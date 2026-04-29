Arisa a RTL 102.5: “In quest’album sono riuscita a raccontare tutta la mia verità e tutti i miei sentimenti. Sono felice e a breve arriveranno delle novità”

Ieri Arisa è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Foto Mosse”, rilasciato il 17 aprile. Un progetto che arriva a distanza di 5 anni dal suo ultimo lavoro in studio e segna un nuovo capitolo del suo percorso artistico, che la vede per la prima volta protagonista nella scrittura dei pezzi, raccogliendo e rielaborando le diverse sfumature del suo universo musicale ed emotivo. Il disco arriva dopo l’esperienza al 76° Festival di Sanremo con “Magica Favola”, brano che ha conquistato la Top 5 della finale e continua a riscuotere grande consenso da parte del pubblico, e dopo l’uscita di “Il tuo profumo”, il nuovo singolo che ha anticipato il nuovo album. “Foto Mosse” mette al centro l’instabilità emotiva come cifra espressiva: relazioni imperfette, identità in trasformazione e un continuo oscillare tra bisogno d’amore e ricerca di sé. Il titolo suggerisce già l’estetica del progetto: immagini sfocate ma autentiche, frammenti di vita colti nel loro movimento, mai del tutto fermi o definitivi. È un racconto personale e diretto, in cui Arisa si espone in prima persona, attraversando le contraddizioni senza cercare soluzioni, ma abitandole. Amare senza perdersi, restare senza smettere di cercarsi: come nelle foto mosse, la verità si rivela proprio nel movimento.





Ai microfoni di RTL 102.5, Arisa ha raccontato: «”Foto mosse” è iniziato nascere circa 5 anni fa, con alcuni brani che ho scritto da sola al pianoforte. Poi è arrivato il momento di fare questo disco e il mio manager di allora mi ha portato dai Mamakass (Fabio Dalè e Carlo Frigerio, ndr.) e abbiamo iniziare a costruire tutti i brani. È stato davvero un viaggio incredibile, perché mi sono espressa in tutta la mia verità, con tutti i sentimenti che avevo. Sono riuscita a raccontare in musica alcune storie della mia vita presente e passata e a raccontare i ricordi della mia famiglia. Il titolo l’ho scelto perché i brani sono foto mosse, nel senso che sono ritratti di alcuni momenti importanti. Alcune cose sono cambiate, mentre altre sono rimaste le stesse. Sono fotografie di momenti in divenire, perché la vita alla fine è così. Ci sono momenti tristi e felici in cui ho cercato di mantenere la sensazione di felicità quando l’ho provata e di allontanare la tristezza quando è arrivata».





I testi si muovono tra immagini concrete e suggestioni poetiche, costruendo un linguaggio diretto ma stratificato, che trasforma esperienze intime in narrazioni universali. Accanto a lei, il disco vede la collaborazione dei Mamakass (Fabio Dalè e Carlo Frigerio), che hanno contribuito in modo significativo a definire l’impronta sonora dell’album, insieme ad autori come Giuseppe Anastasi, Dimartino, Galeffi, Dente e Andrea Bonomo.





INSTORE E TOUR ESTIVO

In occasione dell’uscita del suo nuovo album, Arisa ha annunciato un instore tour che la porterà a incontrare i fan nelle principali città italiane. Un ritorno particolarmente atteso, che arriva a distanza di diversi anni dall’ultima serie di firmacopie e che rappresenta un momento fortemente voluto dall’artista, pensato per ristabilire un contatto diretto, ravvicinato e autentico con il suo pubblico. E intanto si avvicina anche il nuovo percorso live, che vedrà Arisa protagonista nei prossimi mesi con una serie di appuntamenti in tutta Italia. Il viaggio prenderà il via a maggio con le date première (a Civitanova Marche, Roma e Milano), per poi proseguire durante l’estate nelle principali location a cielo aperto e continuare in autunno con il tour nei teatri. Un racconto dal vivo che accompagnerà l’uscita di “Foto Mosse” e porterà sul palco i nuovi brani insieme ai momenti più iconici della sua carriera.





«Io sto bene, in questi giorni sto facendo un sacco di giri per gli instore. Quello di ieri a Milano è stato bellissimo, ci sono state tante persone che già conoscevo e persone nuove. Il mio pubblico è eterogeneo: ci sono ragazze e ragazzi della mia età, ragazze più giovani, mamme, coppie di genitori. Agli instore mi fanno spesso dei complimenti che non è scontato ricevere e li prendo tutti. Sono molto felice per il tour. Fino a che non vedo il palco montato e non inizio a fare le prove con i musicisti resto con l’ansia, perché sono una maniaca del controllo. Sulla scaletta mi faccio molto supportare dai miei producer perché sono molto bravi. Tra poco però, arriveranno grandi novità» ha svelato Arisa in diretta su RTL 102.5.



