Eddie Brock presenta a RTL 102.5 il nuovo progetto discografico “Amarsi è la rivoluzione (Deluxe)”

“Amarsi è la rivoluzione (Deluxe)”

Dopo l’esperienza alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, Eddie Brock pubblica “Amarsi è la rivoluzione (Deluxe)” il nuovo progetto discografico che amplia il racconto del precedente album “Amarsi è la rivoluzione” e completa quanto iniziato nei mesi scorsi, segnando un nuovo passaggio nella crescita artistica del cantautore romano.

Al centro della Deluxe ci sono proprio i brani che hanno accompagnato il suo percorso sanremese: “Avvoltoi”, presentato in gara sul palco dell’Ariston, e “Portami via”, interpretato nella serata delle cover di venerdì 27 febbraio in duetto con Fabrizio Moro, momento tra i più emozionanti del suo primo Festival. Ospite di RTL 102.5, Eddie Brock racconta: “A Sanremo mi sono emozionato e divertito, è stata davvero una bella esperienza. Già salire su quel palco con un mio brano è stato emozionante, ma il momento più bello del mio Festival è stato senza dubbio cantare con Fabrizio Moro nella serata dei duetti. L’ultimo posto? Oggi mi fa sorridere, lo ricordo con leggerezza. Non vorrei che qualcuno pensasse che ci sono rimasto male, nella vita ci sono ben altre cose per cui stare male, la musica è gioia. Eravamo in trenta artisti su tantissimi che avevano proposto un brano, anche arrivare trentesimo è comunque un traguardo”.

Accanto a questi anche l’inedito “Il tuo universo”, nuova pagina della sua crescita autorale, che si inserisce nel solco di una scrittura intima e diretta, cifra distintiva del progetto Eddie Brock. “Questo è un brano in cui parlo di me, ma attraverso una donna”, svela l’artista in diretta.

Nel corso dell’intervista con la prima radio d’Italia, Eddie Brock svela anche dove preferisce scrivere le sue canzoni: “Scrivo le mie canzoni a Roma, per comporre nuova musica ho proprio bisogno della mia città. Anche se, durante questi giorni di instore, ho scritto qualcosa. I fan che incontro mi danno sempre nuovi spunti. Li ascolto quando mi parlano, e mi piace prendere le loro storie e raccontarle”. L’artista, infatti, è stato impegnato con un instore tour che l’ha portato a incontrare il pubblico nelle principali città italiane per condividere da vicino questo nuovo capitolo della carriera.

Amarsi Tour 2026

Inoltre, Eddie Brock presenterà live “Amarsi è la rivoluzione (Deluxe)” durante l’AMARSI TOUR 2026, al via il 26 marzo da Milano (Santeria Toscana), con date già annunciate a Roma (Largo Venue) il 29 marzo, il 3 aprile a Napoli (Duel Club) e il 4 aprile a Catania (ECS Dogana). Durante l’estate il tour arriverà a Firenze il 25 giugno (Anfiteatro delle Cascine), il 5 luglio a Brescia (Arena Campo Marte, Brescia Summer Music), il 7 luglio a Caserta (Belvedere di San Leucio), il 30 luglio a Gallipoli - LE (Parco Gondar, Oversound Music Festival), il 2 agosto ad Ancona (Piazza Cavour, Dorico Festival), il 4 agosto a Pescara (Porto Turistico, Zoo Music Fest), il 18 agosto a Bagheria - PA (Piccolo Parco Urbano), per concludersi il 22 agosto a Cattolica - RN (Arena della Regina). Radio Zeta e RTL 102.5 sono le radio ufficiali del tour.

Eddie Brock a RTL 102.5 Power Hits Estate 2026

Eddie Brock sarà tra i protagonisti di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: l’appuntamento è per il 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma, dove salirà sul palco insieme a un cast straordinario di artisti per una serata evento davvero imperdibile.



