Gigi D’Alessio: RTL 102.5 è la radio ufficiale di “Gigi Palasport” e dei dieci concerti alla Reggia di Caserta
04 marzo 2026, ore 14:00
L'artista a RTL 102.5: “Alla Reggia di Caserta saranno dieci concerti a contatto con il pubblico, in una città che mi ha sempre amato”
Gigi D'Alessio è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baigiuni, Paola Di Benedetto e Jessica Brugali.
In collegamento dalla Reggia di Caserta con il programma W l'Italia, il cantante ha presentato in diretta non solo “Gigi Palasport”, la nuova tournée nei palazzetti, ma anche i successivi dieci incredibili concerti in programma nella incantevole Piazza Carlo di Borbone, all’interno della Reggia, mostrando in radiovisione su RTL 102.5 la straordinaria cornice che ospiterà gli eventi estivi.
"Ora partiamo con i palazzetti, quasi tutti sono sold out, e poi non vediamo l’ora di arrivare qui, alla Reggia di Caserta. Sarà un impegno importante in uno scenario così significativo, in una città che mi ha sempre accolto a braccia aperte. Dopo 22 concerti a Napoli, in Piazza del Plebiscito, in 4 anni, era giusto cambiare un po’, qui mi sento sempre a casa. Ci sarà una struttura straordinaria con una passerella enorme, così da stare sempre più a contatto con il pubblico. Io dico sempre che da me il pubblico non viene solo a vedere il concerto, ma lo viene a fare. Fanno parte della scenografia! Saranno dieci date, ci sarà spazio per cambiare, improvvisare, invitare. Sarà un palco aperto, sarà casa mia, ma anche casa di tutti. Caserta è una città magnifica, in grado di ospitare tantissime persone, con numerose strutture ricettive. È bello quando fai un concerto e riesci a portare tanta gente in una città dove lavorano albergatori, ristoratori, negozianti. Da giugno in poi, Caserta sarà una città in festa”, racconta Gigi D’Alessio a RTL 102.5.
I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per tutte le informazioni: www.friendsandpartners.it
Ma prima, D’Alessio sarà impegnato con “Gigi Palasport”, che debutterà ufficialmente il 15 marzo a Terni e proseguirà con un doppio appuntamento – il 17 e 18 marzo – al Palazzo dello Sport di Roma, per attraversare poi tutta Italia, da Nord a Sud.
Uno spettacolo che ripercorre oltre trent’anni di carriera, dai grandi successi fino ai brani del nuovo disco “Nuje”. “Gigi Palasport” segue l’incredibile successo del tour estivo che nel 2025 ha fatto registrare sold out ovunque, con il doppio tutto esaurito allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli davanti a oltre 100.000 spettatori, la prima volta al Circo Massimo di Roma e la chiusura con sette serate indimenticabili in Piazza del Plebiscito.
“Gigi Palasport” è prodotto da GGD e Friends & Partners.
RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.
Di seguito il calendario aggiornato:
15 marzo TERNI - PALATERNI
17 marzo ROMA - PALAZZO DELLO SPORT Sold out
18 marzo ROMA - PALAZZO DELLO SPORT Sold out
20 marzo BARI - PALAFLORIO Sold out
21 marzo BARI - PALAFLORIO Sold out
23 marzo FIRENZE - NELSON MANDELA FORUM
25 marzo TORINO - INALPI ARENA
26 marzo TORINO - INALPI ARENA
31 marzo MILANO - UNIPOL FORUM
1° aprile MILANO - UNIPOL FORUM
11 aprile PADOVA - KIOENE ARENA
15 aprile BARI - PALAFLORIO
17 aprile ANCONA - PALAPROMETEO
18 aprile BOLOGNA - UNIPOL ARENA
24 aprile MESSINA - PALARESCIFINA Sold out
25 aprile MESSINA - PALARESCIFINA
8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno CASERTA – REGGIA DI CASERTA, PIAZZA CARLO DI BORBONE
