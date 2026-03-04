Gigi D’Alessio: RTL 102.5 è la radio ufficiale di “Gigi Palasport” e dei dieci concerti alla Reggia di Caserta

Gigi D'Alessio è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baigiuni, Paola Di Benedetto e Jessica Brugali.

In collegamento dalla Reggia di Caserta con il programma W l'Italia, il cantante ha presentato in diretta non solo “Gigi Palasport”, la nuova tournée nei palazzetti, ma anche i successivi dieci incredibili concerti in programma nella incantevole Piazza Carlo di Borbone, all’interno della Reggia, mostrando in radiovisione su RTL 102.5 la straordinaria cornice che ospiterà gli eventi estivi.

"Ora partiamo con i palazzetti, quasi tutti sono sold out, e poi non vediamo l’ora di arrivare qui, alla Reggia di Caserta. Sarà un impegno importante in uno scenario così significativo, in una città che mi ha sempre accolto a braccia aperte. Dopo 22 concerti a Napoli, in Piazza del Plebiscito, in 4 anni, era giusto cambiare un po’, qui mi sento sempre a casa. Ci sarà una struttura straordinaria con una passerella enorme, così da stare sempre più a contatto con il pubblico. Io dico sempre che da me il pubblico non viene solo a vedere il concerto, ma lo viene a fare. Fanno parte della scenografia! Saranno dieci date, ci sarà spazio per cambiare, improvvisare, invitare. Sarà un palco aperto, sarà casa mia, ma anche casa di tutti. Caserta è una città magnifica, in grado di ospitare tantissime persone, con numerose strutture ricettive. È bello quando fai un concerto e riesci a portare tanta gente in una città dove lavorano albergatori, ristoratori, negozianti. Da giugno in poi, Caserta sarà una città in festa”, racconta Gigi D’Alessio a RTL 102.5.

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per tutte le informazioni: www.friendsandpartners.it

Ma prima, D’Alessio sarà impegnato con “Gigi Palasport”, che debutterà ufficialmente il 15 marzo a Terni e proseguirà con un doppio appuntamento – il 17 e 18 marzo – al Palazzo dello Sport di Roma, per attraversare poi tutta Italia, da Nord a Sud.

Uno spettacolo che ripercorre oltre trent’anni di carriera, dai grandi successi fino ai brani del nuovo disco “Nuje”. “Gigi Palasport” segue l’incredibile successo del tour estivo che nel 2025 ha fatto registrare sold out ovunque, con il doppio tutto esaurito allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli davanti a oltre 100.000 spettatori, la prima volta al Circo Massimo di Roma e la chiusura con sette serate indimenticabili in Piazza del Plebiscito.

“Gigi Palasport” è prodotto da GGD e Friends & Partners.

RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.





Di seguito il calendario aggiornato:

15 marzo TERNI - PALATERNI

17 marzo ROMA - PALAZZO DELLO SPORT Sold out

18 marzo ROMA - PALAZZO DELLO SPORT Sold out

20 marzo BARI - PALAFLORIO Sold out

21 marzo BARI - PALAFLORIO Sold out

23 marzo FIRENZE - NELSON MANDELA FORUM

25 marzo TORINO - INALPI ARENA

26 marzo TORINO - INALPI ARENA

31 marzo MILANO - UNIPOL FORUM

1° aprile MILANO - UNIPOL FORUM

11 aprile PADOVA - KIOENE ARENA

15 aprile BARI - PALAFLORIO

17 aprile ANCONA - PALAPROMETEO

18 aprile BOLOGNA - UNIPOL ARENA

24 aprile MESSINA - PALARESCIFINA Sold out

25 aprile MESSINA - PALARESCIFINA





8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno CASERTA – REGGIA DI CASERTA, PIAZZA CARLO DI BORBONE



