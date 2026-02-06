Olimpiadi di Milano - Cortina, il presidente Mattarella inaugura Casa Italia. E Meloni incontra J. D. Vance
06 febbraio 2026, ore 14:45
"Siamo felici di vedere l'Italia al centro del mondo" ha detto il capo dello Stato. Bilaterali per la presidente del Consiglio, con gli Stati Uniti valori comuni
L'arrivo del pubblico e degli atleti, tra imponenti dispositivi di sicurezza e l'attesa per la cerimonia inaugurale. E poi i capi di Stato, le delegazioni e le guardie del corpo. Sport e politica si intrecciano alle Olimpiadi di Milano - Cortina, che rappresentano anche un’occasione diplomatica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata in Prefettura, a Milano, per una serie di bilaterali. Prima il colloquio con l'emiro del Qatar Al Thani, nel pomeriggio quello con il presidente polacco Karol Nawrochi. Ma è arrivato poco fa il più atteso, con il vicepresidente americano J. D. Vance.
MELONI A VANCE, UNITI DA VALORI COMUNIDopo aver assistito, famiglia al seguito, al debutto del pattinaggio artistico, il numero due della Casa Bianca è andato all'incontro con la premier. Insieme a loro anche il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Sul tavolo i dossier internazionali e il rapporto storico tra Italia e Stati Uniti. Meloni ha ricordato il precedente scambio con Vance, all'inaugurazione del papato di Leone XIV. "Sono eventi che raccontano un sistema di valori che tengono insieme Europa e Stati Uniti, che tengono insieme l'Occidente" ha sottolineato il capo del governo, parlando di cooperazione, amicizia e di un futuro da costruire insieme. Il vice di Donald Trump ha confermato gli ottimi rapporti e si è congratulato per la bellezza di Milano e per il grande lavoro svolto per organizzare le Olimpiadi.
MATTARELLA, LA VOCAZIONE DELL'ITALIA AL DIALOGONumerosi impegni istituzionali anche per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha partecipato anche all'inaugurazione, alla Triennale di Milano, di Casa Italia, il quartier generale degli azzurri. A tagliare il nastro, la figlia Laura, prima dell'inno di Mameli. Il capo dello Stato ha sottolineato l’emozione di questo momento. "È una grande soddisfazione vedere l'Italia al centro di una dimensione così importante della vita internazionale" ha detto Mattarella, ricordando che Casa Italia darà il benvenuto a tutti coloro che arriveranno nel nostro Paese, un benvenuto che esprime lo spirito italiano, fatto di "vocazione al dialogo, alla concordia e alla collaborazione".
