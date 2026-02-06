Milano Cortina: Cerimonia diffusa e suggestioni. Gli occhi del mondo puntati su Milano

“Save the surprise” è l’invito del Cio, il comitato Olimpico. Preservare la sorpresa sull’evento che porterà il Meazza agli onori globali con l’inaugurazione dei 25mi Giochi Olimpici invernali. Cercando di lasciare intatto il mistero di uno spettacolo pensato per un grande stadio, ma con l’effetto inedito della prima cerimonia diffusa nella storia delle olimpiadi invernali, in contemporanea a Milano Cortina Livigno e Predazzo. Ancora incognite sugli ospiti, tra gli annunciati Mariah Carey; Laura Pausini Andrea Bocelli il pianista Lang Lang e l’intervento del presidente Mattarella. Uno spettacolo fusion, che mescolerà tradizione e avanguardia, precederà l’accensione dei bracieri tra le piazze olimpiche di Milano e Cortina; con il sole di luce proiettato sull’arco della pace e il gemello ampezzano in piazza Dibona. La certezza sulla presenza di Pierfrancesco Favino, Matilda de Angelise Sabrina Impacciatore; e la suggestione su quella di Tom Cruise, Snoop dog, beccato alla balera dell’Ortica, e Dua Lipa. Saranno 2 miliardi gli spettatori nel mondo e 70 mila nello stadio di San Siro.

L'ATTESA IN BOLLA

La bolla olimpica avvolge Milano. Tra le polemiche dei cittadini per le strade chiuse o deviate e quelle per le presenze poco gradite, come quella dell’Ice, la città si prepara per un evento che sa di promessa difficile da mantenere. I cinque cerchi di Milano, sfidano le più famose 5 giornate, con la presenza di 95 Paesi, 3000 atleti, 6000 giardie a scortare, tra gli altri, il vicepresidente americano JD Vance, e il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario dell’Onu Guterres, il presidente tedesco Steinmeier e quello polacco Nawrokci , l’emiro qatarino Al Thani, re e principi, il capi di stato, anche il nostro, Mattarella, e la presidente del consiglio Meloni; 13 ministri, tutti presenti questa sera nello stadio si San Siro per assistere all’inaugurazione delle Olimpiadi invernali 2026. E un’assenza pesante, invece, quella del capo dell’Eliseo, Macron, che ha fatto sapere di non poter venire per impegni pregressi, ma la verità è che probabilmente, non voleva stare vicino agli americani, con i quali al momento i rapporti sono complicati. Alle 17.30 L’appuntamento per un cocktail regale a Palazzo reale, il presidente Mattarella farà gli onori di casa per oltre 100 invitati tra teste scoroniate e personalità di ogni ambito. Poi si parla di sorprese e di scalette dell’evento tutte da scoprire



