Olimpiadi di Milano - Cortina, il presidente Mattarella inaugura Casa Italia. E Meloni incontra J. D. Vance

L'arrivo del pubblico e degli atleti, tra imponenti dispositivi di sicurezza e l'attesa per la cerimonia inaugurale . E poi i capi di Stato, le delegazioni e le guardie del corpo. Sport e politica si intrecciano alle Olimpiadi di Milano - Cortina, che rappresentano anche un’occasione diplomatica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata in Prefettura, a Milano, per una serie di bilaterali. Prima il colloquio con l'emiro del Qatar Al Thani, nel pomeriggio quello con il presidente polacco Karol Nawrochi. Ma è arrivato poco fa il più atteso, con il vicepresidente americano J. D. Vance.





MELONI A VANCE, UNITI DA VALORI COMUNI Dopo aver assistito, famiglia al seguito, al debutto del pattinaggio artistico, il numero due della Casa Bianca è andato all'incontro con la premier. Insieme a loro anche il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Sul tavolo i dossier internazionali e il rapporto storico tra Italia e Stati Uniti. Meloni ha ricordato il precedente scambio con Vance, all'inaugurazione del papato di Leone XIV. "Sono eventi che raccontano un sistema di valori che tengono insieme Europa e Stati Uniti, che tengono insieme l'Occidente" ha sottolineato il capo del governo, parlando di cooperazione, amicizia e di un futuro da costruire insieme. Il vice di Donald Trump ha confermato gli ottimi rapporti e si è congratulato per la bellezza di Milano e per il grande lavoro svolto per organizzare le Olimpiadi.



