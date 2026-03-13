New Hit di RTL 102.5: tutte le novità in rotazione radiofonica da questa settimana numerosi

ANNALISA: “CANZONE ESTIVA”

“Canzone Estiva” è il titolo del brano inedito di Annalisa in uscita questo venerdì e che entra in rotazione su RTL 102.5. Dopo il successo degli ultimi progetti che l’hanno consacrata ancora una volta tra le artiste più influenti del pop italiano contemporaneo. Il nuovo singolo si inserisce nel percorso aperto dall’album “Ma io sono fuoco”, riprendendone il tema e tornando sul simbolo del fuoco inteso come scintilla creativa e, soprattutto, come capacità di reazione e trasformazione. È una canzone d’amore a strati che si muove in due diverse direzioni: l’amore verso una persona, ma anche l’amore verso il pubblico. E se anche il titolo gioca e confonde le aspettative, il brano si muove su un’intensità ritmica che passa da vuoti intensi a pieni dagli ampi spazi, pensati immaginando l’interazione dal palco tra pubblico e artista, rimanendo volutamente personale, indecifrabile. Decide chi ascolta, come sempre. Ad aprile Annalisa sarà sui palchi dei principali palasport d’Italia con il CAPITOLO II del tour “Ma NOI SIAMO FUOCO” che vede già alcune date sold out che raddoppiano.

CANOVA E TONYPITONY COLLABORANO IN “ENGLISH LESSON NUMBER ONE”

CanovA ospita TonyPitony nella terza stagione della serie Youtube "CanovA Game Room" in cui invita artisti a scrivere con lui una canzone in 3 ore. Nasce così "English Lesson Number One", brano in cui Tony immagina di corteggiare una ragazza inglese, senza la minima conoscenza della lingua. CanovA è un produttore musicale italiano che ha accompagnato molti artisti italiani nella creazione di un percorso artistico duraturo nel tempo. Tra gli altri spiccano in Italia le sue collaborazioni con Tiziano Ferro, di cui ha prodotto l’intera discografia fino al 2017, Jovanotti, Fabri Fibra, Fedez, Eros Ramazzotti, Giorgia, Marco Mengoni, Dark Polo Gang e molti altri, mentre all’estero con Janet Jackson, Alanis Morissette, John Legend, Alicia Keys, Olly Murs e Gnash. Le sue produzioni hanno totalizzato oltre 18 milioni di album che gli sono valsi 8 dischi di diamante e più di 150 dischi di platino.

CHARLOTTE CARDIN CON "THE WAY WE TOUCH"

Charlotte Cardin, nata a Montreal e residente a Parigi, si è affermata come una delle voci più affascinanti del pop moderno. Recentemente incoronata Artista Femminile dell'Anno ai France Music Awards 2026, la cantautrice sta vivendo un notevole successo in Europa e oltre. Da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia, “The Way We Touch”, il primo singolo internazionale del suo attesissimo terzo album in studio, previsto per l'Autunno 2026. Come un oceano a lungo trattenuto e finalmente liberato, il brano fonde una luminosa energia pop con una corrente sotterranea oscura e sensuale. Scritta e prodotta in collaborazione con i suoi collaboratori di lunga data di Montreal Jason Brando e Sam Avant, questa canzone brillante e orecchiabile è guidata da una corrente oscura e sensuale che le conferisce un ritmo coinvolgente e ardente.

EMMA E RKOMI INSIEME IN “VACCI PIANO”

Emma e Rkomi annunciano oggi la loro prima collaborazione con il singolo “VACCI PIANO”, in uscita oggi e in rotazione su RTL 102.5. Due voci uniche, due anime passionali che condividono un percorso artistico autentico, un’attitudine rock e quella sana consapevolezza di chi non dimentica da dove viene. In “Vacci piano” la potenza vocale e la sensibilità artistica di Emma si incrociano con la personalità di Rkomi e nasce così una ballad intensa, che racconta della rabbia e del dolore che si prova nel mettere fine ad un amore che non fa più star bene. Prodotto da Juli insieme a Francesco "Katoo" Catitti, il brano è stato composto da Juli ed Emma e scritto da Emma con Rkomi e Tredici Pietro. “Vacci Piano” arriva dopo il singolo “Brutta Storia” e aggiunge un ulteriore pezzo alla nuova fase artistica di Emma che quest’estate sarà protagonista di due concerti evento negli ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre). Due attesissimi show, in cui l’artista porterà sul palco tutta la sua grinta e la potenza del suo repertorio. Emma sarà inoltre protagonista per tutta l’estate sui palchi dei principali festival estivi della penisola con il suo LIVE TOUR 2026.

EROS RAMAZZOTTI E MAX PEZZALI COLLABORANO IN “COME NEI FILM”

A partire oggi sarà in rotazione radiofonica “Come nei film”, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti feat. Max Pezzali, presentato per la prima volta dal vivo a Copenhagen sul palco della Royal Arena. Il brano è estratto dall’ultimo album di Eros Ramazzotti “Una Storia Importante / Una Historia Importante”, progetto che raccoglie alcune delle sue hit più iconiche in una nuova veste insieme a inediti e importanti collaborazioni italiane e internazionali. “Come nei film” è un brano che racconta una grande storia d’amore fatta di ricordi, amicizie e momenti condivisi, che col tempo si trasformano in un racconto da guardare indietro quasi come fosse un film. ll 14 febbraio dall’Accor Arena di Parigi è partito “UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR/ UNA HISTORIA IMPORTANTE WORLD TOUR”, il nuovo viaggio live di Eros Ramazzotti, 71 date con già 715.000 biglietti venduti e che toccherà 30 Paesi tra Europa intera, Nord America-Canada e America Latina. E dal 6 giugno vedrà anche l’attesissimo ritorno dell’artista negli stadi italiani (già esaurite le date di Udine, Napoli e Bari).

MADAME TORNA IN RADIO CON “DISINCANTO”

Madame ha annunciato l’uscita di “Disincanto”, il terzo album della cantautrice, fuori ovunque dal 17 aprile (Sugar Music). Da questa settimana, la title track del disco entra in rotazione radiofonica sulla prima radio d’Italia. Il disincanto è il punto di rottura che ogni di noi si trova a dover affrontare almeno una volta nella vita, se si vuole arrivare ad una vera consapevolezza. Questo disco ne racconta le varie sfaccettature, i vari percorsi, dalla fase incantata, a quella della frattura fino alla rinascita. Madame ha da poco annunciato il “Madame Tour Estate 2026”, che vedrà la cantautrice protagonista sui palchi dei principali festival italiani.

KID YUGI: “AMELIE”

“AMELIE” è un brano d’amore dal sapore urban-pop, nuovo estratto dall’album “Anche gli eroi muoiono”. Kid Yugi ha raccontato a proposito del brano: “è una canzone dedicata agli amori impossibili e solo ‘ideali’, quindi ‘perfetti’. Quando una cosa la idealizzi e non la vivi non può essere rovinata e contaminata dalla realtà. È una traccia scritta di getto a New York dopo aver incontrato una ragazza, poco prima della sua partenza per Parigi. Un amore non destinato a realizzarsi”. A completamento del grande successo del nuovo disco, l’artista ha annunciato anche il suo primo tour nei palasport previsto per l’autunno e che ha già fatto registrare diversi sold-out a pochissime ore dalla messa in vendita.



