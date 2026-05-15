Riccardo Zanotti presenta a RTL 102.5 il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari “Sorry Scusa Lo Siento”

IL NUOVO SINGOLO “SORRY SCUSA LO SIENTO”

“Sorry Scusa Lo Siento” - il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari in uscita oggi, 15 maggio - è una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Più in generale, affronta il tema dell’incomunicabilità nei rapporti. Ospite su RTL 102.5, Riccardo Zanotti spiega: “Il brano, con questa internazionalità delle scuse, si rifà un po’ al tema dell’incomunicabilità di fondo che pervade la società odierna, ma anche all’idea di questi due fantasmi: una appena arrivata nella dimensione spettrale e l’altro lì già da un po’. Devono conoscersi e imparare a comunicare in questa non-vita che, comunque, rappresenta una nuova vita per loro”.

Il brano, nonostante la sonorità uptempo, è una canzone estiva anomala. “Lo spunto arriva da diversi film, ma anche da una canzone di Dua Lipa, che in realtà non è uscita, ma che a un certo punto qualcuno ha linkato e che si chiama “Dancing with a Ghost”. Sono un grande appassionato di quell’immaginario e mi sono fermato a pensare: se davvero esistessero i fantasmi, loro non parlerebbero più di vita ma di morte, che è eterna. Ed è una cosa che, soprattutto se si parla d’amore, è spaventosa. Perché se hai un’eternità davanti, hai un’eternità per migliorare, peggiorare, fare qualsiasi cosa, e noi umani non riusciamo neanche a comprenderla. È una canzone un po’ atipica, soprattutto perché non affronta un tema estivo. È un brano con una sonorità è estiva, ma come tema non si presta alla stagione”, continua.

“Sorry Scusa Lo Siento” è un brano che si presterà ad essere cantato nei prossimi concerti della band e che, come svelato da Zanotti durante l’intervista in The Flight, è stato pensato proprio per la dimensione live. “I Pinguini Tattici Nucleari nascono come band live e quindi, quando scriviamo, pensiamo sempre a quella dimensione. Perciò non vediamo l’ora di suonarla dal vivo. Tutte le canzoni che stiamo scrivendo - perché ne stiamo scrivendo altre, siamo in studio - puntano a quello”.

IL NUOVO PROGETTO DISCOGRAFICO

"Sorry Scusa Lo Siento" arriva dopo il successo dell’anno precedente dell’album “Hello World” che, uscito nel 2024 conquistando in una sola settimana il DISCO D’ORO, ha raggiunto il TERZO disco di Platino, posizionandosi nel 2025 nella top 10 degli album più venduti dell’anno. Ospite sulla prima radio d’Italia, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha anche svelato qualcosa sul prossimo album: “Ci saranno molti appuntamenti, diciamo che questo singolo è un primo capitolo. Questo brano nasconde una storia, una storia di fantasmi. Nell’album c’è un fil rouge nella concezione del tempo - passato, presente e futuro. Non posso dire molto sull’album perché ci stiamo ancora lavorando, ma ci sono dei ragionamenti sul tempo: canzoni che parlano di passato, canzoni che parlano di presente e canzoni che parlano di futuro. Quando sveleremo il titolo, capirete. Rispetto agli altri album siamo stati molto di più in studio, abbiamo sperimentato maggiormente anche a livello di scrittura”.

TOUR STADI 2027

C'è già molta attesa per i TOUR STADI 2027 con cui i Pinguini Tattici Nucleari torneranno a calcare i palchi dei principali stadi italiani la prossima estate per la terza volta.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI – TOUR STADI 2027

04 giugno 2027 – Bibione

08 giugno 2027 – Bologna

12 giugno 2027 – Torino

17 giugno 2027 – Milano

21 giugno 2027 – Padova

24 giugno 2027 – Bari

TBC - Napoli

03 luglio 2027 – Messina

08 luglio 2027 – Roma



