“Raffaella, El Musical”, a Madrid debutta il nuovo spettacolo su Raffaella Carrà

Icona di indipendenza, libertá, accoglienza. Star pop e internazionale. E molto di più, perchè racchiudere l’essenza di Raffaella Carrà è impossibile. Ha debuttato ieri, al Teatro Capitol Gran Via di Madrid , il nuovo spettacolo “Raffaella, El Musical” , diretto da Luciano Cannito . “ Un'esplosione di coreografie vibranti, costumi smaglianti, narrata con irresistibile incanto " come l’ha definito lo stesso regista, spiegando che sul palco si mischiano effetti speciali straordinari, si ballano tutti i piú grandi successi di Raffaella Carrà e si scoprono anche aneddoti, spesso sconosciuti, sulla sua vita. Dagli inizi, legati indissolubilmente proprio alla Spagna, ai primi riconoscimenti, dalla censura agli affetti.

ARRIVERÀ IN ITALIA

La premiere è stata un successo, con Madrid in piedi, travolta dall’emozione e dall’infusione di positività trasmesse da un ottimo cast, composto da giovani artisti - ballerini, attori, musicisti - provenienti da Spagna, Italia e Francia. Lo spettacolo invita il pubblico a partecipare, a battere le mani, a scatenarsi e la città spagnola non si è tirata indietro.

Una luogo scelto non a caso per questa partenza: Madrid è infatti è una delle tre capitali mondiali del musical insieme a Londra e New York e riserva un affetto speciale a Raffaellà Carrà. Lo show resterà in programma tutti i weekend, fino al prossimo 28 dicembre. In attesa di poter arrivare anche in Italia, come ha annunciato la produttrice, Valeria Arzenton.