo di viaggio con noi, abbiano voglia di venire fino a Torino a festeggiare. Contemporaneamente ai concerti, per due settimane ci saranno delle nostre foto sotto i portici della città e ci sarà anche uno spettacolo di Federico Sacchi al teatro che racconta la nostra stori. Ci sarà il museo dei Subsonica all’interno delle Officine Grandi Riparazioni, in cui si riproduce lo studio dove abbiamo creato il primo album, e molto altro» ha svelato la band in diretta su RTL 102.5. A seguire, i Subsonica suoneranno nei principali festival estivi con il tour “TERRE RARE 96-26” in partenza il 26 giugno.
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