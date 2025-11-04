Belve, Irene Pivetti rompe il silenzio: botta e risposta con la conduttrice. Ecco cosa andrà in onda...
04 novembre 2025, ore 15:30
Scintille in studio tra Francesca Fagnani e l'ex Presidente della Camera. La puntata andrà in onda stasera su Rai2
Da Montecitorio alla tv. Passando per l'inchiesta sulle mascherine. La gloria, la popolarità, la discesa ed i dispiaceri. Irene Pivetti, un fiume in piena, si racconta a Belve di Francesca Fagnani. Come sempre un'intervista piena di sorprese e colpi di scena. Le anticipazioni sulla puntata, che andrà in onda stasera, sono vere e proprie scintille: le vicende giudiziarie e processuali, l'addio alla politica e le esperienze televisive. Fino al cambio look.
LE DOMANDE DELLA FAGNANI
La Fagnani inizia l'intervista e chiede, come sempre, tutto senza troppi giri di parole. "Sente di essere venuta meno al decoro della carica che aveva ricoperto?”, domanda. La Pivetti risponde: “In cosa? Le circostanze erano diverse”. La conduttrice rincara la dose: "Ma non ha fatto un talk. Si è vestita da cat woman e ha fatto foto con Costantino Vitagliano. Nulla di male, ma è legittima la domanda. Com’è entrata nella scuderia di Lele Mora? ” La Pivetti risponde in modo chiaro: “Era un grande professionista . Poi è cominciata una discesa che lo ha portato a perdere lucidità e credibilità”. Questo è solo un passaggio dell'intervista che vedrete stasera su Rai2.
LA VICENDA GIUDIZIARIA
Non mancano elementi sulle vicende giudiziarie, che hanno coinvolto la Pivetti negli ultimi anni. Il caso del sequestro delle mascherine “importate dalla Cina dalla sua società è sotto processo”, chiede Fagnani. “Tutte regolari e certificate, l’indagine non doveva partire. È stato un trauma” si difende. Toni accesi sulla vicenda di un pagamento “da 13milioni anziché da 1,3milioni. Ho restituito l’eccedenza”, sostiene Pivetti.
La giornalista e conduttrice di Belve "graffia" e chiede: “La Procura non la vede così (...) Che nel suo orizzonte possa esserci l’ipotesi del carcere è plausibile?” “Come qualsiasi circostanza della vita bisogna farci fronte se si presenta. Ma non accadrà”, risponde la Pivetti.
