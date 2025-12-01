Barbara d'Urso pronta per "Carramba"? Ecco il colpo di scena delle ultime ore. Le parole della conduttrice...

Il retroscena potrebbe essere quello che milioni di telespettatori stavano aspettando. Il suo ritorno in tv, stiamo parlando di Barbara d'Urso, a quanto pare dovrebbe essere dietro l'angolo. Il condizionale è d'obbligo.

L'ipotesi, legata al suo ritorno in video dopo l'addio a Mediaset, secondo quanto trapela, sarebbe un adattamento tutto nuovo di Carramba (lo storico format, uno dei primi people show, condotto da Raffaella Carrà).

COSA ACCADE A BALLANDO CON LE STELLE?

Intanto, da alcuni mesi, la d'Urso è tornata su Rai1 come concorrente di Ballando con le stelle. Ed è proprio in pista che le spifferate sul nuovo programma sono venute a galla. Lei, però, ha affermato di non saperne nulla, ma da Mara Venier - in una lunga e intensa intervista a Domenica in - è stato toccato anche questo tasto ed è arrivato il colpo di scena:

Si chiama Surprire Surprise, credo sia nei palinsesti però già è successo un’altra volta l’anno scorso che era nei palinsesti e qualcuno ha dato la notizia che io avrei fatto questo Carramba che sorpresa, improvvisamente in un giorno è sparito, quindi adesso è di nuovo nei palinsesti. Io non ne so niente, non ne so nulla… certo che mi piacerebbe (condurlo), adesso è stato dato l’annuncio, adesso non so magari succede di nuovo che sparisce, boh, chissà lo decideranno i dirigenti della Rai, ha detto la d'Urso.

Il programma Surprise Surprise, come scrive Davide Maggio, è nei listini di Rai Pubblicità. "Per la conduttrice di The Traitors (Alessia Marcuzzi ndr) si opta, poi, per Obbligo o Verità (...)", scrive Davide Maggio sul suo sito. "Si arriva così ai palinsesti della stagione in corso e a poche ore dalla presentazione, nel giugno 2025, vi sveliamo che viene inserito improvvisamente nelle bozze il ‘progetto D’urso’ a partire da gennaio", conclude Maggio.

LE INDISCREZIONI

Sempre ben informato sui retroscena televisivi, Davide Maggio ha messo nero su bianco quello che potrebbe accadere: "Barbara D'urso si gioca Carramba a Ballando. Ecco perchè non si doveva sapere". Maggio, tra l'altro, è stato uno dei primi a parlare della trattativa tra la d'Urso e la Rai sul ritorno di Carramba Che Sorpresa. Ora, a quanto pare, tutto potrebbe concretizzarsi. Magari a stretto giro.

LE PAROLE DELLA D'URSO DA MILLY CARLUCCI

“Sono inca**ta con il mondo. Nessuno mi ha mai permesso di tirare fuori questa rabbia”, ha detto la d'Urso con le lacrime agli occhi. "Mi sono messa nei panni di una madre di 42 anni che saluta i suoi bambini sapendo che non li rivedrà più. Noi non sapevamo che non l’avremmo rivista, ma lei lo sapeva”.

Barbara d'Urso - nella puntata del 29 novembre - si è commossa ricordando sua madre (scomparsa quando aveva 42 anni). Ma ad un certo punto Guillermo Mariotto ha mischiato le carte le ha chiesto se fosse vera l’indiscrezione secondo la quale sarebbe pronta a riportare in Rai il vecchio Carramba (con un nuovo tutto nuovo: Surprise Surprise). La d'Urso, però, ha messo tutto in chiaro:

“Non mi risulta. Questa settimana sono state scritte tante cose e nessuna di queste era vera. E poi, io non sono nemmeno il mignolo della Carrà”.



