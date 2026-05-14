"Raffaella Il Musical" sbarca in Italia. L'omaggio ad un'icona senza tempo, Raffaella Carrà

Dopo il debutto internazionale, con un successo celebrato da pubblico e critica, Raffaella Il Musical arriva in Italia. Uno show che è energia, divertimento, musica ma anche l'omaggio ad una delle figure pop più impattanti della nostra cultura, conosciuta e amata anche all'estero. E allora sul palco arriva il racconto dei primi quindici anni della carriera di Raffaella Carrà, dagli esordi alla consacrazione a icona senza tempo. Protagoniste, le sue grandi hit - da Fiesta a Tuca Tuca - portate in scena grazie ad una band dal vivo e ad uno splendido corpo di ballo.





DA MADRID A ROMA

Oggi la presentazione ufficiale aldi Roma, che ospiterà lo spettacolo dal 10 febbraio 2027, prima dell'approdo aldi Milano, a partire dal 1 aprile.ha spiegato la produttrice, Valeria Arzenton, che ha sottolineato come dietro a questo show ci sia un team tutto italiano, con la regia di, le coreografie di Fabrizio Prolli e la scenografia di Italo Grassi. Un lavoro di squadra apprezzato dal pubblico, con più di 150mila spettatori a Madrid e sette nomination ricevute agli Oscar del musical in Spagna, con la vittoria nella categoria





AL VIA LE AUDIZIONI

Un cast che si sta preparando anche per l'edizione italiana. Dalper scegliere i nuovi protagonisti, rivolte, con un occhio particolare, ai più giovani.ha detto Luciano Cannito.