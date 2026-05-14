"Raffaella Il Musical" sbarca in Italia. L'omaggio ad un'icona senza tempo, Raffaella Carrà
14 maggio 2026, ore 16:15
Dopo il successo in Spagna, lo spettacolo farà tappa al Teatro Brancaccio di Roma e al Teatro Nazionale di Milano. Appuntamento dal 10 febbraio 2027
Dopo il debutto internazionale, con un successo celebrato da pubblico e critica, Raffaella Il Musical arriva in Italia. Uno show che è energia, divertimento, musica ma anche l'omaggio ad una delle figure pop più impattanti della nostra cultura, conosciuta e amata anche all'estero. E allora sul palco arriva il racconto dei primi quindici anni della carriera di Raffaella Carrà, dagli esordi alla consacrazione a icona senza tempo. Protagoniste, le sue grandi hit - da Fiesta a Tuca Tuca - portate in scena grazie ad una band dal vivo e ad uno splendido corpo di ballo.
DA MADRID A ROMAOggi la presentazione ufficiale al Teatro Brancaccio di Roma, che ospiterà lo spettacolo dal 10 febbraio 2027, prima dell'approdo al Teatro Nazionale di Milano, a partire dal 1 aprile. "Non si può non celebrare Raffaella Carrà in Italia, in Spagna ogni sera c'erano italiani in sala" ha spiegato la produttrice, Valeria Arzenton, che ha sottolineato come dietro a questo show ci sia un team tutto italiano, con la regia di Luciano Cannito, le coreografie di Fabrizio Prolli e la scenografia di Italo Grassi. Un lavoro di squadra apprezzato dal pubblico, con più di 150mila spettatori a Madrid e sette nomination ricevute agli Oscar del musical in Spagna, con la vittoria nella categoria migliori coreografie.
AL VIA LE AUDIZIONIUn cast che si sta preparando anche per l'edizione italiana. Dal 12 giugno al via le audizioni per scegliere i nuovi protagonisti, rivolte, con un occhio particolare, ai più giovani. "I ragazzi che hanno dei sogni sono il valore più importante della nostra società" ha detto Luciano Cannito. "Questo è il senso della vita e anche del nostro lavoro".
Argomenti
Luciano Cannito
Musical
Raffaella Carrà
Raffaella Il Musical
Teatro Brancaccio
Teatro nazionale di Milano