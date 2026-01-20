Valentino, il compagno di vita Giancarlo Giammetti: "Il ricordo più bello è quando ci siamo conosciuti"
20 gennaio 2026, ore 18:00
"Sono commosso dall'amore che tutti hanno dimostrato per il designer ma anche per la persone umana" ha detto lo storico socio dello stilista
Forever. È stata la prima parola scritta da Giancarlo Giammetti nelle ore della scomparsa di Valentino, morto ieri a 93 anni. Cinquant'anni, i loro, vissuti fianco a fianco, soci nel lavoro, compagni nella vita, in una vicinanza inscindibile, rimasta anche dopo la fine della relazione durata più di un decennio. Oggi, a raccontarlo, è stato lo stesso imprenditore. "Il ricordo più bello è quando ci siamo conosciuti" ha detto Giammetti, rispondendo ai giornalisti radunati davanti al palazzo di Piazza Mignanelli, a Roma, che fu sede della maison e che da domani ospiterà la camera ardente per il grande stilista. "Abbiamo cominciato qui e questa piazza è nostra e rimarrà sempre parte di noi".
IL RICORDO DI GIAMMETTIRicordi che si rincorrono veloci e che tracciano il ritratto di un uomo semplice, nonostante i flash, le copertine e il glamour portato sulle passerelle internazionali. "Ha insegnato al mondo come vivere una vita importante ma allo stesso tempo non ridicola" ha spiegato Giammetti, aggiungendo che "i vestiti si devono riconoscere per quello che danno a una donna e non per quello che il design vuole raccontare". Una filosofia che Valentino ha fatto sua sempre, scegliendo l'eleganza nelle forme, nel colore pieno. Come nel caso della sua nuance di rosso, così unica da restare legata al suo nome in eterno. "Rosso Valentino rimarrà un bel colore e qualcun altro lo porterà avanti" ha precisato, su questo, Giammetti.
"COMMOSSO DALL'AMORE""Sono commosso dal tanto amore che tutti hanno dimostrato per Valentino, non soltanto come grande designer ma anche come persona umana. Questa è la cosa più bella che abbiamo avuto in questo momento di tragedia" ha aggiunto l'imprenditore, che ha svelato che Valentino ha vissuto fino all'ultimo nel motto che ha caratterizzato tutta la sua carriera: "Amo la bellezza, non è colpa mia".
GLI OMAGGIE inarrestabili continuano a susseguirsi i messaggi di affetto, dalle top model Linda Evangelista e Gisele Bündchen, che hanno ringraziato Valentino per aver incoraggiato il loro lavoro, a Barbra Streisand, che ha parlato di un "designer meraviglioso e una persona dolcissima". Anche l'Aula della Camera ha voluto tributare un omaggio allo stilista, ricordato come un genio creativo italiano.
