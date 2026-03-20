I Subsonica a RTL 102.5: “I nostri trent’anni vanno celebrati e ci sarà una grandissima festa”

I Subsonica sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “TERRE RARE”, il loro undicesimo album. È l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità. Le Terre Rare esplorate dai Subsonica sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti durante un viaggio, compiuto dalla band, sull’altra sponda del Mediterraneo. Ai microfoni di RTL 102.5, i Subsonica raccontano: «Sono arrivati i trent’anni del nostro gruppo, quindi un compleanno va celebrato e avevamo voglia di fare una grandissima festa insieme che comporterà una serie di cose. Abbiamo già fatto il giro delle emozioni, perché prima di fare i trent’anni, abbiamo fatto i dieci e poi i venti. Il tempo si restringe sempre di più. Alla fine, abbiamo avuto la fortuna di ritagliarci sempre uno spazio di libertà tutto nostro e questa cosa fa tanto in un gruppo come il nostro, perché abbiamo bisogno di dire le cose come ci pare sia musicalmente che testualmente e avere la possibilità di farlo anche dopo così tanto tempo». In questo viaggio lungo trent’anni - che in “Terre Rare” trova una nuova tappa - i Subsonica non sono solo musicisti ma esploratori, ricercatori e archivisti del mondo. Hanno attraversato territori esotici e familiari, metropoli e periferie, deserti reali e mentali. Hanno preso appunti, suonato strumenti dimenticati, registrato frammenti sonori e melodie mai ascoltate prima. Tempo, stratificazioni, incontri. Una ricerca udibile nel sound del disco che diventa visibile nell’impianto grafico che lo accompagna. “Terre Rare” è un “long playing”, un disco che si prende i suoi tempi, che non rincorre la hit ma che lascia affiorare e intravedere le canzoni attraverso un tessuto sonoro ricamato con l’intenzione di essere riconoscibile e al tempo stesso imprevedibile, come ogni viaggio avventuroso che si rispetti. Non è solo un album, ma un archivio. Un atlante sonoro e visivo, una collezione di materiali rari, rarissimi, irripetibili.