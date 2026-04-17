Madame a RTL 102.5: “Il disincanto è il manifesto generale del disco e in ogni traccia si ritrova questa componente in un determinato tema”

Madame a RTL 102.5: “Il disincanto è il manifesto generale del disco e in ogni traccia si ritrova questa componente in un determinato tema”

Madame a RTL 102.5: “Il disincanto è il manifesto generale del disco e in ogni traccia si ritrova questa componente in un determinato tema”

Redazione Web

17 aprile 2026, ore 19:20

Nel corso di “The Flight”, la cantante ha presentato in diretta radiofonica il suo terzo album, intitolato “DISINCANTO” e rilasciato oggi

Madame è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “DISINCANTO”, il suo terzo progetto discografico. Il concetto nasce dal dubbio e dall’accettazione della complessità delle cose, dal riconoscere che non tutto è bianco o nero e che spesso le domande contano più delle risposte. “DISINCANTO” significa avere il coraggio di prendere posizione e raccontare la propria verità, accettando anche che possa essere messa in discussione. Proprio nel confronto e nel dubbio si apre lo spazio per una libertà più consapevole. Il disincanto è il punto di rottura che ognuno di noi si trova a dover affrontare almeno una volta nella vita, se si vuole arrivare ad una vera consapevolezza. Questo disco ne racconta le varie sfaccettature, i vari percorsi, dalla fase incantata, a quella della frattura fino alla rinascita. Per l’artista rappresenta il momento in cui ci si libera dai preconcetti e dalle costruzioni mentali spesso trasmesse, come il successo, la felicità e il denaro, abbandonando l’idea di seguire un modello prestabilito. Non è sinonimo di disillusione, ma una nuova forma di libertà: la possibilità di mettere in discussione ciò che si è appreso, decostruirlo e, se necessario, ricostruire una realtà personale, autentica e non predefinita.


LE TRACCE DEL DISCO

In “DISINCANTO”, Madame offre un punto di vista intimo e personale, senza l’intento di convincere o orientare chi ascolta, ma con il desiderio di esprimersi in modo libero e consapevole. Più che fornire risposte definitive, l’album apre a interrogativi e invita a una riflessione che prosegue anche oltre l’ascolto. Le 14 tracce che compongono il disco racchiudono gli ultimi anni vissuti da Madame, restituendo un percorso personale e artistico in continua evoluzione. Ai microfoni di RTL 102.5, Madame ha spiegato: «La prima traccia “Disincanto” è un po’ il manifesto generale, un po’ la spiegazione di quello che si trova nel disco, una sorta di trattato molto emotivo in cui spiego un po’ le mie intenzioni in generale. Durante il disco si vanno a trovate vari elementi: il disincanto nelle relazioni, nell’industria discografico, un po’ in tutto. Ogni traccia ha questa componente di disincanto che riguarda un determinato tema. Il titolo del disco nasce tre anni e mezzo fa, perché molto spesso penso prima al titolo del disco e poi scrivo. In questo caso, ho esagerato perché stavo camminando su un fiume con Paola Zukar e le ho detto “Se il titolo del prossimo disco fosse ‘Disincanto’? Lei era super gasata, ma poi ho iniziato a scrivere due anni dopo».


IL TOUR

Madame ha annunciato il “Madame Tour Estate 2026”, che vedrà la cantautrice protagonista sui palchi dei principali festival italiani. il tour toccherà alcuni dei più importanti festival italiani: inizierà il 3 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano (MI), proseguirà il 6 luglio al Flowers Festival a Collegno (TO), il 9 luglio al Live in Genova Festival a Genova, il 12 luglio all’Anima Festival a Cervere (CN), il 14 luglio a Bergamo, al NXT Festival, il 27 luglio al Villafranca Festival 2026 a Villafranca (VR), il 29 luglio all’Udine Vola 2026 a Udine, il 3 agosto allo Zoo Music Fest a Pescara, il 9 agosto all’Arena della Regina a Cattolica (RN), l’11 agosto al Villa Bertelli Live a Forte dei Marmi (LU), il 12 agosto al Castiglioncello Festival a Castiglioncello (LI), il 18 agosto ad Alghero (SS), in occasione dell’Alguer Summer Festival, il 23 agosto all’Arena Bianca a Ostuni (BR), il 25 agosto al Fossato del Castello a Barletta (BT), il 2 settembre al Vicenza in Festival a Vicenza, il 4 settembre al Trento Live Fest di Trento, l’11 settembre al Dream Pop Fest di Palermo e, infine, il 13 settembre al Festival Taormina Arte di Taormina (ME).

Argomenti

Disincanto
Madame

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

    Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

  • Venti di pace tra Usa e Iran, per Trump l’accordo è quasi fatto

    Venti di pace tra Usa e Iran, per Trump l’accordo è quasi fatto

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione “YOU & ME” in Biagio Antonacci, “STELLE” di Geolier, “VOLEVO CAPIRE CON MARRACASH” di Madame, “drop dead” di Olivia Rodrigo e “Potential” di Sombr

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione “YOU & ME” in Biagio Antonacci, “STELLE” di Geolier, “VOLEVO CAPIRE CON MARRACASH” di Madame, “drop dead” di Olivia Rodrigo e “Potential” di Sombr

  • “Adolescenti in scena” a Monza con Fondazione Exodus: un flashmob sulla nonviolenza tra poesia e musica

    “Adolescenti in scena” a Monza con Fondazione Exodus: un flashmob sulla nonviolenza tra poesia e musica

  • Svezia, ritorno all'analogico per la scuola. E promuove l’uso maggiore di libri, carta e penne tradizionali

    Svezia, ritorno all'analogico per la scuola. E promuove l’uso maggiore di libri, carta e penne tradizionali

  • Le ultime due squadre italiane salutano, definitivamente, l'Europa. Aston Villa Bologna finisce 4-0, Fiorentina Crystal Palace termina 2-1

    Le ultime due squadre italiane salutano, definitivamente, l'Europa. Aston Villa Bologna finisce 4-0, Fiorentina Crystal Palace termina 2-1

  • Scontrini e ricevute addio: l'estratto conto basterà come prova dei pagamenti elettronici

    Scontrini e ricevute addio: l'estratto conto basterà come prova dei pagamenti elettronici

  • Champions League: completato il quadro delle semifinali con Arsenal e Bayern Monaco, fuori Sporting e Real Madrid

    Champions League: completato il quadro delle semifinali con Arsenal e Bayern Monaco, fuori Sporting e Real Madrid

  • Stramilano 2026, RTL 102.5 è la radio ufficiale della corsa più famosa d’Italia

    Stramilano 2026, RTL 102.5 è la radio ufficiale della corsa più famosa d’Italia

  • Turchia: ancora una sparatoria in una scuola, un tredicenne causa tre morti e venti feriti, poi muore

    Turchia: ancora una sparatoria in una scuola, un tredicenne causa tre morti e venti feriti, poi muore

I Subsonica a RTL 102.5: “I nostri trent’anni vanno celebrati e ci sarà una grandissima festa”

I Subsonica a RTL 102.5: “I nostri trent’anni vanno celebrati e ci sarà una grandissima festa”

Nel corso di “The Flight”, la band ha presentato in diretta radiofonica “Terre Rare”, il loro nuovo album di inediti

È morto Neil Sedaka, aveva 86 anni, è stata una leggenda del Rock'n'roll

È morto Neil Sedaka, aveva 86 anni, è stata una leggenda del Rock'n'roll

La star aveva raggiunto il successo con "Oh! Carol", "Calendar Girl" e "Happy Birthday Sweet Sixteen"

Dargen D’amico presenta a RTL 102.5 il nuovo album “Doppia Mozzarella”

Dargen D’amico presenta a RTL 102.5 il nuovo album “Doppia Mozzarella”

L’artista è stato ospite del programma The Flight su RTL 102.5, insieme a Matteo Campese e La Zac, per presentare il nuovo album