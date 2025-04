New Hit di RTL 102.5: ecco tutti i nuovi successi in rotazione da questa settimana sulla prima radio d’Italia

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

Alessandra Amoroso con “Cose Stupide”

Il nuovo singolo di Alessandra Amoroso, dal titolo “Cose Stupide”, entra in alta rotazione su RTL 102.5. Il brano, che racconta in modo diretto e sincero la complessità di una relazione che oscilla tra desiderio e disillusione, scritto da Pietro Celona, Daniele Fossatelli e Leonardo Zaccaria e prodotto da CELO, “Cose Stupide” è un midtempo che, pur mantenendo un ritmo leggero e coinvolgente, esplora le sfumature di un sentimento da vivere fino in fondo concedendosi, tra alti e bassi, la possibilità di sbagliare, anche di soffrire. Il brano racconta una storia attraverso immagini e simboli, che hanno anche ispirato il lavoro di art direction di Corrado Grilli, che ne ha firmato la copertina. L’artista tornerà live a partire dall’11 giugno alle Terme di Caracalla di Roma con il suo “Fino a Qui Summer Tour 2025”, prodotto e organizzato da Friends and Partners.

Coez: “Ti manca l’aria”

Coez continua il suo viaggio con “Ti manca l’aria” ed entra in alta rotazione su RTL 102.5 a partire da questa settimana. L'annuncio del singolo è stato anticipato dalla pubblicazione sui social dell’artista di un video trailer realizzato da Kris and Kris, due storiche video jockey di MTV italia, che in una clip in pieno stile anni '90 rivelano l'arrivo di un nuovo album di Coez nel mese di giugno contenente 12 nuove tracce. Dopo il successo di "Mal di Te", "Ti manca l'aria" è una ballad che fonde il pop e l'urban, mantenendo il sound che ha reso COEZ una delle voci più influenti del cantautorato pop italiano. Nel brano, scritto dallo stesso Coez e prodotto da Esseho, l'artista esplora il senso di smarrimento e la difficoltà di lasciarsi andare al termine di una relazione, con un sound delicato che richiama lo stile intimo delle sue ballad più celebri.

Ed Sheeran con “Azizam”

“Azizam”, il nuovo singolo di Ed Sheeran, entra in rotazione su RTL 102.5. Il singolo, tratto dal prossimo album del cantautore, intitolato “Play”, nasce da un’idea di Ilya Salmanzadeh, produttore e compositore svedese di origini persiane, che ha suggerito all’artista di esplorare le sonorità e la cultura persiana nella sua musica. Dal persiano “Aziz” significa “caro” o “prezioso” e il suffisso “am” significa “mio”, quindi significherebbe “Mia cara” e i fans credono sia dedicata a sua moglie, dopo che lo stesso Sheeran ha pubblicato su Faceboook una foto con sua moglie per annunciare l’uscita del singolo. “Azizam” fa parte quindi di un progetto più ampio, che lo vede giocare con nuovi suoni e influenze, esplorando generi diversi e aprendosi a contaminazioni musicali globali.

Elodie: “Mi Ami Mi Odi”

Da questo venerdì, entra in rotazione su RTL 102.5, “Mi Ami Mi Odi”, il nuovo attesissimo singolo di Elodie. Il nuovo progetto discografico arriva a un anno e mezzo di distanza dal clubtape “Red Light” e si compone di 12 tracce, tra cui, oltre alla title track, "Dimenticarsi alle 7", brano presentato alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, "Black Nirvana" e "Feeling" con Tiziano Ferro. Il singolo “Mi Ami Mi Odi”, prodotto da Dardust, è un’esplorazione continua con un sound che fonde sonorità pop, elettroniche e orchestrali, e permette ad Elodie di spingersi nuovamente oltre i confini musicali, dimostrando ancora una volta la sua abilità di innovare, influenzare e sperimentare. Elodie è pronta a incontrare il suo pubblico con l’“Elodie The Stadium Show”, due date evento che avranno luogo l’8 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno allo Stadio Maradona di Napoli.

Marracash con “LEI”

“LEI”, tratto dal nuovo album di Marracash “È FINITA LA PACE”, è da questa settimana in rotazione su RTL 102.5. Prodotto da Marz e Zef, “LEI” racconta la difficoltà nel vivere delle relazioni continuative e l’incongruenza tra il sogno che hanno venduto a tutti di doversi completare con un'anima gemella e la realtà delle cose a cui consegue l’accettazione di poter vivere le relazioni per quello che sono e che durano, senza che sia un problema. Il brano non si limita a concludere il racconto dei due brani precedenti sulla trilogia delle relazioni, “Troi*”, una riflessione personale di Marracash, e “Penthotal”, un’auto-analisi intima e sincera, ma rappresenta anche la chiusura di un discorso iniziato con "Persona" e con "Niente canzoni d’amore". “È FINITA LA PACE”, il settimo album in studio, composto da 13 tracce senza featuring, arriva a tre anni dall’ultimo progetto di Marracash e rappresenta l’atto conclusivo di un percorso artistico e personale.

Miley Cyrus con “End Of The World”

Da oggi in rotazione su RTL 102.5 anche il nuovo singolo di Miley Cyrus, intitolato “End Of The World”, estratto dall’attesissimo nuovo album di inediti “Something Beautiful” (Columbia/Sony Music), in uscita il 30 maggio. L’album “Something Beautiful”, disponibile in pre-order, sarà disponibile in diversi formati: digitale, CD, vinile nero standard, Vinile Clear e Vinile Translucent Red. L’album, composto da 13 tracce inedite, è prodotto dalla stessa Miley Cyrus e da Shawn Everett e sarà accompagnato dall’uscita di un visual film, in uscita a giugno.

Stromae, Pomme e i Coldplay collaborano in “Ma Meilleure Ennemie”

“Ma Meilleure Ennemie (Featuring Coldplay)”, il nuovo singolo di Stromae che vede anche la partecipazione di Pomme, entra oggi in rotazione su RTL 102.5. Il brano, scritto da Alexander Seaver, Claire Pommet, Luc Van Haver, Paul van Haver, Chris Martin e prodotto da Alexander Seaver, Stromae, Luc Van Haver, è tratto dalla colonna sonora della serie “Arcane”.

Venerus: “Ti penso”

“Ti Penso” è il nuovo singolo di Venerus e, da questa settimana, entra in rotazione su RTL 102.5. A distanza di quasi due anni dalla pubblicazione del suo ultimo album “Il Segreto”, il cantautore torna con una traccia che prosegue il suo il viaggio artistico: un percorso fatto di visioni, sogni lucidi, atmosfere oniriche ma al contempo molto reali, libertà, ricerca e sperimentazione sonora, in costante fuga da mode e convenzioni. “Ti Penso” è una dedica, come quelle in cui ci si imbatte quando si inizia un libro, sospesa tra dolcezza e nostalgia, dove trovano spazio immagini di vita quotidiana e ricordi indelebili, tra incontri predestinati e pensieri che non smettono mai di tornare. Un testo vestito con sonorità e beat avvolgenti, che rimandano all’universo hip hop / R’n’B degli anni ’90 e ad alcuni dei suoi elementi più iconici, che l’artista manipola e riattualizza con grande maestria. “Ti Penso” è la luce soffusa che illumina anche gli angoli più spenti della città.