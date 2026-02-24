Sanremo 2026. Chi è Gianna Pratesi, ospite sul palco dell'Ariston

Ha fatto il suo ingresso all'Ariston accompagnata dal figlio. Seduta su una poltroncina, al collo una collana di perle, la signora Gianna Pratesi ha raccontato di quel 2 giugno del 1946, il giorno in cui le donne votarono per la prima volta. E scelsero la Repubblica. Lei c'era.





I RICORDI DI GIANNA PRATESI

chiede Carlo Conti.risponde Gianna. Anche perché, forse, a centocinque anni, col tempo si è fatto pace. "racconta, richiamando i ricordi. La gioventù, lo sport, le passeggiate in bicicletta ogni giorno. E poi anche Sanremo, il Festival, di cui ha seguito le 76 edizioni. La canzone del cuore? Quelle di Ornella Vanoni, dei Ricchi e Poveri eUn racconto che è quello di tanti nonni, che profuma di Italia. E che può ispirare altre generazioni. "dice la signora Gianna, rivolta al pubblico. Carlo Conti lo aveva anticipato in conferenza stampa.





CHI È GIANNA PRATESI

Ma chi è la signora Gianna? Nata a Chiavari, nel genovese, nel 1920 da genitori antifascisti, a 26 anni fu tra le prime donne italiane a esercitare il diritto di voto. Due anni dopo, la partenza per la Scozia. Vent'anni di lavoro come gelataia, dopo aver seguito alcuni amici di famiglia e aver sposato uno dei loro figli. Poi il ritorno nella sua Chiavari, dove oggi è un volto noto, tra dipinti, pianoforte e video diventati virali sui social. Fino all'arrivo sul palco dell'Ariston, dove ha colpito con la sua simpatia.ha detto Laura Pausini, consegnandole i fiori di Sanremo.ha risposto Gianna, con dolcezza.