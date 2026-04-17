Madame a RTL 102.5: “Il disincanto è il manifesto generale del disco e in ogni traccia si ritrova questa componente in un determinato tema”

Madame è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “DISINCANTO”, il suo terzo progetto discografico. Il concetto nasce dal dubbio e dall’accettazione della complessità delle cose, dal riconoscere che non tutto è bianco o nero e che spesso le domande contano più delle risposte. “DISINCANTO” significa avere il coraggio di prendere posizione e raccontare la propria verità, accettando anche che possa essere messa in discussione. Proprio nel confronto e nel dubbio si apre lo spazio per una libertà più consapevole. Il disincanto è il punto di rottura che ognuno di noi si trova a dover affrontare almeno una volta nella vita, se si vuole arrivare ad una vera consapevolezza. Questo disco ne racconta le varie sfaccettature, i vari percorsi, dalla fase incantata, a quella della frattura fino alla rinascita. Per l’artista rappresenta il momento in cui ci si libera dai preconcetti e dalle costruzioni mentali spesso trasmesse, come il successo, la felicità e il denaro, abbandonando l’idea di seguire un modello prestabilito. Non è sinonimo di disillusione, ma una nuova forma di libertà: la possibilità di mettere in discussione ciò che si è appreso, decostruirlo e, se necessario, ricostruire una realtà personale, autentica e non predefinita.





LE TRACCE DEL DISCO

In “DISINCANTO”, Madame offre un punto di vista intimo e personale, senza l’intento di convincere o orientare chi ascolta, ma con il desiderio di esprimersi in modo libero e consapevole. Più che fornire risposte definitive, l’album apre a interrogativi e invita a una riflessione che prosegue anche oltre l’ascolto. Le 14 tracce che compongono il disco racchiudono gli ultimi anni vissuti da Madame, restituendo un percorso personale e artistico in continua evoluzione. Ai microfoni di RTL 102.5, Madame ha spiegato: «La prima traccia “Disincanto” è un po’ il manifesto generale, un po’ la spiegazione di quello che si trova nel disco, una sorta di trattato molto emotivo in cui spiego un po’ le mie intenzioni in generale. Durante il disco si vanno a trovate vari elementi: il disincanto nelle relazioni, nell’industria discografico, un po’ in tutto. Ogni traccia ha questa componente di disincanto che riguarda un determinato tema. Il titolo del disco nasce tre anni e mezzo fa, perché molto spesso penso prima al titolo del disco e poi scrivo. In questo caso, ho esagerato perché stavo camminando su un fiume con Paola Zukar e le ho detto “Se il titolo del prossimo disco fosse ‘Disincanto’? Lei era super gasata, ma poi ho iniziato a scrivere due anni dopo».





IL TOUR

Madame ha annunciato il “Madame Tour Estate 2026”, che vedrà la cantautrice protagonista sui palchi dei principali festival italiani. il tour toccherà alcuni dei più importanti festival italiani: inizierà il 3 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano (MI), proseguirà il 6 luglio al Flowers Festival a Collegno (TO), il 9 luglio al Live in Genova Festival a Genova, il 12 luglio all’Anima Festival a Cervere (CN), il 14 luglio a Bergamo, al NXT Festival, il 27 luglio al Villafranca Festival 2026 a Villafranca (VR), il 29 luglio all’Udine Vola 2026 a Udine, il 3 agosto allo Zoo Music Fest a Pescara, il 9 agosto all’Arena della Regina a Cattolica (RN), l’11 agosto al Villa Bertelli Live a Forte dei Marmi (LU), il 12 agosto al Castiglioncello Festival a Castiglioncello (LI), il 18 agosto ad Alghero (SS), in occasione dell’Alguer Summer Festival, il 23 agosto all’Arena Bianca a Ostuni (BR), il 25 agosto al Fossato del Castello a Barletta (BT), il 2 settembre al Vicenza in Festival a Vicenza, il 4 settembre al Trento Live Fest di Trento, l’11 settembre al Dream Pop Fest di Palermo e, infine, il 13 settembre al Festival Taormina Arte di Taormina (ME).