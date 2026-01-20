Valentino, il compagno di vita Giancarlo Giammetti: "Il ricordo più bello è quando ci siamo conosciuti"

Valentino, il compagno di vita Giancarlo Giammetti: "Il ricordo più bello è quando ci siamo conosciuti"

Valentino, il compagno di vita Giancarlo Giammetti: "Il ricordo più bello è quando ci siamo conosciuti" Photo Credit: Ansa/ Billy Farrell / RED

Ludovica Marafini

20 gennaio 2026, ore 18:00

"Sono commosso dall'amore che tutti hanno dimostrato per il designer ma anche per la persone umana" ha detto lo storico socio dello stilista

Forever. È stata la prima parola scritta da Giancarlo Giammetti nelle ore della scomparsa di Valentino, morto ieri a 93 anni. Cinquant'anni, i loro, vissuti fianco a fianco, soci nel lavoro, compagni nella vita, in una vicinanza inscindibile, rimasta anche dopo la fine della relazione durata più di un decennio. Oggi, a raccontarlo, è stato lo stesso imprenditore. "Il ricordo più bello è quando ci siamo conosciuti" ha detto Giammetti, rispondendo ai giornalisti radunati davanti al palazzo di Piazza Mignanelli, a Roma, che fu sede della maison e che da domani ospiterà la camera ardente per il grande stilista. "Abbiamo cominciato qui e questa piazza è nostra e rimarrà sempre parte di noi"


IL RICORDO DI GIAMMETTI

Ricordi che si rincorrono veloci e che tracciano il ritratto di un uomo semplice, nonostante i flash, le copertine e il glamour portato sulle passerelle internazionali. "Ha insegnato al mondo come vivere una vita importante ma allo stesso tempo non ridicola" ha spiegato Giammetti, aggiungendo che "i vestiti si devono riconoscere per quello che danno a una donna e non per quello che il design vuole raccontare". Una filosofia che Valentino ha fatto sua sempre, scegliendo l'eleganza nelle forme, nel colore pieno. Come nel caso della sua nuance di rosso, così unica da restare legata al suo nome in eterno. "Rosso Valentino rimarrà un bel colore e qualcun altro lo porterà avanti" ha precisato, su questo, Giammetti


"COMMOSSO DALL'AMORE"

"Sono commosso dal tanto amore che tutti hanno dimostrato per Valentino, non soltanto come grande designer ma anche come persona umana. Questa è la cosa più bella che abbiamo avuto in questo momento di tragedia" ha aggiunto l'imprenditore, che ha svelato che Valentino ha vissuto fino all'ultimo nel motto che ha caratterizzato tutta la sua carriera: "Amo la bellezza, non è colpa mia".


GLI OMAGGI

E inarrestabili continuano a susseguirsi i messaggi di affetto, dalle top model Linda Evangelista e Gisele Bündchen, che hanno ringraziato Valentino per aver incoraggiato il loro lavoro, a Barbra Streisand, che ha parlato di un "designer meraviglioso e una persona dolcissima". Anche l'Aula della Camera ha voluto tributare un omaggio allo stilista, ricordato come un genio creativo italiano.


Argomenti

Giancarlo Giammetti
Piazza Mignanelli
ricordo
stilista
Valentino

Gli ultimi articoli di Ludovica Marafini

Mostra tutti
  • Crans - Montana, niente domiciliari per Jessica Moretti. Tajani, giusto che l'Italia sia parte civile nel processo

    Crans - Montana, niente domiciliari per Jessica Moretti. Tajani, giusto che l'Italia sia parte civile nel processo

  • Taranto, operaio precipita nello stabilimento ex Ilva e muore. Proclamato uno sciopero di 24 ore

    Taranto, operaio precipita nello stabilimento ex Ilva e muore. Proclamato uno sciopero di 24 ore

  • Crans - Montana, oggi l'interrogatorio dei proprietari del Constellation. In Svizzera lutto nazionale

    Crans - Montana, oggi l'interrogatorio dei proprietari del Constellation. In Svizzera lutto nazionale

  • Gli addii del 2025. Da Papa Francesco a Pippo Baudo, da Ornella Vanoni a Giorgio Armani

    Gli addii del 2025. Da Papa Francesco a Pippo Baudo, da Ornella Vanoni a Giorgio Armani

  • Sydney, sparatoria di massa ad Hanukkah. “Attentato contro la comunità ebraica”

    Sydney, sparatoria di massa ad Hanukkah. “Attentato contro la comunità ebraica”

  • Ucraina, la ricerca di un accordo prosegue. Ma è nuova tensione tra Mosca e la Nato

    Ucraina, la ricerca di un accordo prosegue. Ma è nuova tensione tra Mosca e la Nato

  • Al Liceo Giulio Cesare di Roma spunta la "lista degli stupri". Valditara, fatto grave da sanzionare

    Al Liceo Giulio Cesare di Roma spunta la "lista degli stupri". Valditara, fatto grave da sanzionare

  • A Milano l'ultimo saluto a Ornella Vanoni. Un addio nel segno della musica

    A Milano l'ultimo saluto a Ornella Vanoni. Un addio nel segno della musica

  • Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano. L'omaggio di fan e amici

    Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano. L'omaggio di fan e amici

  • Maltempo, frana travolge le case nel goriziano, due persone sono disperse. Trecento gli sfollati

    Maltempo, frana travolge le case nel goriziano, due persone sono disperse. Trecento gli sfollati

Scuole al freddo nella provincia di Palermo: malore per un’alunna nell’istituto Capuana

Scuole al freddo nella provincia di Palermo: malore per un’alunna nell’istituto Capuana

Un episodio che riaccende il dibattito sulle condizioni degli edifici scolastici e sulla sicurezza degli studenti nei mesi invernali.

Istat: matrimoni ancora in calo in Italia, scende anche il numero di separazioni e divorzi

Istat: matrimoni ancora in calo in Italia, scende anche il numero di separazioni e divorzi

Secondo il report dell'Istituto Nazionale di Statistica, in Italia ci si sposa sempre meno, ma il Bel Paese si conferma meta privilegiata del turismo matrimoniale

Gioia bipartisan alla liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. La telefonata di Mattarella, felicità dopo la sofferenza

Gioia bipartisan alla liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. La telefonata di Mattarella, felicità dopo la sofferenza

Dalla presidente del Consiglio Meloni il plauso al lavoro della diplomazia e dell'intelligence. È un successo del governo, e di tutto il sistema Italia, le parole del ministro Tajani