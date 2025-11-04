Belve, Irene Pivetti rompe il silenzio: botta e risposta con la conduttrice. Ecco cosa andrà in onda...

vicende giudiziarie, che hanno coinvolto la Pivetti negli ultimi anni. Il caso del sequestro delle mascherine “importate dalla Cina dalla sua società è sotto processo”, chiede Fagnani. “Tutte regolari e certificate, l’indagine non doveva partire. È stato un trauma” si difende. Toni accesi sulla vicenda di un pagamento “da 13milioni anziché da 1,3milioni. Ho restituito l’eccedenza”, sostiene Pivetti.