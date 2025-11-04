Belve, Irene Pivetti rompe il silenzio: botta e risposta con la conduttrice. Ecco cosa andrà in onda...

Belve, Irene Pivetti rompe il silenzio: botta e risposta con la conduttrice. Ecco cosa andrà in onda...

Belve, Irene Pivetti rompe il silenzio: botta e risposta con la conduttrice. Ecco cosa andrà in onda... Photo Credit: Ansa

Francesco Fredella

04 novembre 2025, ore 15:30

Scintille in studio tra Francesca Fagnani e l'ex Presidente della Camera. La puntata andrà in onda stasera su Rai2

Da Montecitorio alla tv. Passando per l'inchiesta sulle mascherine. La gloria, la popolarità, la discesa ed i dispiaceri. Irene Pivetti, un fiume in piena, si racconta a Belve di Francesca Fagnani. Come sempre un'intervista piena di sorprese e colpi di scena.  Le anticipazioni sulla puntata, che andrà in onda stasera, sono vere e proprie scintille: le vicende giudiziarie e processuali, l'addio alla politica e le esperienze televisive. Fino al cambio look. 

LE DOMANDE DELLA FAGNANI

La Fagnani inizia l'intervista e chiede, come sempre, tutto senza troppi giri di parole. "Sente di essere venuta meno al decoro della carica che aveva ricoperto?”, domanda. La Pivetti risponde: “In cosa? Le circostanze erano diverse”. La conduttrice rincara la dose: "Ma non ha fatto un talk. Si è vestita da cat woman e ha fatto foto con Costantino Vitagliano. Nulla di male, ma è legittima la domanda. Com’è entrata nella scuderia di Lele Mora? ” La Pivetti risponde in modo chiaro: “Era un grande professionista . Poi è cominciata una discesa che lo ha portato a perdere lucidità e credibilità”. Questo è solo un passaggio dell'intervista che vedrete stasera su Rai2.

LA VICENDA GIUDIZIARIA

Non mancano elementi sulle vicende giudiziarie, che hanno coinvolto la Pivetti negli ultimi anni. Il caso del sequestro delle mascherine “importate dalla Cina dalla sua società è sotto processo”, chiede Fagnani. “Tutte regolari e certificate, l’indagine non doveva partire. È stato un trauma” si difende. Toni accesi sulla vicenda di un pagamento “da 13milioni anziché da 1,3milioni. Ho restituito l’eccedenza”, sostiene Pivetti.
La giornalista e conduttrice di Belve "graffia" e chiede: “La Procura non la vede così (...) Che nel suo orizzonte possa esserci l’ipotesi del carcere è plausibile?” “Come qualsiasi circostanza della vita bisogna farci fronte se si presenta. Ma non accadrà”, risponde la Pivetti.

Argomenti

belve
francesca fagnani
irene pivetti

Gli ultimi articoli di Francesco Fredella

Mostra tutti
  • "C'eravamo tanto amati": finisce la storia d'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

    "C'eravamo tanto amati": finisce la storia d'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

  • L'estate di San Martino: ecco perché le temperature sono così alte. Cosa accadrà nei prossimi giorni?

    L'estate di San Martino: ecco perché le temperature sono così alte. Cosa accadrà nei prossimi giorni?

  • Crollo Torre dei Conti a Roma, il Prefetto: "L'operaio sotto le macerie è vivo"

    Crollo Torre dei Conti a Roma, il Prefetto: "L'operaio sotto le macerie è vivo"

  • Roma, crollo ai Fori imperiali: grave l'operaio ferito. Sul posto il sindaco Gualtieri e il ministro Giuli

    Roma, crollo ai Fori imperiali: grave l'operaio ferito. Sul posto il sindaco Gualtieri e il ministro Giuli

  • Che cosa c'è su Gente? Fiorello diventa nonno. Ecco Tutte le anticipazioni

    Che cosa c'è su Gente? Fiorello diventa nonno. Ecco Tutte le anticipazioni

  • Maradona, la leggenda del calcio mondiale: ecco nel giorno del suo compleanno come lo ricorda Napoli

    Maradona, la leggenda del calcio mondiale: ecco nel giorno del suo compleanno come lo ricorda Napoli

  • Sanremo giovani, ecco i 24 in gara: solo 2 di loro arriveranno sul palco dell'Ariston

    Sanremo giovani, ecco i 24 in gara: solo 2 di loro arriveranno sul palco dell'Ariston

  • Rita De Crescenzo a Belve su Rai2: "Ho avuto un figlio a 13 anni"

    Rita De Crescenzo a Belve su Rai2: "Ho avuto un figlio a 13 anni"

  • Ballando con le stelle: scintille Lucarelli- d'Urso. Interviene Mara Venier, ecco cosa dice

    Ballando con le stelle: scintille Lucarelli- d'Urso. Interviene Mara Venier, ecco cosa dice

  • Terremoto in provincia di Avellino, Piantedosi: "Siamo in costante contatto con il prefetto"

    Terremoto in provincia di Avellino, Piantedosi: "Siamo in costante contatto con il prefetto"

Renzo Arbore amarcord racconta tutto su Bandiera gialla: "Come ci divertivamo in quegli anni..."

Renzo Arbore amarcord racconta tutto su Bandiera gialla: "Come ci divertivamo in quegli anni..."

Tra i fan in studio c'erano, in quegli anni: Loredana Bertè, Mia Martini, Renato Zero, Barbara Palombelli, Clemente Mimun, Mita Medici, Roberto D'Agostino

Enzo Tortora, 42 anni fa l'arresto: le prime immagini della serie tv Portobello

Enzo Tortora, 42 anni fa l'arresto: le prime immagini della serie tv Portobello

Diretta da Marco Bellocchio, sarà disponibile nel 2026 sulla nuova piattaforma HBO Max

Il Gabibbo compie 35 anni: ecco quello che c'è da sapere sul personaggio tv più amato di sempre

Il Gabibbo compie 35 anni: ecco quello che c'è da sapere sul personaggio tv più amato di sempre

Il più famoso pupazzo della tv ha vinto anche il Telegatto: nel 1991 viene premiato come personaggio rivelazione dell'anno