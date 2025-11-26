“Stranger Things 5”, Netflix ci riporta nel Sottosopra per l’ultima volta

Ci siamo. Dopo tre anni di attese, teorie, entusiasmi globali e un fandom che non ha mai smesso di crescere, Stranger Things torna per l’ultima volta. La quinta stagione, quella che chiuderà definitivamente la serie-fenomeno dei fratelli Duffer, debutta su Netflix con i primi quattro episodi questa notte, seguiti da altri tre il 26 dicembre. L’epilogo vero e proprio, l’episodio conclusivo, arriverà solo il 1° gennaio 2026, quasi a voler scandire con un ultimo colpo di scena il passaggio simbolico a un nuovo anno. Un addio che sa di evento globale, perché Stranger Things, con il passare degli anni e della popolarità, è diventata una delle architravi su cui Netflix ha costruito la propria identità internazionale, un titolo capace di riportare in auge la nostalgia anni Ottanta reinventandola, trasformando un gruppo di ragazzini dell’Indiana in un fenomeno planetario.

STRANGER THINGS 5, LA FINE DI UN’ERA

Quando Stranger Things debuttò nel 2016, nessuno poteva immaginare l’impatto che avrebbe avuto. Quello che sembrava un omaggio pop al cinema di Spielberg e alle atmosfere di Stephen King si è trasformato stagione dopo stagione in un universo narrativo complesso, stratificato, emotivo. E ora, nove anni dopo, tutto è pronto per l’ultimo viaggio nel Sottosopra. “Lavoriamo a Stranger Things da un quarto delle nostre vite”, ha detto Matt Duffer, che con il fratello Ross ha creato la serie. Nelle sue parole si percepisce la fatica dolce degli addii, quella sensazione sospesa che accomuna gli spettatori e chi ha dato forma a questa storia. “Dire addio ai personaggi e agli attori con cui lavoriamo da così tanto tempo non è facile, dobbiamo ancora metabolizzare tutto”.

UN SIMBOLO GENERAZIONALE

La stagione finale ha un compito titanico: tirare le fila di un intreccio che si è fatto sempre più vasto e drammatico. Hawkins non è più soltanto il teatro di un oscuro mistero, è diventata un simbolo generazionale, un luogo narrativo in cui amicizia, paura, crescita e perdita si sono intrecciate senza mai perdere autenticità. Questa volta, però, tutto converge nel luogo che ha alimentato l’immaginazione degli spettatori dal primo episodio: il Sottosopra. Quel mondo parallelo che abbiamo visto in forma di ombre, mostri e metafore e che ora si rivelerà completamente. “Sono anni che aspettiamo di poter finalmente rivelare certi segreti”, ha spiegato Ross Duffer. “Il Sottosopra non sarà più un mistero”. Parole che aprono la strada a un capitolo conclusivo che si preannuncia più cupo, più epico e forse anche più emotivamente devastante del solito.

UN CAST CRESCIUTO INSIEME AL PUBBLICO

Rivedremo Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Noah Schnapp e tutti i volti che negli anni sono diventati simboli di un’intera generazione televisiva. Cresciuti sul set e davanti agli occhi del pubblico, i giovani protagonisti affrontano ora una storia che non è più quella dell’infanzia ferita ma dell’età adulta che avanza, con paure nuove e responsabilità più grandi. E attorno a loro ritroveremo gli adulti che hanno dato spessore al racconto: David Harbour, Winona Ryder, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery. Anche loro, come gli spettatori, sembrano stringere tra le mani un frammento di nostalgia mentre si preparano a chiudere un ciclo che ha segnato le loro carriere.

STRANGER THINGS 5, UN FINALE EPICO

Netflix punta sulla stagione come su un evento mondiale, e del resto Stranger Things lo è sempre stato. La promessa che arriva dagli autori è chiara: un finale capace di restare nella memoria, un capitolo che non tradirà l’aspettativa e che, soprattutto, darà risposte. Ci sarà spazio per la paura, certo, ma soprattutto per le emozioni. Perché, al di là dei Demogorgoni e delle distorsioni della realtà, Stranger Things è sempre stata una storia di amicizia: quella che salva, quella che resiste, quella che torna a brillare anche nei luoghi più bui.

E ora, mentre ci prepariamo a scendere per l’ultima volta nel Sottosopra, non possiamo che fare ciò che la serie ci ha insegnato sin dall’inizio: restare insieme. Fino alla fine.



