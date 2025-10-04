“Raffaella, El Musical”, a Madrid debutta il nuovo spettacolo su Raffaella Carrà

04 ottobre 2025, ore 13:42 , agg. alle 14:36
Diretto da Luciano Cannito, sarà in programma al Teatro Capitol fino al 28 dicembre
Icona di indipendenza, libertá, accoglienza. Star pop e internazionale. E molto di più, perchè racchiudere l’essenza di Raffaella Carrà è impossibile. Ha debuttato ieri, al Teatro Capitol Gran Via di Madrid, il nuovo spettacolo “Raffaella, El Musical”, diretto da Luciano Cannito. “Un'esplosione di coreografie vibranti, costumi smaglianti, narrata con irresistibile incanto" come l’ha definito lo stesso regista, spiegando che sul palco si mischiano effetti speciali straordinari, si ballano tutti i piú grandi successi di Raffaella Carrà e si scoprono anche aneddoti, spesso sconosciuti, sulla sua vita. Dagli inizi, legati indissolubilmente proprio alla Spagna, ai primi riconoscimenti, dalla censura agli affetti.
ARRIVERÀ IN ITALIA
La premiere è stata un successo, con Madrid in piedi, travolta dall’emozione e dall’infusione di positività trasmesse da un ottimo cast, composto da giovani artisti - ballerini, attori, musicisti - provenienti da Spagna, Italia e Francia. Lo spettacolo invita il pubblico a partecipare, a battere le mani, a scatenarsi e la città spagnola non si è tirata indietro.
Una luogo scelto non a caso per questa partenza: Madrid è infatti è una delle tre capitali mondiali del musical insieme a Londra e New York e riserva un affetto speciale a Raffaellà Carrà. Lo show resterà in programma tutti i weekend, fino al prossimo 28 dicembre. In attesa di poter arrivare anche in Italia, come ha annunciato la produttrice, Valeria Arzenton.
