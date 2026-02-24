Sanremo 2026. Chi è Gianna Pratesi, ospite sul palco dell'Ariston

Sanremo 2026. Chi è Gianna Pratesi, ospite sul palco dell'Ariston Photo Credit: Ansa / Ettore Ferrari

Ludovica Marafini

24 febbraio 2026, ore 22:37

105 anni, è stata una delle prime donne ad esercitare il diritto di voto il 2 giugno 1946

Ha fatto il suo ingresso all'Ariston accompagnata dal figlio. Seduta su una poltroncina, al collo una collana di perle, la signora Gianna Pratesi ha raccontato di quel 2 giugno del 1946, il giorno in cui le donne votarono per la prima volta. E scelsero la Repubblica. Lei c'era. 


I RICORDI DI GIANNA PRATESI

"Posso dire quanti anni ha?" chiede Carlo Conti. "Sì" risponde Gianna. Anche perché, forse, a centocinque anni, col tempo si è fatto pace. "La mia era una famiglia di sinistra" racconta, richiamando i ricordi. La gioventù, lo sport, le passeggiate in bicicletta ogni giorno. E poi anche Sanremo, il Festival, di cui ha seguito le 76 edizioni. La canzone del cuore? Quelle di Ornella Vanoni, dei Ricchi e Poveri e Ventiquattromila baci. Un racconto che è quello di tanti nonni, che profuma di Italia. E che può ispirare altre generazioni. "I giovani non dovrebbero essere severi con gli altri, dovrebbero capire come è la vita. Non devono arrabbiarsi, perché nella vita bisogna volersi bene" dice la signora Gianna, rivolta al pubblico. Carlo Conti lo aveva anticipato in conferenza stampa. "Questa signora testimonia per i nostri nonni, i nostri genitori, coloro che hanno combattuto, perso la vita, i partigiani che hanno liberato l'Italia dalla dittatura fascista".


CHI È GIANNA PRATESI

Ma chi è la signora Gianna? Nata a Chiavari, nel genovese, nel 1920 da genitori antifascisti, a 26 anni fu tra le prime donne italiane a esercitare il diritto di voto. Due anni dopo, la partenza per la Scozia. Vent'anni di lavoro come gelataia, dopo aver seguito alcuni amici di famiglia e aver sposato uno dei loro figli. Poi il ritorno nella sua Chiavari, dove oggi è un volto noto, tra dipinti, pianoforte e video diventati virali sui social. Fino all'arrivo sul palco dell'Ariston, dove ha colpito con la sua simpatia. "Grazie a donne come lei oggi siamo libere" ha detto Laura Pausini, consegnandole i fiori di Sanremo. "La guardo sempre Laura" ha risposto Gianna, con dolcezza. 


Argomenti

Festival di Sanremo
Gianna Pratesi
radioshow
Sanremo 2026

