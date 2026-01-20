Valentino, il compagno di vita Giancarlo Giammetti: "Il ricordo più bello è quando ci siamo conosciuti" Photo Credit: Ansa/ Billy Farrell / RED

Forever. È stata la prima parola scritta da Giancarlo Giammetti nelle ore della scomparsa di Valentino, morto ieri a 93 anni. Cinquant'anni, i loro, vissuti fianco a fianco, soci nel lavoro, compagni nella vita, in una vicinanza inscindibile, rimasta anche dopo la fine della relazione durata più di un decennio. Oggi, a raccontarlo, è stato lo stesso imprenditore. "Il ricordo più bello è quando ci siamo conosciuti" ha detto Giammetti, rispondendo ai giornalisti radunati davanti al palazzo di Piazza Mignanelli, a Roma, che fu sede della maison e che da domani ospiterà la camera ardente per il grande stilista. "Abbiamo cominciato qui e questa piazza è nostra e rimarrà sempre parte di noi".





Ricordi che si rincorrono veloci e che tracciano il ritratto di un uomo semplice, nonostante i flash, le copertine e il glamour portato sulle passerelle internazionali. "ha spiegato Giammetti, aggiungendo cheUna filosofia che Valentino ha fatto sua sempre, scegliendo l'eleganza nelle forme, nel colore pieno. Come nel caso della sua nuance di rosso, così unica da restare legata al suo nome in eterno.ha precisato, su questo, Giammetti





ha aggiunto l'imprenditore, che ha svelato che Valentino ha vissuto fino all'ultimo nel motto che ha caratterizzato tutta la sua carriera:





E inarrestabili continuano a susseguirsi i messaggi di affetto, dalle top model Linda Evangelista e Gisele Bündchen, che hanno ringraziato Valentino per aver incoraggiato il loro lavoro, a Barbra Streisand, che ha parlato di un". Anche l'Aula della Camera ha voluto tributare un omaggio allo stilista, ricordato come un genio creativo italiano.