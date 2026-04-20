Claudio Baglioni a RTL 102.5: “Con questo GrandTour gireremo tutta l’Italia e sarà interessante coprire tutte le distanze. Sarà il mio ultimo tour itinerante”

Claudio Baglioni è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Paola Di Benedetto, Jessica Brugali e Mauro Corvino, per presentare il “GrandTour LA VITA È ADESSO”. Si tratta del progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40° anniversario dell’album più venduto di sempre nella storia della musica italiana “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE”, pubblicato l’8 giugno 1985. Da fine giugno fino a metà settembre 2026, il “GrandTour LA VITA È ADESSO” si svilupperà in 40 incantevoli luoghi nei più suggestivi scenari all’aperto del Bel Paese. Un ritorno importante, che giunge a 15 anni di distanza dall’ultima tournée di Baglioni nei meravigliosi siti italiani outdoor. Ai microfoni di RTL 102.5, Claudio Baglioni ha raccontato: «Sono davvero fortunato, perché inizialmente pensavo che quest’album non sarebbe piaciuto a nessuno, ma il record che ha raggiunto è veramente prodigioso. Credo resterà così per sempre visto che ora c’è il supporto digitale dei dischi. Anche in questo tour ci sarà il mio zampino per quanto riguarda il palco e gli elementi visivi, diciamo che tutte le mie idee sono espresse nella concezione e progettazione dei palchi, nella sistemazione degli stessi». Il “GrandTour” ha debuttato 27 settembre 2025, con l’anteprima nazionale assoluta a Lampedusa, presso lo Stadio Comunale dell’isola siciliana, un appuntamento speciale ed esclusivo in un luogo di imprescindibile valore nella vita e nella carriera di Baglioni, che rappresenta l’inizio di un viaggio partito simbolicamente da quella terra di frontiera che segna l’estremità più a sud dell’Italia.





LE TAPPE DEL “GRANDTOUR LA VITA È ADESSO”

Questo viaggio prenderà il via in un luogo iconico come Piazza San Marco a Venezia il 29 giugno, in apertura del prestigioso Festival della Bellezza, segnando così un debutto storico per l’artista. Il percorso poi seguirà itinerari di grande interesse culturale e di valore storico, archeologico, artistico e paesaggistico, invitando gli spettatori a divenire protagonisti di un viaggio irripetibile attraverso la bellezza, l’incanto della musica e la forza di emozioni senza tempo. Un’esperienza unica la cui visione richiama lo spirito dei Grand Tour, i lunghi viaggi d’istruzione e formazione che, a partire dal XVIII secolo, artisti, intellettuali e giovani aristocratici europei intraprendevano per accrescere la propria conoscenza dell’arte, della cultura e della Bellezza del continente, con l’Italia come meta privilegiata o, spesso, conclusiva. «Ho deciso di provare io stesso il gran viaggio che facevano i cittadini dell’Europa del nord che ammettevano scendevano nelle località del Sud Europa per istruirsi. Io lo farò con 20 musicisti, 15 strumentisti e 5 cantanti. Questo sarà il mio ultimo tour itinerante della mia carriera. Gireremo tutta Italia e sarà interessante coprire tutte queste distanze» ha aggiunto Claudio Baglioni in diretta su RTL 102.5.





IL REMAKE DE “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE”

SONY MUSIC ITALY ha proposto un progetto discografico unico, disponibile dal 6 giugno, un remake de “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE” che reinterpreta, con sonorità e stili attuali, undici brani senza tradirne l’essenza originale e il senso artistico. Ogni traccia è stata risuonata e cantata in studio dal vivo, con arrangiamenti rinnovati e con la presenza contemporanea di tutti i musicisti e i cantanti in sala come a creare un filo narrativo diretto tra il progetto di allora e l’idea di oggi. La tracklist del progetto discografico è composta dalle 10 tracce dell’album del 1985 e dal brano inedito “IL SOGNO È SEMPRE”, che non è solo un sottotitolo, ma rappresenta nel suo testo integrale, musicato successivamente, il messaggio universale secondo cui i sogni non muoiono mai.



