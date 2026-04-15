Turchia: ancora una sparatoria in una scuola, un tredicenne causa tre morti e venti feriti, poi muore

Tre delle persone morte erano studenti, una lo sparatore mentre una era un'insegnante, riportano i media locali, mentre il prefetto locale, Mukerrem Unluler, ha detto che quattro dei feriti sono in condizioni critiche .L attentatore è uno studente della stessa scuola media che è entrato sparando in due diverse aule dell'istituto, è stato fermato subito dopo, durante la colluttazione è deceduto. Secondo l'emittente Ntv , l'assalitore è stato fermato, non è chiaro se dal preside della scuola oppure da un'insegnante. Poi è intervenuta la polizia. Solo ieri, un individuo armato era entrato in una scuola superiore sempre nel sud est della Turchia e aveva iniziato a sparare, ferendo 16 persone, prima di togliersi la vita.

Morto lo studente che ha sparato

Il prefetto di Kahramanmaras, Mukerrem Unluer, ha precisato che lo studente di terza media che ha aperto il fuoco nella scuola da lui stesso frequentata è morto."Anche lui è deceduto. Si è sparato durante la colluttazione. Al momento non è chiaro se si sia trattato di suicidio o se si sia sparato durante la confusione", ha affermato Unluer, riferisce Hurriyet, aggiungendo che il ragazzo era arrivato a scuola con 5 pistole e 7 caricatori nello zaino mentre si sospetta che abbia preso le armi da quelle in possesso del padre, che è un agente di polizia. Sempre secondo il prefetto, il killer "è entrato in due aule dove erano presenti studenti e ha aperto il fuoco indiscriminatamente, causando morti e feriti", mentre il bilancio delle vittime è di quattro morti, tra cui l'attentatore, un insegnante e altri due studenti, e i feriti sono venti di cui quattro in condizioni gravi. Il ministro della Giustizia, Akin Gurlek, ha fatto sapere che è stata aperta un'inchiesta sull'accaduto, mentre i ministri dell'Interno, dell'Istruzione e della Sanità si sono recati sul luogo della strage. Solo ieri, sempre nel sud est della Turchia ma in provincia di Sanliurfa, un diciottenne era entrato armato in una scuola superiore professionale, da lui stesso frequentata in passato, e aveva aperto il fuoco ferendo 16 persone, tra cui studenti e insegnanti, prima di togliersi la vita.



